Ночью враг нанес ракетные удары по Николаеву, два человека получили ранения, - Ким

Оккупанты произвели обстрел областного центра, повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

6 августа около 3:30 враг нанес ракетные удары по городу. Вследствие чего тяжелые ранения получили два человека, повреждены жилые здания. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Утром, 6 августа, ориентировочно в 4:30 оккупанты обстреляли территории вне сел Поляна, Степное, Широкое, Красная Долина. По состоянию на 9:00 также совершаются с определенной периодичностью обстрелы в Широковской громаде. Пострадавших нет.

В течение суток оккупанты обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева. Известно о 21 раненом, среди которых 13-летний подросток. Один человек погиб. Поврежден 21 частный дом. У 17 из них есть попадание обломков от боеприпасов в крышу, выбиты окна и изуродован фасад. Еще в 4 частных домах произошли пожары в результате обстрела. В 5 многоэтажках выбиты окна. Также повреждены здания двух частных предприятий.

Смотрите также: Обстрел Николаева: от полученных травм скончался мужчина. ФОТОрепортаж

В области за сутки зафиксированы вражеские обстрелы территории с. Новониколаевка Первомайской громады. В результате произошло возгорание дома и двух хозяйственных построек, многочисленные возгорания сухостоя на придомовых территориях и парковой зоне. Пострадавших нет.

Также оккупанты около 22:30 5 августа обстреляли село Красная Долина Широковской громады. В результате чего повреждены жилые дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Попадания также были по дорогам. Также вчера были обстрелы возле с. Широкое.

За последние сутки интенсивность обстрелов населенных пунктов, находящихся на линии разграничения Березнеговатской громады, увеличилась. 5 августа в результате попадания боеприпасов и их обломков на открытой территории громады произошло возгорание сухой травы, лесополосы и пожнивных остатков. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о повреждениях уточняется.

Читайте также: Обстрел Николаева: Известно о 22 раненых, в том числе 14-летнем парне