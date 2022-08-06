РУС
Война в Украине вступает в новую фазу, РФ массово перебрасывает войска на юг, - британская разведка

Российские силы концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению. Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего вооружения продолжают удаляться от украинского Донбасса и направляются на юго-запад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшейся юго-западнее Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, есть информация о перемещении техники из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Керченский мост в Крым.

Батальонно-тактические группы (БТГ), насчитывающие от 800 до 1000 военнослужащих, были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. Кроме того, 2 августа в Крым была перекинута новая БТГ, также идет передислокация БТГ из Восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область, считают в Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, украинские силы сосредотачивают свои удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях, которые все чаще наносятся в южных областях Украины. Цели включают стратегически важную железнодорожную ветку, связывающую Херсон с оккупированным Россией Крымом, чтобы попытаться повлиять на способность России пополнить запасы.

Читайте: Российские войска используют территорию ЗАЭС и город Энергодар в качестве базы отдыха, где их не будут уничтожать ВСУ, - британская разведка

+15
тепер потрібно дати нову методичку Люсі Аристовичу щоб він Фейгіну пару днів розказував що ЗСУ хоче наступати на Донецьк,нехай кацапи мечуться
06.08.2022 10:04 Ответить
+11
Де нас більше чекають місцеві мешканці? На Півдні чи у донецьку?
06.08.2022 10:37 Ответить
+9
віддалятися від українського Донбасу і прямують на південний захід. - е шанс звільнити Лисичанск і Северодонецк так як там ослабне
06.08.2022 10:06 Ответить
А может так и было задумано. Посмотрим.
06.08.2022 10:12 Ответить
Які зусілля, які жертви. І це завдяки здачи зеленими зрадниками півдня України в перші години війни.
06.08.2022 11:10 Ответить
Ага, хай бігають туди-сюди. "Мені нравиця, як воно горить, як люди суєтяцця..." (с)
06.08.2022 12:11 Ответить
😄
06.08.2022 13:27 Ответить
Мост уничтожить !!! Все части в крыму должны быть разбиты в ноль ракетами .... Они там как пчелы в улье
06.08.2022 13:13 Ответить
Тоже об этом подумал )))
06.08.2022 13:23 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
06.08.2022 10:24 Ответить
Нічого їм не промиє мізки. Тому що їх, мізків, там просто нема.
Добровольці пруть *асвабадим нашу землю от фашистов".
Втрати вони не рахують. Жив "дабраволец" десь в деревне, крав та бухав.
Що він є що його нема. Якщо нема - то ще й краще, менше шкоди принесе.
06.08.2022 10:36 Ответить
Россияк так запропагандировали,что умереть за пу считается большой честью..Потери их не образумят,а ихние родственники и дальше будут потирать ладони и радеть в предверии похоронного вознаграждения
06.08.2022 12:29 Ответить
Пора звільняти Донецьк. Чи орді вже не потрібні ці промакшанські анклави? Хочуть пробити все таки коридор з Криму до Придністров'я?
06.08.2022 10:26 Ответить
Какаяразнiца?
06.08.2022 11:45 Ответить
В нас є вибір? Та й звільняти ми будемо землі від орди а не "населеніе".
06.08.2022 12:35 Ответить
А мы им как дадим, как дадим! Как контрнаступим как контрнаступим! Как расскажем с телевизора, как расскажем! Ну, и мост еще один поцарапаем... Переправ ведь не видим и паромы - невидимки... Давайте "эксперды" телевизионные, киздите больше, киздите сильнее!
06.08.2022 11:54 Ответить
Якщо вдасться перерізати логістичні маршрути постачання зброї та *********** всім цім колонам наступить піздєц.
06.08.2022 12:34 Ответить
 
 