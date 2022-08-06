РУС
Новости
13 559 47

В России руководителя лаборатории по разработке гиперзвуковых ракет арестовали по обвинению в государственной измене, - CNN

ракета,рф,ракети

Арестованного ученого держат в следственном изоляторе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Как сообщают российские СМИ, в пятницу по подозрению в государственной измене был арестован ведущий российский ученый, занимавшийся разработкой гиперзвуковых ракет.

Александр Шиплюк, директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, стал третьим российским ученым, задержанным по подозрению в государственной измене. Научный руководитель института Василий Фомин сообщил ТАСС, что Шиплюка отправили в московский СИЗО "Лефортово".

Его задержание произошло после ареста 27 июня главного научного сотрудника института Анатолия Маслова, подозреваемого в передаче данных, составляющих государственную тайну, в отношении гиперзвуковых ракет.

Как сообщается на сайте института, Шиплюк возглавляет технологическую лабораторию с уникальными аэродинамическими трубами, специально созданными для имитации гиперзвуковых условий.

Владимир Путин на прошлой неделе говорил, что у новых российских ракет нет аналогов и будут поставлены на вооружение военно-морских сил в ближайшие несколько месяцев.

кремль (735) наука (698) ракеты (3692) россия (96975) Военная доктрина (32) государственная измена (1616) разработка ядерного оружия (5)
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
06.08.2022 12:44 Ответить
+21
Скорее всего выяснилось что ракеты существуют только в мультфильмах
показать весь комментарий
06.08.2022 12:46 Ответить
+18
В шарагу!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:43 Ответить
06.08.2022 12:43 Ответить
Хай за миску баланди працює. Нічого обтяжувати російский бюджет
показать весь комментарий
06.08.2022 12:47 Ответить
Судячи з хвамілії - спіймали нашого Штірліца
показать весь комментарий
06.08.2022 12:43 Ответить
Без асимільованих українців імперія б ніколи не відбулася. Ще одне ім'я з того ж Новосибірська: Гурій Марчук (прізвище, характерне для Волині): https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%93%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показать весь комментарий
06.08.2022 12:57 Ответить
І для керівництва СБУ...
показать весь комментарий
06.08.2022 13:01 Ответить
"Місце народження - село Петрохерсонець Оренбурзької області'

Депортація українців з півдня має давні традиції ..
показать весь комментарий
06.08.2022 17:23 Ответить
Якщо ви праві -то це провал!.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:52 Ответить
Украл и не поделился?
показать весь комментарий
06.08.2022 12:43 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 12:44 Ответить
Кацапи нормальний автомобіль не можуть зробити, а тут ракети у яких немає АНАЛ огів))

