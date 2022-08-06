РУС
Вторжение РФ в Украину вызвало голод 40 млн человек в Африке

голод

Вторжение России в Украину привело к тому, что 40 млн человек лишились продовольственной безопасности. Больше всего пострадают страны Африки к югу от Сахары.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, в то время как энергия, изменение климата, пандемия и конфликты являются основными причинами глобальных проблем с поставками продовольствия, "наиболее коварным источником" является голод, преднамеренно используемый в качестве оружия войны.

"Россия систематически захватывает некоторые из самых продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины, портя поля минами и бомбами", - сказала Томас-Гринфилд.

Читайте также: Ответственность за продовольственный кризис в мире несет Россия, - США

Москва отрицает свою причастность к продовольственному кризису и обвиняет западные санкции в замедлении экспорта продовольствия и удобрений.

Томас-Гринфилд в пятницу опровергла это утверждение, вместо этого заявив, что Россия намеренно сделала шаги, чтобы нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия, обвиняя при этом Запад.

"Мы не видим признаков того, что Россия примет дипломатическое решение", - сказала она.

Читайте также: Война в Украине толкает мир к голоду, - ООН

Соединенные Штаты выделили 4,5 млрд долларов на продовольственную безопасность на саммите G7, из которых они внесли 2,76 млрд долларов. Томас-Гринфилд добавила, что США также планируют выделить 150 млн долларов в виде новой гуманитарной помощи Африке в ожидании одобрения Конгресса.

+54
Я покажусь бессердечным, но я даже статью не буду читать. Я просто "виражу занепокоєння" ситуацией в Африке, в то время, как в моей стране гибнут люди, борясь с ордой имперских дегенератов. Простите, больше из себя выдавить не могу.
06.08.2022 10:31 Ответить
+46
КОЛИ БУДЕ ВІДОМО ЯКА КРАЇНА АФРИКИ ПОСТРАЖДАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВІД ГОЛОДУ ІЗ ЗА ВІЙНИ В УКРАЇНІ - ПОВІДОМТЕ , МИ ПІДСВІТИМ ГОЛОВПОШТАМП НА ХРЕЩАТИКУ КОЛЬОРАМИ ПРАПОРУ ЦІЄЇ КРАЇНИ !!!!
06.08.2022 10:42 Ответить
+34
ВОНИ ХОЧУТЬ ЖЕРТИ , А МИ ХОЧЕМ ЖИТИ !!!!
06.08.2022 10:43 Ответить
ехфект бабушки
06.08.2022 10:30 Ответить
КОЛИ БУДЕ ВІДОМО ЯКА КРАЇНА АФРИКИ ПОСТРАЖДАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВІД ГОЛОДУ ІЗ ЗА ВІЙНИ В УКРАЇНІ - ПОВІДОМТЕ , МИ ПІДСВІТИМ ГОЛОВПОШТАМП НА ХРЕЩАТИКУ КОЛЬОРАМИ ПРАПОРУ ЦІЄЇ КРАЇНИ !!!!
06.08.2022 10:42 Ответить
Супер...умничка!!!
06.08.2022 10:49 Ответить
А не занепокоєння?
06.08.2022 10:31 Ответить
Та ні,просто стурбованність.
06.08.2022 10:34 Ответить
ВОНИ ХОЧУТЬ ЖЕРТИ , А МИ ХОЧЕМ ЖИТИ !!!!
06.08.2022 10:43 Ответить
жерти і плодитись
06.08.2022 10:49 Ответить
А нехай світова спільнота замість того щоб кормити бовдурів з ООН, МОЧХ та ін. вкладе гроші в розвиток сільського господарства Африки. Бо 400мільйонів трутнів на планеті це забагато. Та місцеве населення навчиться хоч щось робити.А то тільки скиглять і просять. А європейські фермери( в тому числі і українські) повинні їх нагодувати!
06.08.2022 15:28 Ответить
Я покажусь бессердечным, но я даже статью не буду читать. Я просто "виражу занепокоєння" ситуацией в Африке, в то время, как в моей стране гибнут люди, борясь с ордой имперских дегенератов. Простите, больше из себя выдавить не могу.
06.08.2022 10:31 Ответить
цілком з Вами згодна...блін, там просто у людей немає бажання працювати, звикли жити на дотації й гуманітарки..ще при совдепії одвічні, я зараз називають - флешмоби - збори продуктів, іграшок, одягу, канцтоварів голодуючим дітям Африки...

