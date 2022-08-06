Оккупанты стянули в район Давыдового Брода 60 единиц техники, а в район Херсона - САУ "Пион"

Россияне стянули в Херсонскую область артиллерию и военную технику.

Об этом сообщают на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, на протяжении последних суток россияне сосредотачивают силы и средства на Николаевском и Криворожском направлениях. Это свидетельствует о намерении россиян блокировать контрнаступление ВСУ, вести наступательные действия.

Читайте: ВСУ уничтожили три российских командных пункта на юге Украины, - Гуменюк

Кроме того, враг перекидывает силы и средства через Берислав, что свидетельствует о намерении оккупантов усилить давление на плацдарм ВСУ на левом берегу Ингульца, в частности, в районе Давидова Брода. За прошедшие сутки в этом направлении было перекинуто минимум 60 единиц техники.

Была зафиксирована концентрация 203-мм САУ 2С7 "Пион" в районе Херсона - численность 8 единиц. Также фиксировалось присутствие и на правом берегу целого дивизиона - 18 единиц САУ. Стягиваниек линии фронта САУ 2С7 "Пион" говорит о том, что противник, во-первых, пытается выйти на какой-то паритет с дальнобойной артиллерией ВСУ, во-вторых - что россияне готовятся уничтожать укрепрайоны.

Также читайте: В оккупированном Бердянске прогремел взрыв возле здания городского отдела полиции