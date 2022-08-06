Утром оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии Белопольскую громаду на Сумщине. Зафиксировано около 40 прилетов, - Живицкий. ФОТОрепортаж
Вчера, 5 августа, около 10 вечера россияне вели минометный огонь по Середино-Будской громаде Сумской области, зафиксировано 11 прилетов.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"А сегодняшнее утро началось с обстрелов в Белопольской громаде. Четыре раза, с половины шестого утра, враг открывал огонь по разным территориям громады. Всего - около 40 прилетов из минометов и артиллерии. По предварительным данным, есть разрушение домохозяйств у гражданских людей, подробности позже", - отметил Живицкий.
