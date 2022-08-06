Оккупанты Херсонской области заманивают молодежь в вузы и платят пенсионерам за персональные данные, - горсовет

Российские оккупанты готовятся к проведению незаконного "референдума" на контролируемой ими части Херсонской области, для чего ищут сотрудников, помещения и привлекают своих медиаработников для пропаганды.

Об этом сообщает Херсонский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

В то же время из-за массового отказа жителей области сотрудничать с оккупантами, те привлекают на работу специалистов из РФ.

"По рассказам местных жителей, оккупационные власти начали разносить пенсионерам по 20 000 рублей. Зато требуют персональные данные. Так называемые "выплаты" приносят людям, которые раньше получали пенсию Укрпочтой". В Херсонской области оккупанты рекламируют поступление в захваченные вузы. Обещают бесплатное обучение. Также детей от 8 лет активно приглашают в оздоровительные лагеря Ростова, Анапы и Крыма", – говорится в сообщении.

Также оккупанты активно проверяют дома и квартиры, расположенные в радиусе километра от мест проведения незаконного референдума, рассказали в горсовете.