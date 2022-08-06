РУС
Оккупанты хотят через Пески обойти Авдеевку для дальнейшего наступления, но поселок до сих пор контролируют ВСУ, - Кириленко

В населенном пункте Пески Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, но он до сих пор контролируется украинскими военными, несмотря на заявления россиян о захвате.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию о якобы установлении россиянами контроля над Песками.

"Населенный пункт Пески контролируется украинскими вооруженными силами ... Да, очень горячо в указанном населенном пункте, но профессиональным командованием приняты дополнительные меры для того, чтобы планы врага не осуществились", - сказал он.

По словам Кириленко, также огромное количество обстрелов на всей линии фронта.

Таким образом враг хочет с помощью населенного пункта Пески обойти Авдеевку для реализации дальнейшего наступления.

"Планы врага известны, поэтому дополнительные меры предпринимаются для его остановки", – сказал глава ОВА.

Он добавил, что враг уничтожает Авдеевку, где уже нет ни одного уцелевшего здания давно.

Читайте также: Оккупанты проводят наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

армия РФ (20392) Донецкая область (10610) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (646)
Топ комментарии
+11
Та да, якщо кацапячу маячню слухати, то вони вже й Соледар взяли, і в Бахмут заходять.
06.08.2022 11:37 Ответить
+10
Фронт тримається виключно на героізмі людей, за недбалість керівництва герої кожен день платять життями.
06.08.2022 11:49 Ответить
+6
Ворогу протистоять наші військові. Тіло - це ти.
06.08.2022 11:35 Ответить
Ворогу протистоять наші військові. Тіло - це ти.
06.08.2022 11:35 Ответить
Це називаєця дезинформація
06.08.2022 11:35 Ответить
Та да, якщо кацапячу маячню слухати, то вони вже й Соледар взяли, і в Бахмут заходять.
06.08.2022 11:37 Ответить
Арєстовщіну теж слухати на варто. Ротний Шилов воює з 2014 року, за правду віддячили і зробили рядовим.
06.08.2022 11:56 Ответить
то что нет арты под Песками - виноват Арестович? Так надо его уволить и арта появится
06.08.2022 12:12 Ответить
Абдрістовичам потрібно закрити пащі, для початку, і гнати цей непотріб, розом ішими керівництвом консультантами завхоза ( що це за посада така, які у них павноваження, окрім канцелярських, за Законом), сцяними ганчірками. Хоча, для початку, їх мали б затримати, як мінімум, за перевищення повноважень.
06.08.2022 12:49 Ответить
И Угледар еще в марте
06.08.2022 11:59 Ответить
хімерами торгують по оголошеннях...
06.08.2022 12:01 Ответить
це тому що там оборону тримає Правий Сектор ! молодці хлопці ! бийте кацапів .
06.08.2022 11:45 Ответить
ру.гандон?!
06.08.2022 12:02 Ответить
Фронт тримається виключно на героізмі людей, за недбалість керівництва герої кожен день платять життями.
06.08.2022 11:49 Ответить
Редакція, а можно без "досі", "поки що", "ще відбуваються.."?
Якось дуже "найоптимістично".
І така мода по всім ЗМІ простежується.
06.08.2022 12:43 Ответить
Уже раньше спрашивал - если писать одну "зраду" и всепропало, вам легче станет? особенно если это на железная инфа?
06.08.2022 13:42 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=*******-DYaFEoyV5qABXmufMaS5QIlW4KBkJfn6rlyXH-o6tRVK9NUCwwG43lbqF27vw_2fCYgIsHVRZcwTaVP2r9FQ1kw-vZOoLajtDKlE2kI0Yv-_Aq-y3dEBUQhi9R7GB2SdnfRwfxQswvecDLqM&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=*******-DYaFEoyV5qABXmufMaS5QIlW4KBkJfn6rlyXH-o6tRVK9NUCwwG43lbqF27vw_2fCYgIsHVRZcwTaVP2r9FQ1kw-vZOoLajtDKlE2kI0Yv-_Aq-y3dEBUQhi9R7GB2SdnfRwfxQswvecDLqM&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0hUMYHYGuECmun5i5jPfLEx1jaRFTj542QqLm23N6ivVHxndn6DXnFmB1vQ4MM6gBl?__cft__[0]=*******-DYaFEoyV5qABXmufMaS5QIlW4KBkJfn6rlyXH-o6tRVK9NUCwwG43lbqF27vw_2fCYgIsHVRZcwTaVP2r9FQ1kw-vZOoLajtDKlE2kI0Yv-_Aq-y3dEBUQhi9R7GB2SdnfRwfxQswvecDLqM&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч. ·

У Путлера нет ресурсов ( и, подозреваю, целей) по захвату крупных города - Харькова, Николаева, Запорожья, Кривого Рога.

Но их будут постоянно обстреливать, чтобы не допустить контрнаступления в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, пока на захваченных землях не проведут запланированные «референдумы». И не будут после этого грозить ядерным оружием.

Не исключена имитация наступления на Юге, чтобы помешать нашему контрнаступлению или переброске артиллерии на Донбасс.

Главная проблема у Путлера ещё и в том, что дата «референдумов о присоединении» приближается, а в Донецкой области нашу оборону сломить не могут.

Поэтому Кремль использует также всевозможные кулуарные механизмы давления, чтобы вынудить нашу армию отступить в Донецкой области.
06.08.2022 13:33 Ответить
Ваши вскваки про "Абдрестовича" подозрительно совпадают в тональности с хором московских квакушек.. уж не засланый ли квазачок?
06.08.2022 15:09 Ответить
 
 