в нас діти самі заробляють на допомогу армії

і ми ще винуваті..ну так зберіться, дайте пєндєлєй путлєру і расєйській біомасі..

а поки - ми дуууже занепокоєні
06.08.2022 10:44 Ответить
ТРОПІЧНИЙ КЛІМАТ - МОЖНА ЗБИРАТИ УРОЖАЙ КРУГЛИЙ РІК !!!!
показать весь комментарий
ШО ВАМ , ***** , НЕ ХВАТАЄ ?
06.08.2022 10:49 Ответить
Мізків.
06.08.2022 14:45 Ответить
Україна - дім українців, а ти москворота істота з цапських боліт.
06.08.2022 11:31 Ответить
Mluvím i česky. A půjdeš do perdele). Не москворота, а руськомовна. Ах так, ще ж в мене Украінське громодянство. Ну то таке.
06.08.2022 12:09 Ответить
06.08.2022 10:33 Ответить
та ті віряни в більшості навіть не знають, що ходять до церкви московського патріархату. а якщо і знають, то продовжують туди ходити, бо іншої церкви у них там немає. наприклад, Печерська Лавра належить МП і що? зелена влада і не думає нічого робити з цим. а між тим МП відкрито підтримує російську агресію. а вірянам розповідає, що нє всьо так адназначна.
06.08.2022 10:55 Ответить
Дивний приклад ви навели. Якраз Києво-Печерській Лаврі купа альтернатив в Києві. Ніхто не змушує ходити в ту Лавру. Люди самі туди йдуть, а отже, вони свідомо підтримують УПЦ МП.

p.s. Без церков взагалі було би менше овечок. Та зараз не про це
06.08.2022 11:46 Ответить
Овечки, - то нєвєсти Кадиркіна.

06.08.2022 15:02 Ответить
Побільше зброї і по скоріше би виділяли, щоб Україна скоро перемогла расею і не буде продовольчої кризи.
показать весь комментарий
висловлюємо свою глибоку занепокоєність
06.08.2022 10:34 Ответить
Африка дуже любить пукіна. Нехай...
06.08.2022 10:34 Ответить
Хай далі строчать в фб коменти що у всьому винна америка і "расіі нада уступіть"...
06.08.2022 10:34 Ответить
пускай едут к нам добровольцами, с голоду тут точно не помрут
06.08.2022 10:41 Ответить
великий +.
06.08.2022 13:21 Ответить
Пхеньян хочет дать врагу, 100000добровольцев-пусть голодающая Африка выделит 4млн.людоедов.И наедятся и тырки косоглазым дадут.
06.08.2022 14:22 Ответить
Товаріщі Кім Ір Сен і Кім Чєн Ір планіруют всємірную корєйскую рєспубліку...

