Оккупанты хотят через Пески обойти Авдеевку для дальнейшего наступления, но поселок до сих пор контролируют ВСУ, - Кириленко
В населенном пункте Пески Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, но он до сих пор контролируется украинскими военными, несмотря на заявления россиян о захвате.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию о якобы установлении россиянами контроля над Песками.
"Населенный пункт Пески контролируется украинскими вооруженными силами ... Да, очень горячо в указанном населенном пункте, но профессиональным командованием приняты дополнительные меры для того, чтобы планы врага не осуществились", - сказал он.
По словам Кириленко, также огромное количество обстрелов на всей линии фронта.
Таким образом враг хочет с помощью населенного пункта Пески обойти Авдеевку для реализации дальнейшего наступления.
"Планы врага известны, поэтому дополнительные меры предпринимаются для его остановки", – сказал глава ОВА.
Он добавил, что враг уничтожает Авдеевку, где уже нет ни одного уцелевшего здания давно.
керівництвомконсультантами завхоза ( що це за посада така, які у них павноваження, окрім канцелярських, за Законом), сцяними ганчірками. Хоча, для початку, їх мали б затримати, як мінімум, за перевищення повноважень.
Якось дуже "найоптимістично".
І така мода по всім ЗМІ простежується.
16 ч. ·
У Путлера нет ресурсов ( и, подозреваю, целей) по захвату крупных города - Харькова, Николаева, Запорожья, Кривого Рога.
Но их будут постоянно обстреливать, чтобы не допустить контрнаступления в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, пока на захваченных землях не проведут запланированные «референдумы». И не будут после этого грозить ядерным оружием.
Не исключена имитация наступления на Юге, чтобы помешать нашему контрнаступлению или переброске артиллерии на Донбасс.
Главная проблема у Путлера ещё и в том, что дата «референдумов о присоединении» приближается, а в Донецкой области нашу оборону сломить не могут.
Поэтому Кремль использует также всевозможные кулуарные механизмы давления, чтобы вынудить нашу армию отступить в Донецкой области.