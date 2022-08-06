В Украине вследствие вражеских обстрелов повреждено около 135 тысяч зданий и сооружений, - замминистра Козловская
В этих сооружениях больше всего повреждены окна и двери.
Об этом сообщила заместитель министра развития громад и территорий Украины Наталья Козловская, передает Цензор.НЕТ.
Состоялось второе заседание Оперативного штаба по обеспечению строительными материалами под председательством заместителя министра развития громад и территорий Украины Наталии Козловской. На заседании представители правительства и военных администраций обсудили актуальные вопросы производства оконной промышленности, а также потребности громад в таких изделиях.
"По предварительным оценкам, сейчас в Украине повреждено около 135 тысяч зданий и сооружений. В 99% объектов, подлежащих первоочередному восстановлению, больше всего получили повреждения именно оконные конструкции. Следовательно, обеспечение громад такими изделиями является крайне актуальной задачей. Ведь совсем скоро стартует отопительный сезон, и нам нужно как можно скорее восстановить жилые дома, социальную и критическую инфраструктуру", - подчеркнула Козловская.
договаррится с Эрдоганом и они застеклят все окна новыми блоками