06.08.2022 15:12 Ответить
Украинцев бомбами убивают а ООН за голодающих переживает. А что ООН сделало чтобы небыло войны и голода?
06.08.2022 10:44 Ответить
стурбувалось і занепокоїлось
06.08.2022 10:46 Ответить
А працювати вони так і далі не хочуть... Тай йух з ними
06.08.2022 10:45 Ответить
Да мне иногда кажется, что вся эта продовольственная мафия специально их кормит, чтобы забыли что такое работа. А взамен другие магнаты получают с африканских месторождений алмазы, металлы и что у них там есть
06.08.2022 10:50 Ответить
так працює світова бюрократія. одні бюрократи збирають гроші-внески-пожертви. другі їх розподіляють, і себе не забуваючи. звичайно ж, вони не будуть зацікавлені в тому, щоб голодуючі почали самі себе забезпечувати.
06.08.2022 10:57 Ответить
Не совсем так,там,где алмазы и металлы,те живут хорошо.Это речь о других африканцах совсем
06.08.2022 11:44 Ответить
Ну в Сомали, где постоянный голод, есть запасы нефти, урана, олово, ещё чего-то там много.
06.08.2022 14:01 Ответить
З головою там хронічно погано. А без голови копалини - всього лише багнюка.
06.08.2022 14:49 Ответить
Але про сомалійських піратів уже давно ніхто нічого не чув.
А знаєте, чому? Бо індійці (а там немає лівацьких "занепокоєних" дебілів) просто почали тупо знищувати цих піратів. Цього виявилось достатньо.
06.08.2022 15:18 Ответить
Когда их оттуда вывезти и по хребту палкой-тогда они работают,но прошли те времена.Попрыгать вокруг идола и просить у него манны небесной куда проще
06.08.2022 11:42 Ответить
Да насрать. Пускай Лаврова сьедят которого они постоянно облизывают и задаривают подарками а потом в ООН голосуют за Рашку
06.08.2022 10:46 Ответить
Пускай лаврова сьедят...
06.08.2022 10:54 Ответить
Перед приготуванням шашлика треба ублажить гостя, - тоді його м'ясо буде особливо смачним. (с)

