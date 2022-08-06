3 425 15
Цена разрыва с международным порядком для РФ будет очень высокой, - Боррель
Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прогнозирует значительные последствия для РФ за противодействие международному порядку.
Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Санкции... зажимают Путина (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) в постепенно затягивающихся тисках. Цена разрыва России с международным порядком будет очень высокой", - написал Боррель.
Он также отметил, что без санкций РФ "получила бы свой пирог и съела бы его".
такое впечатление, что боррель полгода в запое был
Проте, і пуйли стільки не живуть.