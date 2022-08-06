РУС
Оккупанты стянули в район Давыдового Брода 60 единиц техники, а в район Херсона - САУ "Пион"

Россияне стянули в Херсонскую область артиллерию и военную технику.

Об этом сообщают на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, на протяжении последних суток россияне сосредотачивают силы и средства на Николаевском и Криворожском направлениях. Это свидетельствует о намерении россиян блокировать контрнаступление ВСУ, вести наступательные действия.

Кроме того, враг перекидывает силы и средства через Берислав, что свидетельствует о намерении оккупантов усилить давление на плацдарм ВСУ на левом берегу Ингульца, в частности, в районе Давидова Брода. За прошедшие сутки в этом направлении было перекинуто минимум 60 единиц техники.

Была зафиксирована концентрация 203-мм САУ 2С7 "Пион" в районе Херсона - численность 8 единиц. Также фиксировалось присутствие и на правом берегу целого дивизиона - 18 единиц САУ. Стягиваниек линии фронта САУ 2С7 "Пион" говорит о том, что противник, во-первых, пытается выйти на какой-то паритет с дальнобойной артиллерией ВСУ, во-вторых - что россияне готовятся уничтожать укрепрайоны.

+20
Он готовился. Только вот к чему? Еще и очень злился, когда его тыкали носом. Самовлюбленное, гонористое, мстительное и тупое мелкое чмо.

06.08.2022 12:42 Ответить
+14
06.08.2022 12:29 Ответить
+12
Херсон стане для рузьких домовиною, не заважайте Генштабові чекати стовідсоткового заповнення паски на правому березі. Це, мабуть, буде головне та остаточне знищення орків у цій війні, 20 тисяч полонених та купа зброї з технікою. Потім відсутність навіть декількох БТГ на лівому та деморалізація абсолютно всього їхнього війска.
06.08.2022 12:33 Ответить
Херсонщина для них понад усьо, бо це вода на Крим.
06.08.2022 12:25 Ответить
А ЗАЕС то електроенергія. То що їм не треба?
06.08.2022 12:28 Ответить
Кучно собрались ! Надо ловить момент !
06.08.2022 13:06 Ответить
За правый берег кацапы будут держаться зубами - это плацдарм для будущего захвата николаева, одессы выхода на преднестровье и захвата молдовы. Если их выпрут за днепр - о этих влажных фантазиях кацапам можно забыть, через днепр они уже никогда не перейдут.
06.08.2022 13:44 Ответить
06.08.2022 12:29 Ответить
Якщо проаналізувати ситуацію, то прийдемо до висновку, що у всіх наших поразках винен Боневтік. Замість конкретної роботи він займався ************ і відосиками. І ось. маємо результат.
06.08.2022 12:35 Ответить
06.08.2022 12:42 Ответить
Самалеты литят, бамбить будим.
06.08.2022 13:15 Ответить
Літаки лєтять,будєм всіх бамбіть...
06.08.2022 13:50 Ответить
Русня так-то пилит похлеще на порядки, поэтому им даже двадцатикратное преимущество не помогает достичь ни единой поставленной цели в Украине.
06.08.2022 12:47 Ответить
Пилили они до "жеста доброй воли" под Киевом. Теперь они воюют по учебникам о второй мировой. Железа и мяса у них хватает. А рабское население не задает лишний раз вопросы.
06.08.2022 12:55 Ответить
Они и под Киевом по тем же учебникам и картам воевали. Попил с этим никак не связан. Да, у нас он тоже есть, но благодаря Майдану и близко не в тех размерах, что в рашке или Украине образца 1991-2004 и 2010-2014.
06.08.2022 13:01 Ответить
Под Киевом они лезли нахрапом, колонами по трассам без артподготовки. Сейчас ровняют все с землей, а потом лезут.
06.08.2022 13:12 Ответить
боти подляка заспамили цей комент в
Треба розспамити!
06.08.2022 14:56 Ответить
Дякую. Видимо правда им глаза колит
06.08.2022 22:30 Ответить
Перекинуты под Херсон по тем мостам по которым по мнению Абдрыстовича не может проехать военная техника?
06.08.2022 12:31 Ответить
не нагоняйте хвилю - по мостам ніхто і не їде, вони перевозять накопичене в місті до менш захищенних місць - і це для ЗСУ як додаткова вішенка, тому що якби БК залишався в Херсоні було б важче його знищити. Мости - не робочі, пароми - то так "Хівріні кури Мотрині яйця", наші за бажаемого часу в момент їх нищитимуть, зараз, розумію, це не робиться якраз для того, щоб якмога найбільша частина рузьких заповзла на правий.
06.08.2022 12:45 Ответить
В новокаховских чатах пишут про сплошной гул колонн орков ночью через мост Каховской ГЭС. Мост поврежден, но работает и местные днем по нему проезжают на правый берег. А также колонны фиксируют в Мелитополе, Новотроицке, Новоалексеевке, Чаплынке и т.д. Видео полно в сети.
06.08.2022 13:21 Ответить
То все так задумано.Треба набратись терпіння.
06.08.2022 13:48 Ответить
Абдрыстович тут похоже ты, потому что по тем мостам, по которым не может проехать военная техника, ничего не перекидывали.
06.08.2022 12:49 Ответить
Абрестович кілька днів назад дристав в інтернеті про оточення кацапів і багато іншого. А ще він розказував про наступ ВСУ на Херсон.