06.08.2022 15:27 Ответить
Они специально, что ли, приучают африканцев к зависимости от поставок еды? Как то же жила та Африка до эпохи глобализации и гуманизации? Жили в тех же погодных условиях и не вымирали. А теперь прямо беда бедой... А если таки война выйдет на уровень третий мировой, то что, Африка полностью от голода поляжет?
06.08.2022 10:47 Ответить
У негра спрашивают:
- Как вы хлеб выращиваете в своей стране?
- А мы и не выращиваем. Нам его из Украины присылают.
- А если не пришлют?
- Ну... тогда голод будет, наверное.
06.08.2022 15:34 Ответить
ДЕ "глибока занепокоєність" від агента Гутереша...від ООН, від Amnesty International....??!!
06.08.2022 10:52 Ответить
Газ у х..ла подорожал в десять раз,а зерно нет.наверно когда немцу не на что будет "раму" намазать будут думать что дороже.
06.08.2022 10:52 Ответить
Нехай йдуть помаленьку пішки в Європу(до німців) - там приймуть і нагодують.
06.08.2022 10:58 Ответить
Есть в Африке такое государство - Зибабвэ, которым почти 40 лет правил Роберт Мугабэ, большой друг и идеологический соратник россии.
Интересно это государство тем, что в нем была зафиксирована самая большая инфляция во все времена - 7млрд. % в год.
В те далекие времена(70-е годы), когда это государство называлось Северной Родезией, его фермеры кормили всю Центральную Африку. Очень там были подходящие условия, ни жарко, ни холодно, достаточно дождей, хорошие почвы, ровный климат. И поэтому собирали по три урожая зерновых в год.
Но произошла революция и черное большинство взяло власть в свои руки и отстранило белых фермеров от владения землей. - Сами будем править и выращивать хлеб.
Три урожая сначала превратилось в два, потом в один, потом в ничего. И тогда товарищ Роберт Мугабэ запросил помощи у Продовольственного Комитета ООН. - Мы голодаем, дайте нам немножко покушать.
Там ответили - А где же ваши урожаи?
- А это у нас переходной революционный период, а потом мы о-го-го сколько хлеба вырастим!
Ну, вот и выращивают уже 40 лет на подсосе у государств-спонсоров.
Зато революции, марксизма и национального черного самосознания навалом. Но хлеба нет.
06.08.2022 10:59 Ответить
Тільки ось революція не сама собою зробилася, а була спровокована економічними санкціями тодішніх толерастів штибу Картера, і вторгненняям комуністичних чорних банд з Мозамбіку.
06.08.2022 14:54 Ответить
Они в ООН голосовали за ***** , вот пусть он их и кормит !
Украину поддержать - они не хотят, а как жрать им нечего , так у Украины просят . 😡
Пусть дальше голодают, не жалко.
06.08.2022 11:01 Ответить
а самой Украине вроде бы как и ничо ...да???
сколько убитыми, растерзанными, покалеченными, инвалидами? сколько голодают, стали бомжами? сколько мучаются в оккупации или в пыточных русни? сколько лишились всего (от слова всего - семьи, имущества, жилья, работы, перспективы...)
06.08.2022 11:04 Ответить
Якщо чесно,то мені абслютно пох... що там взагалі робиться в африці.
06.08.2022 11:05 Ответить
Можем поставлять в Африку мороженых орков. Им все равно что жрать как и за кого голосовать в ООН. ВСе равно Рашка не хочет своих дохляков забирать. Зачем мясу пропадать
06.08.2022 11:09 Ответить
морожені орки в пакетиках..
06.08.2022 11:11 Ответить
як голодні? Бокасса не голодував
06.08.2022 11:10 Ответить
Ну якось так. Є Україна і Африка, на всому земному шарі, всі згинули від атомноі бомби. І ми мусім африку годувати, бо вони нещасні не пристосовані працювати. Ледарі ще ті, я їх бачила в Ізраїлі, забилаб тою самою лопатою. Такі паскуди, і то всюди такі.
06.08.2022 11:10 Ответить
пох пох пох
06.08.2022 11:10 Ответить
Ось навмисне подивилась статистику зовнішньої торгівлі центральних країн Африки. Імпорт товарів в основному йде з Франції, Китаю, Індії.
06.08.2022 11:11 Ответить
Це ті з G20, що відмовились признавати кацапів посіпаками тероризму?! На те скажу: - Скільки вовка не годуй, а всеодно в слона яйця більші!
06.08.2022 11:14 Ответить
Наша нація єдина у занепокоєнні за долею мавп і метеликів у африці
06.08.2022 11:20 Ответить
Турист з Європи питає африканця - а що ви їсте? Та як що а он кокосів скільки росте! А як ви їх зриваєте вони ж високо? А ми чекаємо коли подує вітер і кокси впадуть на землю. Ну добре а якщо вітру немає? Ну тоді ми голодаємо!
06.08.2022 11:31 Ответить
я АЗАБОЧЄН
06.08.2022 11:32 Ответить
В Африці дохріна совєтського озброєння.Нехай його віддадуть нам і йдуть воювати з москалями,а не влаштовувати там різанину одне з одним.
06.08.2022 11:47 Ответить
Та якось насрать. Мене хвилює, скільки українців постраждало через кацапських тварюк. Там Лавров бігає, хай його їдять.
06.08.2022 12:08 Ответить
Так пусть африканцы едут в Украину воевать против рашки-если кушать хотят. Украина в форсмажоре и не обязанна выполнять контракты на поставку пшеницы пока рашка не уйдет с нашей земли
06.08.2022 12:28 Ответить
Так посадіть ці 40 млн голодних африканців на кораблі і перевезіть іх на росію.
06.08.2022 12:31 Ответить
40 мільйонів нових кацапів? Ну уж нєт!

06.08.2022 15:38 Ответить
мор, меч и голод в Библии идут вместе, когда Господь гневается.
Каяться в грехах надо, панове.
Конец света не за горами, хоть орда и отхлынет, Но Суд Божий никто не отменял
06.08.2022 13:35 Ответить
Конєц свєта, блєать!

06.08.2022 15:39 Ответить
Нам было дано испытание Ковидом....Люди так ничего и не поняли и продолжали жить как жили-грешить...Я сыну тогда сазала, что народ не покаялся и не образумился-нас ждет еще более страшное...
Но что буде война полномасштабная, мое сознание не могло допустить...😥.

https://allbible.info/explore/sinodal/ge/6/5/#5?iframe=true&width=95%&height=95%

"5.И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;
"6.и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем." 🙏🙏🙏
Бытие Гл.6 Ст.5,6
06.08.2022 18:32 Ответить
І що далі? Щоб їх накормити,ми повинні йти на поступки оркостану?
06.08.2022 13:47 Ответить
 
 