В Южной Корее заявили, что будет рассмотрена возможность усиления системы противоракетной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Новое правительство Южной Кореи заявило о готовности рассмотреть возможность расширения использования противоракетного щита THAAD, развернутого США, учитывая доказательства подготовки Северной Кореи к ядерному испытанию.

Ранее предыдущая южнокорейская администрация Мун Чже Ина отказалась от развертывания каких-либо дополнительных систем противоракетной обороны США (THAAD), чтобы успокоить Китай. Южная Корея получила щит THAAD в 2017 году и соблюдала политику "Три нет" - отказ от дополнительного развертывания THAAD, участие в системе противоракетной обороны США и создание трехстороннего военного альянса с Вашингтоном и Токио.

Читайте также: В Пхеньяне объяснили признание террористов "Л/ДНР": Украина не имеет права заявлять о нарушении суверенитета, ведь сама помогает США его нарушать

В 2021 году новая администрация решила разрешить размещение системы THAAD для защиты от Пхеньяна. На парламентских слушаниях 25 июля министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин подчеркнул, что политика "Три нет" - это не обещание Китаю, и не соглашение, а объяснение позиции страны. По его мнению, трудно принять призыв Китая придерживаться политики "Трех нет", даже если этот вопрос напрямую касается нашей национальной безопасности и суверенитета.

В ответ спикер Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь 27 июля заявлял, что Южная Корея должна придерживаться взятого на себя обязательства, несмотря на смену правительства.

Читайте также: Зеленский о "признании" КНДР "независимости" "Л/ДНР": "Такое в дополнительных комментариях не нуждается"

"Противление Китая развертыванию США THAAD в Южной Корее направлена ​​не на Южную Корею, а на злонамеренное намерение США намеренно взорвать стратегическую безопасность Китая", - подчеркнул Лицзянь.