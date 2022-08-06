361 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 702 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 6 августа 2022 года более 1063 ребенка пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 361 ребенок погиб и более 702 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 371, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 58, Херсонской – 55, Запорожской – 40", - говорится в сообщении.

В часности, 5 августа в результате обстрела г. Николаева получил ранение 13-летний мальчик.

Стало известно, что 28 июля из-за обстрелов с. Чернобаевка Херсонской области ранен малолетний мальчик.

Кроме того, 22 марта в результате обстрелов г. Изюм Харьковской области получил смертельные ранения 6-летний мальчик.

Также стало известно, что 21 июня в результате обстрелов с. Малые проходы Харьковской области от полученных телесных повреждений погиб 12-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью.

