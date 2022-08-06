Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41,9 тыс. человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 802 танка и 4 051 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 августа потери личного состава противника составляют около 41 900 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 41 900 (+250) человек ликвидировано,
танков - 1802 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 4051 (+19) ед,
артиллерийских систем - 955 (+5) ед,
РСЗО - 260 (+0) ед,
средства ПВО - 127 (+4) ед,
самолетов - 223 (+0) ед,
вертолетов - 191 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2),
крылатые ракеты - 182 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,
специальная техника – 85 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль