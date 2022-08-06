Вторжение РФ в Украину вызвало голод 40 млн человек в Африке
Вторжение России в Украину привело к тому, что 40 млн человек лишились продовольственной безопасности. Больше всего пострадают страны Африки к югу от Сахары.
Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, в то время как энергия, изменение климата, пандемия и конфликты являются основными причинами глобальных проблем с поставками продовольствия, "наиболее коварным источником" является голод, преднамеренно используемый в качестве оружия войны.
"Россия систематически захватывает некоторые из самых продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины, портя поля минами и бомбами", - сказала Томас-Гринфилд.
Москва отрицает свою причастность к продовольственному кризису и обвиняет западные санкции в замедлении экспорта продовольствия и удобрений.
Томас-Гринфилд в пятницу опровергла это утверждение, вместо этого заявив, что Россия намеренно сделала шаги, чтобы нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия, обвиняя при этом Запад.
"Мы не видим признаков того, что Россия примет дипломатическое решение", - сказала она.
Соединенные Штаты выделили 4,5 млрд долларов на продовольственную безопасность на саммите G7, из которых они внесли 2,76 млрд долларов. Томас-Гринфилд добавила, что США также планируют выделить 150 млн долларов в виде новой гуманитарной помощи Африке в ожидании одобрения Конгресса.
в нас діти самі заробляють на допомогу армії
і ми ще винуваті..ну так зберіться, дайте пєндєлєй путлєру і расєйській біомасі..
а поки - ми дуууже занепокоєні
p.s. Без церков взагалі було би менше овечок. Та зараз не про це
А знаєте, чому? Бо індійці (а там немає лівацьких "занепокоєних" дебілів) просто почали тупо знищувати цих піратів. Цього виявилось достатньо.
- Как вы хлеб выращиваете в своей стране?
- А мы и не выращиваем. Нам его из Украины присылают.
- А если не пришлют?
- Ну... тогда голод будет, наверное.
Интересно это государство тем, что в нем была зафиксирована самая большая инфляция во все времена - 7млрд. % в год.
В те далекие времена(70-е годы), когда это государство называлось Северной Родезией, его фермеры кормили всю Центральную Африку. Очень там были подходящие условия, ни жарко, ни холодно, достаточно дождей, хорошие почвы, ровный климат. И поэтому собирали по три урожая зерновых в год.
Но произошла революция и черное большинство взяло власть в свои руки и отстранило белых фермеров от владения землей. - Сами будем править и выращивать хлеб.
Три урожая сначала превратилось в два, потом в один, потом в ничего. И тогда товарищ Роберт Мугабэ запросил помощи у Продовольственного Комитета ООН. - Мы голодаем, дайте нам немножко покушать.
Там ответили - А где же ваши урожаи?
- А это у нас переходной революционный период, а потом мы о-го-го сколько хлеба вырастим!
Ну, вот и выращивают уже 40 лет на подсосе у государств-спонсоров.
Зато революции, марксизма и национального черного самосознания навалом. Но хлеба нет.
Украину поддержать - они не хотят, а как жрать им нечего , так у Украины просят . 😡
Пусть дальше голодают, не жалко.
сколько убитыми, растерзанными, покалеченными, инвалидами? сколько голодают, стали бомжами? сколько мучаются в оккупации или в пыточных русни? сколько лишились всего (от слова всего - семьи, имущества, жилья, работы, перспективы...)
Каяться в грехах надо, панове.
Конец света не за горами, хоть орда и отхлынет, Но Суд Божий никто не отменял
Но что буде война полномасштабная, мое сознание не могло допустить...😥.
https://allbible.info/explore/sinodal/ge/6/5/#5?iframe=true&width=95%&height=95%
"5.И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;
"6.и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем." 🙏🙏🙏
Бытие Гл.6 Ст.5,6