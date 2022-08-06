РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9665 посетителей онлайн
Новости Война
3 474 13

Украина не нарушает договоренности, все оружие от США идет на фронт, - советник Залужного Райс

зброя

Советник главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, ветеран армии США Дэн Райс заявил, что Украина направляет на фронт все оружие от США и не нарушает договоренностей с Вашингтоном.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Райса, из опыта работы с украинскими военными стало ясно, что ВСУ четко настроены уничтожать российских оккупантов.

Он заявил, что Украина является одним из главных союзников США и выразил уверенность, что передаваемая военная помощь Вашингтона не будет перенаправлена в какое-либо другое место.

"У меня нет никаких опасений, что украинское руководство может нарушить любое соглашение", – заявил Райс.

Читайте: США готовят для Украины пакет военной помощи на $1 млрд, - Reuters

Также советник Залужного отметил, что в Вашингтоне доверяют украинскому военно-политическому руководству, а также поддерживают украинских воинов и народ.

оружие (10412) помощь (8071) США (27784)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Ще потрібно розібратися, яким чином протитанкові гранатомети NLAW від Бориса Джонсонюка не були напередодні москальского нападу направлені до війська, а зберігалися на Яворівському полігоні та покарати винних
показать весь комментарий
06.08.2022 10:05 Ответить
+7
https://t.me/Sharpreview/16167 Олег Шарп, блогер : "За поки офіційно не підтвердженою інформацією CNBS, Білий Дім зняв більшість обмежень на постачання Україні засобів ППО та ракет дальністю 300 км. Cool!"
показать весь комментарий
06.08.2022 11:29 Ответить
+5
"Також радник Залужного наголосив, що у Вашингтоні довіряють українському військово-політичному керівництву " - А я, хоч і маленька людина, так зовсім не довіряю, як згадаю Чонгар, Ірпень та Бучу. Як би українці не самоорганізувалися на середньому та нижчому рівнях, триндець був би Україні.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще потрібно розібратися, яким чином протитанкові гранатомети NLAW від Бориса Джонсонюка не були напередодні москальского нападу направлені до війська, а зберігалися на Яворівському полігоні та покарати винних
показать весь комментарий
06.08.2022 10:05 Ответить
В чем разбираться?Ответ простой-Ермак и его компания.Это же очевидные вещи.Зеля,как шестерка не в счет
показать весь комментарий
06.08.2022 10:20 Ответить
Конституцією України не передбачена передача повноважень президента чи якоїсь їх частини іншим особам, навіть якщо це рішення президента.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:29 Ответить
А з яких пір "влада" дотримується Конституції?
Голова щоб розуміти та пам'ятати, а не в неї їсти.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:48 Ответить
Так чого ж ви вибираєте таку владу?
показать весь комментарий
06.08.2022 11:02 Ответить
Все для оборони бункера президента!
показать весь комментарий
06.08.2022 10:18 Ответить
"Також радник Залужного наголосив, що у Вашингтоні довіряють українському військово-політичному керівництву " - А я, хоч і маленька людина, так зовсім не довіряю, як згадаю Чонгар, Ірпень та Бучу. Як би українці не самоорганізувалися на середньому та нижчому рівнях, триндець був би Україні.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:26 Ответить
А що на це відповість "таварисч" Спартц? Приїхала б порахувала.
А так від неї суцільний "підрахуй".
показать весь комментарий
06.08.2022 10:38 Ответить
Спартс от як раз і приїжджала та дивилися своїми очима що коїться. Чому NLAW зберігалися у Яворі, а не були у війську?
показать весь комментарий
06.08.2022 11:06 Ответить
Спартц снова призвала к надзору за поставками оружия Украине, чтобы не "искать его в Сирии или Мексике"

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ 2022, 17:31

Щоб шукати зброю в Сирії або Мексиці не потрібно їхати в Україну.
Це ж елементарно. Таварисч.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:28 Ответить
https://t.me/Sharpreview/16167 Олег Шарп, блогер : "За поки офіційно не підтвердженою інформацією CNBS, Білий Дім зняв більшість обмежень на постачання Україні засобів ППО та ракет дальністю 300 км. Cool!"
показать весь комментарий
06.08.2022 11:29 Ответить
Чому нема радника США біля гундосого?
показать весь комментарий
06.08.2022 12:07 Ответить
ти що, хочеш, щоб дідьо Джо раніше сроку дуба врізав?
Нє, хай ще поживе, бо керує він гарно!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:35 Ответить
 
 