Украина не нарушает договоренности, все оружие от США идет на фронт, - советник Залужного Райс
Советник главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, ветеран армии США Дэн Райс заявил, что Украина направляет на фронт все оружие от США и не нарушает договоренностей с Вашингтоном.
Об этом он сказал в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Райса, из опыта работы с украинскими военными стало ясно, что ВСУ четко настроены уничтожать российских оккупантов.
Он заявил, что Украина является одним из главных союзников США и выразил уверенность, что передаваемая военная помощь Вашингтона не будет перенаправлена в какое-либо другое место.
"У меня нет никаких опасений, что украинское руководство может нарушить любое соглашение", – заявил Райс.
Также советник Залужного отметил, что в Вашингтоне доверяют украинскому военно-политическому руководству, а также поддерживают украинских воинов и народ.
Голова щоб розуміти та пам'ятати, а не в неї їсти.
А так від неї суцільний "підрахуй".
ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ 2022, 17:31
Щоб шукати зброю в Сирії або Мексиці не потрібно їхати в Україну.
Це ж елементарно. Таварисч.
Нє, хай ще поживе, бо керує він гарно!