показать весь комментарий
06.08.2022 13:02 Ответить
Він від крив страшенну тайну, що ніяких гіпєрпупєр ракет не існує, а є лише мультіки для замилювання очей плєшівому.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:03 Ответить
Створюють нові шарашки!Все в ссср!Верньом всьо взад!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:44 Ответить
Тобто коли почали збивати гіперзвукові ракети Путін зрозумів що витрачає великі кошти а половину тих ракет збивають і йому надто дорого обходиться війна.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:45 Ответить
Скорее всего выяснилось что ракеты существуют только в мультфильмах
показать весь комментарий
06.08.2022 12:46 Ответить
"Аналогов нет" оказалось "анало говнетом". Не фурычат как рисовали в мультике.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:48 Ответить
Фігня! Гітлер теж не одного свого винахідника після 44-го в Маутхаузен відправив Теж "за зраду рейху"!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:48 Ответить
аружіє "возмєздія" ..один до одного з Адіка..навіть в дрібницях---бункер..молода коханка..любив собак
показать весь комментарий
06.08.2022 12:52 Ответить
вот мелочь а приятно
показать весь комментарий
06.08.2022 12:49 Ответить
не розумію??? який Володимир?..може Владімір правильно писати?Алєксандр...шо за ..йпрст
показать весь комментарий
06.08.2022 12:51 Ответить
Скорее его арестовали не за шпионаж,а просто его кастрюли нихуя не гиперзвуковые.То,что росия ударила по Яворивскому полигону кинжалом,мы только от росии и слышали,других доказательсв нет.Слава ЗСУ и росийской корупции.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:54 Ответить
Вони дійсно ним вдарилибАле це ракета від імкандера, причеплена на МІГ-31.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:06 Ответить
Вдарили після того, як Арахамія з Подоляком по всім каналам розповіли про міжнародний центр на Яворівському.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:09 Ответить
тю, тоже таємницю знайшли. та гіперзвук для параші та її вчоних це хіба не вчорашній день? хай випустять плюшевого айфончика, коли тверезіший буде, й той розкаже про гіперсвітлові парашні ракети які вже мінімум 22 роки бороздять простори мухосранська.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:56 Ответить
Гіперзвукових ракет в москалів немає. Ракета від іскандера, причеплена на МІГ-31, це не гіперзвукова ракета.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:02 Ответить
Мда... Гиперзвук уже не тот.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:03 Ответить
Не той тепер Миргород, Хорол річка не та...
показать весь комментарий
06.08.2022 13:07 Ответить
У рашистов ноль логики. Сажать то надо было сотрудников СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМа!
показать весь комментарий
06.08.2022 13:04 Ответить
В них ще є ракети циркон,цн також брехня, від москалів.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:05 Ответить
О-о, вже почали комплектувати штати "шарашок"!!!
Ну тепер ВПК рашкостану запрацює...
показать весь комментарий
06.08.2022 13:05 Ответить
А їх, може з нього новий Корольов вийде. Дитяча колонія, шарашка - достатньо типовий шлях для "видатного радянського вченого".
показать весь комментарий
06.08.2022 14:46 Ответить
Розказав що перекрасили ракету х101 та написали на ній - гіперзвукова.
А щоб дати більшу швидкість - загрузили в літак і на ходу під час пуску дали пендель з прискоренням.
А фуйлу сказали що - аналоговнет.
Підставили фюрера.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:11 Ответить
Каверзне питання викладачів авіаційних військових училищ: "Що буде, якщо з літака, який рухається з швидкістю 3Маха , вистрелить з гармати, швидкість снаряда якої приблизно 1000 км/год?"
показать весь комментарий
06.08.2022 13:35 Ответить
Рядышком полетят, да?
показать весь комментарий
06.08.2022 15:58 Ответить
А я промовчу! Думай-те! Ми "ламали голову" - от і ви "поламайте"! Я ж сказав - "каверзне"! Підкажу: там дія кількох сил! Перша - швидкість суб"єкту стрільби Інша -швидкість руху снаряда випущеного "суб"єктом" Наче повинні ці швидкості підсилювать і прискорювать одна одну Але коли "суб"єкт пуску летить втричі швидше ніж снаряд який ним запускається - питання!!! Тут у нас "спеців" по аеродинаміці та балістиці повно - хай вирішують! А я "поспостерігаю"!
показать весь комментарий
06.08.2022 16:48 Ответить
Теперь получается супер-пупер-гипер звуковые ракеты оркостана накрылись медным тазом?
показать весь комментарий
06.08.2022 13:16 Ответить
Ні в якому разі. "Нєзамєнімих нєт". Там вже хтось із замів носом землю риє, не дочекається, коли вже його "вмєсто етой бєздарі паставят". Він же, скоріш за все, і донос накатав.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:56 Ответить
"Пан Коцький" "землю носом риє" - спалився на "прокремлівщині" а зараз корчить з себе "патріота"? "Українці - люди не злопам"ятні! Однак коли їх образять - злі! І пам"ять мають хорошу!"
показать весь комментарий
06.08.2022 16:54 Ответить
Буде тепер працювати за миска-рис. А попереджали ж, втікати з оркостану всім в кого є голова.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:32 Ответить
бендеровець у третьму коліні
показать весь комментарий
06.08.2022 13:42 Ответить
Американцы давно забили на тему гиперзвуковых ракет по причине.Но в болотах нашелся умник,который всех ******,том числе и науку физику Гиперзвук в мультиках неплохо и на большой высоте.А вот в плотном слое атмосферы беда,не выдержует ракета температур.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:45 Ответить
Шиплюк-українське прізвище..
Хай мацкалі заарештують усіх вчених
а ракети розробляти поставлять Діму рогозіна
Той зробить батуто-ракєту до звукову
показать весь комментарий
06.08.2022 13:51 Ответить
Скорее всего, наобещал много, а выполнил ничего. Так, что идет дорогой Вавилова.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:55 Ответить
Вавілов зробив достатньо в царині "продажной дєвкі імпєріалізма". За що і був знищений.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:16 Ответить
Back in the USSR! "Пєрєдайтє таваріщу Сталіну, проізошла чудовіщная ошибка!..."
показать весь комментарий
06.08.2022 14:32 Ответить
1937
показать весь комментарий
06.08.2022 14:40 Ответить
берёзки, шарашки.. все як заповідав велікий кормчий
показать весь комментарий
06.08.2022 14:59 Ответить
Так работает система. Она создана, она развивается, она выходит из под контроля здравого смысла. Всегда так было. Там уже кучу супер-интелектуалов в лефортово запаковали. Есть смерти. Не сочувствую. Даже ничего не ворухнулось - сами, если и не выбирали, то с вашего попустительства образовался такой расклад - кушайте, не обляпайтесь...
показать весь комментарий
06.08.2022 15:49 Ответить
 
 