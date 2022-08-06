Препятствиями к ликвидации ядерного оружия являются, в частности, неспровоцированное вторжение России в Украину, бряцание Китаем оружием в Тайваньском проливе, проблемы с Иранским ядерным соглашением, - Пентагон
Министерство обороны США "не желает ничего больше, чем полной ликвидации всего ядерного оружия в мире", но сейчас для этого немало препятствий.
Об этом сказал заместитель министра по политике Колин Каль, выступая в виртуальном режиме на конференции ООН по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия, которая проходит в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодняшняя обстановка в сфере безопасности сложнее, чем когда-либо после окончания холодной войны... – сказал он. – Множество вызовов влияют на прогресс в достижении целей Договора о нераспространении ядерного оружия".
Среди препятствий на пути к ликвидации всего ядерного оружия Каль назвал "неспровоцированное вторжение России в Украину и бездумную ядерную риторику"; быстрое расширение, модернизацию и диверсификацию потенциала ядерного оружия в Китае, а также его бряцание оружием в Тайваньском проливе; проблемы с Иранским ядерным соглашением; возможные приготовления Северной Кореи к проведению очередного ядерного испытания.
Он напомнил, что в марте этого года Пентагон подготовил свою стратегию национальной обороны и обзор ядерной политики для Конгресса.
Несекретные версии этих материалов должны стать общедоступными в ближайшем будущем, добавил он.
По его словам, в обзоре делается акцент на приверженности США ядерной модернизации ради безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания, принятия мер снижения роли ядерного оружия в мире, контроля над вооружениями, усиления безопасности с помощью неядерного потенциала, взаимодействия между ядерными государствами для укрепления стратегической стабильности и уменьшение риска ядерной войны.
"Соединенные Штаты откровенно признают и подтверждают, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести, – сказал он. – Мы призываем государства, обладающие ядерным оружием, взаимодействовать со США для снижения рисков и обеспечить прозрачность ядерного потенциала и доктрины".
Конференция стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия проходит с 1 по 26 августа в Нью-Йорке.
Официальные данные показывают, что в феврале иностранные инвесторы сбросили китайские государственные облигации более чем на $30 млрд, поставив исторический рекорд.
Отток капитала из Китая такого масштаба и интенсивности, как сейчас - беспрецедентен. Особенно учитывая то, что мы не видим подобного оттока с остальных развивающихся рынков. Время оттока - набиравшего обороты с начала российского вторжения в Украину - может означать, что иностранные инвесторы начали смотреть на Китай в новом свете, однако делать какие-то окончательные выводы еще рано», - пишет главный экономист ИМФ Робин Брукс.
За підсумками торгів 14 березня індекс Hang Seng China Enterprises, який відстежує динаміку акцій китайських компаній, знизився на 7,74%, досягнувши на момент 6 513,84 пунктів. Це падіння стало найсильнішим внутрішньоденним обвалом для паперів китайських компаній із листопада 2008 року.
Індекс Hang Sang Tech, до складу якого входять 30 найбільших технологічних компаній Китаю, впав на 11,87%.
У Китаї проводять екстрені засідання уряду. Вони намагаються знайти вихід із ситуації. Глибина фінансової кризи, розмір "мильної бульбашки", яку вони надули в результаті іпотеки, у сотню, якщо не в тисячу, разів перевищує той, який був у нас з вами. Пам'ятаєте 2008 рік?.. У нас були відлуння світової кризи, коли банки почали обвалюватися внаслідок "іпотечної бульбашки" - пороздавали гроші, не враховуючи платоспроможність, тож відсоток неповернення кредитів перевищив 8%. Банки впали", - зазначив експерт.
За його словами, розмір "китайської мильної бульбашки" в іпотеці становить 8 трлн доларів. Для китайської економіки це може стати катастрофою.
Массовый отток? 30 лярдов? Во-первых в феврале все было немного иначе, там массово останавливали доставки, дальше отток прекратился. Просто сейчас еще по ситуации с Тайванем немного будет оттока. Но суть не в этом.
Как бы ты не прыгал на двери, по всем прогнозам, экономика Китая через 50 лет будет больше экономики США и ЕС вместе взятой. И уже на душу населения отставание будет не 4 раза, а скажем 2. И это при том, повторюсь, что у Китая 2/3 населения живут на 300 баксов месяц.
Конечно США, на длинной дистанции, теоретически могут попытаться перенести производства в другие страны. Но это триллионы долларов и лет 15-20. Бизнес к этому просто не готов. Китай их устраивает. Что будет в той же Индии, Вьетнаме или еще где большой вопрос.