Тепер він уже про інше киздить. Де воно оточення ? Де він цей наш наступ на півдні ? Оказується що зараз там скоріш за все будуть кацапи наступати.

Вірити Абрестовичу і таким експертам як він - це себе не поважати.
06.08.2022 12:57 Ответить
Як жеж "оказується" ви вже задовбали своїм обдристовичем...

У результаті контрнаступу ЗСУ російську армію відкинуто вглубь Херсонщини від адмінкордонів у 46 населених пунктах. Перекидання російських військ з інших напрямків проводяться з ціллю підсилення понесших численні втрати угруповань ворога на Півдні.
06.08.2022 13:05 Ответить
06.08.2022 12:33 Ответить
ВСУ едут на "референдум" в Херсонской области - https://t.me/hueviyherson/23398 https://t.me/hueviyherson/23398 .
06.08.2022 13:09 Ответить
Стратег? Почему до сих пор не в ГШ? Там очень ждут именно ваших советов
06.08.2022 12:44 Ответить
Та и без твоих кукуреков как-то двигаются, 46 населенных пунктов Херсонщины освободили уже.
06.08.2022 12:51 Ответить
а может гражданским пора брать в руки кирпич или камень и ********* захватчика где попало а не ждать смерти молча ?? где ты увидел зелин лимон солдат , твой сын тоже в этом лимоне или ты сам среди них ???
06.08.2022 13:02 Ответить
А що ти бачила у Северодонецьку, ботяра? Наші звідти відійшли із мінімальними втратами.
06.08.2022 13:07 Ответить
60 едениц Е.бать,под Киевом были колонны по 1.5 тыс.Мочите гнид ХЛОПЦЫ!!!
06.08.2022 12:53 Ответить
Забудьте шо було під Києвом взагалі.Тому що тоді вони лізли в сліпу і колонами впевнені в своїй перемозі.Наразі вони так не роблять
07.08.2022 16:10 Ответить
Самалеты литят, бамбить будим.
06.08.2022 13:10 Ответить
18 САУ? Нє смєшитє наши хаймарси!
06.08.2022 13:35 Ответить
На контрнаступ це не вплине,правда ж містер Аристович?
06.08.2022 13:43 Ответить
так, а наводчику сообщили?
06.08.2022 13:46 Ответить
Якби Боневтік менше патякав про контрнаступ наших військ на Херсон ,
то було би більше користі для наших воїнів !!

06.08.2022 14:51 Ответить
"The Times" пишет, что Россия стянула 25-тысячную ударную группировку на юг Украины, чтобы попытаться оцепить Николаев.

Значительная часть этих военных прибыла туда в последнее время. 10 тысяч из них находятся на западном берегу Днепра, юго-восточнее Николаева. Предполагают, что Россия может готовить наступление, чтобы окружить город.

Цю інфу знайшов https://t.me/BerezaJuice/18271 солдат Борислав Береза , знаходячись в госпіталі
06.08.2022 15:00 Ответить
https://t.me/berezoview/18383 Тарас Березовець повідомляє про перегрупування орків по кількості БТГ: "Харків: з10 стало 10-12; Ізюм: з 30 стало 17-20; Донбас: з 32 стало 13-15; Запоріжжя: з 11 стало 17; Херсонська обл: з 17-ти стало 49.
06.08.2022 15:49 Ответить
Розвідка бачить химерси мовчать .Потрібно бити не тільки по складах а і по такому скупчунню техніки.
07.08.2022 16:08 Ответить
 
 