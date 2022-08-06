Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41,9 тыс. человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 802 танка и 4 051 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 августа потери личного состава противника составляют около 41 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 41 900 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1802 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 4051 (+19) ед,

артиллерийских систем - 955 (+5) ед,

РСЗО - 260 (+0) ед,

средства ПВО - 127 (+4) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2),

крылатые ракеты - 182 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,

специальная техника – 85 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.