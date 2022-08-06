Препятствиями к ликвидации ядерного оружия являются, в частности, неспровоцированное вторжение России в Украину, бряцание Китаем оружием в Тайваньском проливе, проблемы с Иранским ядерным соглашением, - Пентагон

Министерство обороны США "не желает ничего больше, чем полной ликвидации всего ядерного оружия в мире", но сейчас для этого немало препятствий.

Об этом сказал заместитель министра по политике Колин Каль, выступая в виртуальном режиме на конференции ООН по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия, которая проходит в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодняшняя обстановка в сфере безопасности сложнее, чем когда-либо после окончания холодной войны... – сказал он. – Множество вызовов влияют на прогресс в достижении целей Договора о нераспространении ядерного оружия".

Среди препятствий на пути к ликвидации всего ядерного оружия Каль назвал "неспровоцированное вторжение России в Украину и бездумную ядерную риторику"; быстрое расширение, модернизацию и диверсификацию потенциала ядерного оружия в Китае, а также его бряцание оружием в Тайваньском проливе; проблемы с Иранским ядерным соглашением; возможные приготовления Северной Кореи к проведению очередного ядерного испытания.

Он напомнил, что в марте этого года Пентагон подготовил свою стратегию национальной обороны и обзор ядерной политики для Конгресса.

Несекретные версии этих материалов должны стать общедоступными в ближайшем будущем, добавил он.

По его словам, в обзоре делается акцент на приверженности США ядерной модернизации ради безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания, принятия мер снижения роли ядерного оружия в мире, контроля над вооружениями, усиления безопасности с помощью неядерного потенциала, взаимодействия между ядерными государствами для укрепления стратегической стабильности и уменьшение риска ядерной войны.

"Соединенные Штаты откровенно признают и подтверждают, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести, – сказал он. – Мы призываем государства, обладающие ядерным оружием, взаимодействовать со США для снижения рисков и обеспечить прозрачность ядерного потенциала и доктрины".

Конференция стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия проходит с 1 по 26 августа в Нью-Йорке.

