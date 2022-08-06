Китай не отвечает на звонки Пентагона, - Politico

Военное командование Китая не отвечает на многочисленные звонки от своих американских коллег на этой неделе, на фоне обострения напряжения из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелози на Тайвань.

Китай игнорирует министра обороны США Ллойда Остина и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли в то время, как продолжает запускать ракеты, размещать военные корабли и самолеты во время военных учений у Тайваня. Официальные лица и эксперты считают, что молчание Китая является недальновидным и необдуманным шагом, увеличивающим риск эскалации в напряженной ситуации.

Военные лидеры США стремятся поддерживать открытые линии связи даже с потенциальными противниками, такими как Китай, чтобы предотвратить просчеты, которые могут перерасти в полномасштабный конфликт.

Но последний разговор Милли со своим китайским коллегой, начальником Объединенного штаба генералом Ли Цзоченом, состоялся 7 июля, сообщили в Пентагоне. Во время защищенной видеоконференции они обсудили необходимость поддержки открытых линий связи, а также снижения риска, согласно сообщению из офиса Милли. В то время как Остин лично встречался с министром обороны Китая генералом Вэй Фенге в июне в Сингапуре.

"Министр неоднократно отмечал важность открытой коммуникации с лидерами обороны Китая, чтобы мы могли избежать любых просчетов", - сообщили в Пентагоне.

Ранее Китай объявил, что прекращает некоторые официальные диалоги между американскими военными командующими высшего уровня, включая региональных командующих, а также переговоры о безопасности в море.