Украина не нарушает договоренности, все оружие от США идет на фронт, - советник Залужного Райс

Советник главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, ветеран армии США Дэн Райс заявил, что Украина направляет на фронт все оружие от США и не нарушает договоренностей с Вашингтоном.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Райса, из опыта работы с украинскими военными стало ясно, что ВСУ четко настроены уничтожать российских оккупантов.

Он заявил, что Украина является одним из главных союзников США и выразил уверенность, что передаваемая военная помощь Вашингтона не будет перенаправлена в какое-либо другое место.

"У меня нет никаких опасений, что украинское руководство может нарушить любое соглашение", – заявил Райс.

Также советник Залужного отметил, что в Вашингтоне доверяют украинскому военно-политическому руководству, а также поддерживают украинских воинов и народ.