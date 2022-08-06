Оккупанты стянули в район Давыдового Брода 60 единиц техники, а в район Херсона - САУ "Пион"
Россияне стянули в Херсонскую область артиллерию и военную технику.
Об этом сообщают на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, на протяжении последних суток россияне сосредотачивают силы и средства на Николаевском и Криворожском направлениях. Это свидетельствует о намерении россиян блокировать контрнаступление ВСУ, вести наступательные действия.
Кроме того, враг перекидывает силы и средства через Берислав, что свидетельствует о намерении оккупантов усилить давление на плацдарм ВСУ на левом берегу Ингульца, в частности, в районе Давидова Брода. За прошедшие сутки в этом направлении было перекинуто минимум 60 единиц техники.
Была зафиксирована концентрация 203-мм САУ 2С7 "Пион" в районе Херсона - численность 8 единиц. Также фиксировалось присутствие и на правом берегу целого дивизиона - 18 единиц САУ. Стягиваниек линии фронта САУ 2С7 "Пион" говорит о том, что противник, во-первых, пытается выйти на какой-то паритет с дальнобойной артиллерией ВСУ, во-вторых - что россияне готовятся уничтожать укрепрайоны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба розспамити!
Тепер він уже про інше киздить. Де воно оточення ? Де він цей наш наступ на півдні ? Оказується що зараз там скоріш за все будуть кацапи наступати.
Вірити Абрестовичу і таким експертам як він - це себе не поважати.
У результаті контрнаступу ЗСУ російську армію відкинуто вглубь Херсонщини від адмінкордонів у 46 населених пунктах. Перекидання російських військ з інших напрямків проводяться з ціллю підсилення понесших численні втрати угруповань ворога на Півдні.
то було би більше користі для наших воїнів !!
Значительная часть этих военных прибыла туда в последнее время. 10 тысяч из них находятся на западном берегу Днепра, юго-восточнее Николаева. Предполагают, что Россия может готовить наступление, чтобы окружить город.
Цю інфу знайшов https://t.me/BerezaJuice/18271 солдат Борислав Береза , знаходячись в госпіталі