За прошедшие сутки задокументировано 15 фактов разрушений жилья и других объектов из-за вражеских обстрелов в Харьковской области, - полиция

За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреливали Харьков и ряд населенных пунктов области, среди которых Чугуев, Мосьпаново, Андреевка, Калиново, Шевеловка, Барвенково, Дергачи, Золочев, Шелудковка, сообщает отдел области коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 15 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров... Повреждения получили частные дома, гараж, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

