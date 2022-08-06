Оккупанты хотят через Пески обойти Авдеевку для дальнейшего наступления, но поселок до сих пор контролируют ВСУ, - Кириленко

В населенном пункте Пески Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, но он до сих пор контролируется украинскими военными, несмотря на заявления россиян о захвате.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию о якобы установлении россиянами контроля над Песками.

"Населенный пункт Пески контролируется украинскими вооруженными силами ... Да, очень горячо в указанном населенном пункте, но профессиональным командованием приняты дополнительные меры для того, чтобы планы врага не осуществились", - сказал он.

По словам Кириленко, также огромное количество обстрелов на всей линии фронта.

Таким образом враг хочет с помощью населенного пункта Пески обойти Авдеевку для реализации дальнейшего наступления.

"Планы врага известны, поэтому дополнительные меры предпринимаются для его остановки", – сказал глава ОВА.

Он добавил, что враг уничтожает Авдеевку, где уже нет ни одного уцелевшего здания давно.

