Новости Санкции против России
3 425 15

Цена разрыва с международным порядком для РФ будет очень высокой, - Боррель

боррель

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прогнозирует значительные последствия для РФ за противодействие международному порядку.

Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Санкции... зажимают Путина (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) в постепенно затягивающихся тисках. Цена разрыва России с международным порядком будет очень высокой", - написал Боррель.

Он также отметил, что без санкций РФ "получила бы свой пирог и съела бы его".

Читайте также: Санкции не приведут к тотальному коллапсу в РФ, но о статусе сверхдержавы она может забыть, - Боррель

Автор: 

россия (96975) санкции (11779) Боррель Жозеп (785)
Топ комментарии
+6
а вони ще не розірвали, Боррель? Ще досі бабло газпуку гуляє по європейським інституціям, як то ПАРЄ, ОБСЄ, інституціям Євросоюзу - Європейській Раді, Єврокомісії, Європарламенті, тощо? Так, чи ні?
06.08.2022 12:55 Ответить
+6
Не нужен Параше "международный порядок" и никогда не был нужен. Страна-террорист и страна-помойка должна быть полностью уничтожена вместе со всем её населением.
06.08.2022 12:55 Ответить
+3
вже пів року вангуєте
06.08.2022 12:49 Ответить
Та невже? Ще тільки буде. Про пироги якісь чеше ...Вони там взагалі адекватні на Заході?
06.08.2022 12:51 Ответить
Ні. Зажралися і прогнили. Інакше б ніякої війни взагалі б не було.
06.08.2022 13:18 Ответить
Коли вже?
06.08.2022 12:53 Ответить
доки вони вангують за наслідки для парасії, шарику може настати піндець..во іншопланетяни поржуть..
06.08.2022 12:54 Ответить
Як казав один діяч - рашка це зайва країна.
06.08.2022 13:05 Ответить
Лучще оружия больше Украине дайте дебилы
06.08.2022 13:06 Ответить
опять пошли февральские методички
такое впечатление, что боррель полгода в запое был
06.08.2022 13:10 Ответить
Дед уже совсем плох. Пирог.)
06.08.2022 13:14 Ответить
Все вірно, але це буде потім, колись, через роки, бо Захід сам собі і на нашу біду виростив рашистського монстра, який оплутав своїми нафто-газовими лапетами всю його економічну потугу, вириватись з яких ох як не хочеться.
Проте, і пуйли стільки не живуть.
06.08.2022 13:16 Ответить
пи*дит как дишит...как только Украина и россия подпишут перемирья...на вторый день выстроиться очередь в Кремль мириться с ху*лом
06.08.2022 13:16 Ответить
Ухтытатышо Боря-Борель! Сильно пуганул. Он по Вятке народ как услыхал, давай тушонку домашнюю в погреба походные складать штабелями, консервировать спаржу, урожай на неё там, пармезан местный трут на мелко, сушат к зиме, вялят абрикосы, гречку мешками вентилируют. Не пугай народ работящий Боря-Борель, чуть жалко их провинциалов.
06.08.2022 13:57 Ответить
Поки що вона майже нульова для рф.
06.08.2022 19:31 Ответить
 
 