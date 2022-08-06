В России руководителя лаборатории по разработке гиперзвуковых ракет арестовали по обвинению в государственной измене, - CNN
Арестованного ученого держат в следственном изоляторе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Как сообщают российские СМИ, в пятницу по подозрению в государственной измене был арестован ведущий российский ученый, занимавшийся разработкой гиперзвуковых ракет.
Александр Шиплюк, директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, стал третьим российским ученым, задержанным по подозрению в государственной измене. Научный руководитель института Василий Фомин сообщил ТАСС, что Шиплюка отправили в московский СИЗО "Лефортово".
Его задержание произошло после ареста 27 июня главного научного сотрудника института Анатолия Маслова, подозреваемого в передаче данных, составляющих государственную тайну, в отношении гиперзвуковых ракет.
Как сообщается на сайте института, Шиплюк возглавляет технологическую лабораторию с уникальными аэродинамическими трубами, специально созданными для имитации гиперзвуковых условий.
Владимир Путин на прошлой неделе говорил, что у новых российских ракет нет аналогов и будут поставлены на вооружение военно-морских сил в ближайшие несколько месяцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Депортація українців з півдня має давні традиції ..
"Тайна" эта состоит в использовании в ракетах микрочипов, купленных на Алике и выломанных из скизженных парашниками в Украине стиралок и микроволновок.
Ну тепер ВПК рашкостану запрацює...
А щоб дати більшу швидкість - загрузили в літак і на ходу під час пуску дали пендель з прискоренням.
А фуйлу сказали що - аналоговнет.
Підставили фюрера.
Хай мацкалі заарештують усіх вчених
а ракети розробляти поставлять Діму рогозіна
Той зробить батуто-ракєту до звукову