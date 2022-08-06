РУС
Южная Корея рассмотрит возможность развертывания дополнительных систем противоракетной обороны из-за новых испытаний ядерного оружия в КНДР

В Южной Корее заявили, что будет рассмотрена возможность усиления системы противоракетной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Новое правительство Южной Кореи заявило о готовности рассмотреть возможность расширения использования противоракетного щита THAAD, развернутого США, учитывая доказательства подготовки Северной Кореи к ядерному испытанию.

Ранее предыдущая южнокорейская администрация Мун Чже Ина отказалась от развертывания каких-либо дополнительных систем противоракетной обороны США (THAAD), чтобы успокоить Китай. Южная Корея получила щит THAAD в 2017 году и соблюдала политику "Три нет" - отказ от дополнительного развертывания THAAD, участие в системе противоракетной обороны США и создание трехстороннего военного альянса с Вашингтоном и Токио.

Читайте также: В Пхеньяне объяснили признание террористов "Л/ДНР": Украина не имеет права заявлять о нарушении суверенитета, ведь сама помогает США его нарушать

В 2021 году новая администрация решила разрешить размещение системы THAAD для защиты от Пхеньяна. На парламентских слушаниях 25 июля министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин подчеркнул, что политика "Три нет" - это не обещание Китаю, и не соглашение, а объяснение позиции страны. По его мнению, трудно принять призыв Китая придерживаться политики "Трех нет", даже если этот вопрос напрямую касается нашей национальной безопасности и суверенитета.

В ответ спикер Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь 27 июля заявлял, что Южная Корея должна придерживаться взятого на себя обязательства, несмотря на смену правительства.

Читайте также: Зеленский о "признании" КНДР "независимости" "Л/ДНР": "Такое в дополнительных комментариях не нуждается"

"Противление Китая развертыванию США THAAD в Южной Корее направлена ​​не на Южную Корею, а на злонамеренное намерение США намеренно взорвать стратегическую безопасность Китая", - подчеркнул Лицзянь.

Вітер ім в паруса
06.08.2022 12:19 Ответить
А шашлики?

Цензор, ілюстрація зачьотна!
С-125 то й є ТАНАРД?
06.08.2022 12:19 Ответить
Модерну лінки на клаві набрати "ПРО фото"?
06.08.2022 12:20 Ответить
полоненних не брать
06.08.2022 12:21 Ответить
на фото С-125. Там комплекс вже розгортаэться, а сьомий чи дев'ятий номер розрахунку ще на ракеті висить. Провтикає і полетить зразу за ладою гранта. Ще при союзі у Фрунзе починав, в Бішкеці дембільнувся
06.08.2022 12:37 Ответить
"Твьорже шах, слушай врах,

Страшись атвєта ґрознава.

Нам па вєлєнію сртани ключі ат нєба вручєни.

Ключі ат нєба звьознава"?
06.08.2022 14:25 Ответить
КНДР готова відправити 100 000 добровольців воювати проти України....
06.08.2022 12:48 Ответить
 
 