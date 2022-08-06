Вторжение РФ в Украину вызвало голод 40 млн человек в Африке

Вторжение России в Украину привело к тому, что 40 млн человек лишились продовольственной безопасности. Больше всего пострадают страны Африки к югу от Сахары.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, в то время как энергия, изменение климата, пандемия и конфликты являются основными причинами глобальных проблем с поставками продовольствия, "наиболее коварным источником" является голод, преднамеренно используемый в качестве оружия войны.

"Россия систематически захватывает некоторые из самых продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины, портя поля минами и бомбами", - сказала Томас-Гринфилд.

Москва отрицает свою причастность к продовольственному кризису и обвиняет западные санкции в замедлении экспорта продовольствия и удобрений.

Томас-Гринфилд в пятницу опровергла это утверждение, вместо этого заявив, что Россия намеренно сделала шаги, чтобы нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия, обвиняя при этом Запад.

"Мы не видим признаков того, что Россия примет дипломатическое решение", - сказала она.

Соединенные Штаты выделили 4,5 млрд долларов на продовольственную безопасность на саммите G7, из которых они внесли 2,76 млрд долларов. Томас-Гринфилд добавила, что США также планируют выделить 150 млн долларов в виде новой гуманитарной помощи Африке в ожидании одобрения Конгресса.