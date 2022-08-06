Война в Украине вступает в новую фазу, РФ массово перебрасывает войска на юг, - британская разведка

Российские силы концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению. Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего вооружения продолжают удаляться от украинского Донбасса и направляются на юго-запад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшейся юго-западнее Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, есть информация о перемещении техники из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Керченский мост в Крым.

Батальонно-тактические группы (БТГ), насчитывающие от 800 до 1000 военнослужащих, были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. Кроме того, 2 августа в Крым была перекинута новая БТГ, также идет передислокация БТГ из Восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область, считают в Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, украинские силы сосредотачивают свои удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях, которые все чаще наносятся в южных областях Украины. Цели включают стратегически важную железнодорожную ветку, связывающую Херсон с оккупированным Россией Крымом, чтобы попытаться повлиять на способность России пополнить запасы.

