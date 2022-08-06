РУС
8 181 9

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41,9 тыс. человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 802 танка и 4 051 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 августа потери личного состава противника составляют около 41 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 41 900 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1802 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 4051 (+19) ед,

артиллерийских систем - 955 (+5) ед,

РСЗО  - 260 (+0) ед,

средства ПВО - 127 (+4) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2),

крылатые ракеты - 182 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,

специальная техника – 85 (+2).

Читайте: Войска РФ пытаются штурмовать позиции ВСУ на востоке и готовятся к обороне на юге, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41,9 тыс. человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 802 танка и 4 051 бронированная машина 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

армия РФ (20392) Генштаб ВС (6855) уничтожение (7760) техника (1780) потери (4529)
ЗСУ солідно завдали втрат окупантам. Слава ЗСУ.👍👍👍
06.08.2022 09:27 Ответить
Кстати, Крым раша тоже разбомбит под ноль, когда будет отступать(
06.08.2022 09:28 Ответить
Якщо бомбілка не відвалиться
06.08.2022 09:37 Ответить
06.08.2022 09:36 Ответить
Дуже рибний день: зашкварених орків та спалениої техніки більше ніж раніше. Нажаль збитих літаків та гелікоптерів немає за добу.
06.08.2022 09:46 Ответить
ЧЕТЕНЬКО!!!
06.08.2022 09:56 Ответить
Противорадарные ракеты делают свое дело, теперь наша авиация включилась, вот и результат.
06.08.2022 10:07 Ответить
Коли з Афганістану масово пішли "200-ті" - у Союзі народ почав "бурлить" Однак втрати ВСЬОГО Союзу за ДЕСЯТЬ РОКІВ склали 14, 5 тис убитими В Україні російські втрати за 5 місяців вбитими - майже 42 тис чоловік! І - "порядок"!
06.08.2022 12:42 Ответить
Охх, как бы пупкин не решил свой ядерный вопрос ЗАЭС. Эти орки скорее всего заминировали станцию. А потом обвинят Украину в ударе. Не зря они там труться и разводят на удары по себе.
07.08.2022 09:38 Ответить
 
 