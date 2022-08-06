Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова, - Синегубов
Оккупанты снова нанесли удары по Харькову. Ракеты выпустили из соседнего Белгорода. В очередной раз под прицелом исключительно гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, около 1 часа ночи ударили по Слободскому району Харькова, горела кровля одноэтажного нежилого здания.
"Зафиксировали попадание ракет на территории объекта инфраструктуры в Индустриальном районе. Через несколько минут оккупанты ударили ракетой по населенному пункту Харьковского района. В близлежащих нежилых помещениях, возле которых упал снаряд, выбило окна. Жертв и пострадавших нет", - информирует глава региона.
"По данным военных, несколько ракет "не захотели" покидать родной Белгород, и взорвались на территории РФ", – рассказывает Синегубов.
"Не издавая военную тайну: сегодня на Харьковщине не долетели "по назначению" немало "подарков" от россиян. За что в очередной раз благодарим наших ВСУ!", - добавляет он.
Синегубов также информирует, что в области в течение суток россияне наносили многократные удары по Золочевской громаде, есть повреждения частных домовладений и хозяйственных сооружений.
Кроме того, оккупанты в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский районы.
"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток по области получили ранения от обстрелов и госпитализированы 2 человека: 41-летний мужчина и женщина 37 лет в Изюмском районе. Их состояние - среднее", - информирует глава региона.
Он также напоминает, что бои на Харьковщине продолжаются: захватчики продолжат разведку и пытаются атаковать позиции наших защитников.
"Держимся по всем направлениям", - резюмирует Синегубов.
