Цена разрыва с международным порядком для РФ будет очень высокой, - Боррель

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прогнозирует значительные последствия для РФ за противодействие международному порядку.

Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Санкции... зажимают Путина (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) в постепенно затягивающихся тисках. Цена разрыва России с международным порядком будет очень высокой", - написал Боррель.

Он также отметил, что без санкций РФ "получила бы свой пирог и съела бы его".

Читайте также: Санкции не приведут к тотальному коллапсу в РФ, но о статусе сверхдержавы она может забыть, - Боррель