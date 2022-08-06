РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10043 посетителя онлайн
Новости
5 112 22

Китай не отвечает на звонки Пентагона, - Politico

Военное командование Китая не отвечает на многочисленные звонки от своих американских коллег на этой неделе, на фоне обострения напряжения из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелози на Тайвань.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

Китай игнорирует министра обороны США Ллойда Остина и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли в то время, как продолжает запускать ракеты, размещать военные корабли и самолеты во время военных учений у Тайваня. Официальные лица и эксперты считают, что молчание Китая является недальновидным и необдуманным шагом, увеличивающим риск эскалации в напряженной ситуации.

Военные лидеры США стремятся поддерживать открытые линии связи даже с потенциальными противниками, такими как Китай, чтобы предотвратить просчеты, которые могут перерасти в полномасштабный конфликт.

Читайте: Препятствиями к ликвидации ядерного оружия являются, в частности, неспровоцированное вторжение России в Украину, бряцание Китаем оружием в Тайваньском проливе, проблемы с Иранским ядерным соглашением, - Пентагон

Но последний разговор Милли со своим китайским коллегой, начальником Объединенного штаба генералом Ли Цзоченом, состоялся 7 июля, сообщили в Пентагоне. Во время защищенной видеоконференции они обсудили необходимость поддержки открытых линий связи, а также снижения риска, согласно сообщению из офиса Милли. В то время как Остин лично встречался с министром обороны Китая генералом Вэй Фенге в июне в Сингапуре.

"Министр неоднократно отмечал важность открытой коммуникации с лидерами обороны Китая, чтобы мы могли избежать любых просчетов", - сообщили в Пентагоне.

Также читайте: Китай прекратил военное и климатическое сотрудничество с США

Ранее Китай объявил, что прекращает некоторые официальные диалоги между американскими военными командующими высшего уровня, включая региональных командующих, а также переговоры о безопасности в море.

Китай (3138) Пентагон (1488) США (27784)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Нехай з невідомого зателефонують!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:25 Ответить
+5
Це мабуть від кохання до нестями:

Моя часом теж таке колись робила, коли я до неї ще залицявся 😂
показать весь комментарий
06.08.2022 12:23 Ответить
+4
Вирішили б ситуацію з Україною, дайте нам купу зброї, росія отримає таких п*здюлей, що китай побачить та точно не рішиться піти на Тайвань.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.08.2022 12:23 Ответить
Це мабуть від кохання до нестями:

Моя часом теж таке колись робила, коли я до неї ще залицявся 😂
показать весь комментарий
06.08.2022 12:23 Ответить
точно. це типовий прояв підсвідомого жіночого. в чинариків воно взяло верх над свідомим чоловічим.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:51 Ответить
Вони мабуть всі такі. Жінки. 😁
показать весь комментарий
06.08.2022 13:03 Ответить
Як китайці, бо во інь. Чи янь? Весь час плутаю
показать весь комментарий
06.08.2022 13:18 Ответить
Вирішили б ситуацію з Україною, дайте нам купу зброї, росія отримає таких п*здюлей, що китай побачить та точно не рішиться піти на Тайвань.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:24 Ответить
Нехай з невідомого зателефонують!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:25 Ответить
"альо! а Си - сяй?" 😂
показать весь комментарий
06.08.2022 12:38 Ответить
Китаи вбився в піря -- 2 х . міл. армія -- в случаі авралу під штик 20 млн.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:31 Ответить
В яке пiр`я... Виведи амербiзнес з Китаю, китайцi самi себе зжеруть...Так шо китайськi горобцi палять в сторiнцi з полегшенням.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:37 Ответить
Хіба що команда товариша Сі не надумає влаштувати "переможну спецоперацію".
показать весь комментарий
06.08.2022 12:40 Ответить
А вивід західних корпорацій із Китаю? 😂
показать весь комментарий
06.08.2022 13:19 Ответить
Морем їх не так просто переправити. Знову вийде війна на тер-ї іншої держави. Не дай Б...х ...
показать весь комментарий
06.08.2022 12:39 Ответить
Не дай Б...х ...
*******
А що означає Не дай Б...х ...? Не дай, бо ***?
Яка дивна ця китайська мова.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:51 Ответить
Дівчинка сильно образилась і не бере трубку
показать весь комментарий
06.08.2022 12:42 Ответить
А китайцы хитро сделанные: видят , шо амеры заняты Украиной, под шумок взялись опять за свое. Блин, не ту страну амеры побаловали своим "малышом".
показать весь комментарий
06.08.2022 12:46 Ответить
А дарма-це може генерал Міллі телефонує…
показать весь комментарий
06.08.2022 12:54 Ответить
Китай почав всі ці провокації тільки через те, що там економіка на грані дефолту.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:56 Ответить
Тим більше глупство нариватись на санкції США
показать весь комментарий
06.08.2022 13:21 Ответить
Барахлит в Америке связь в последнее время. Качество связи отворотильное. С путиным тоже трудно созвониться, эхо в телефоне, звук хлюпает, ничего не разобрать.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:44 Ответить
абидА - страшна річ.. хунвейбіни кабая в захваті (сльози капають на клаву)
показать весь комментарий
06.08.2022 14:51 Ответить
Ну ось ідіоти проявили слабкість із рф тепер мають проблеми із Китаєм. А можна було б стратити все рф і цих проблем би не було.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:32 Ответить
 
 