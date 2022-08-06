В России руководителя лаборатории по разработке гиперзвуковых ракет арестовали по обвинению в государственной измене, - CNN

Арестованного ученого держат в следственном изоляторе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Как сообщают российские СМИ, в пятницу по подозрению в государственной измене был арестован ведущий российский ученый, занимавшийся разработкой гиперзвуковых ракет.

Читайте: Кремль приказал регионам формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине, - ISW

Александр Шиплюк, директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, стал третьим российским ученым, задержанным по подозрению в государственной измене. Научный руководитель института Василий Фомин сообщил ТАСС, что Шиплюка отправили в московский СИЗО "Лефортово".

Его задержание произошло после ареста 27 июня главного научного сотрудника института Анатолия Маслова, подозреваемого в передаче данных, составляющих государственную тайну, в отношении гиперзвуковых ракет.

Также смотрите: Российская ракета влетела в квартиру в Николаеве. ФОТОфакт

Как сообщается на сайте института, Шиплюк возглавляет технологическую лабораторию с уникальными аэродинамическими трубами, специально созданными для имитации гиперзвуковых условий.

Владимир Путин на прошлой неделе говорил, что у новых российских ракет нет аналогов и будут поставлены на вооружение военно-морских сил в ближайшие несколько месяцев.