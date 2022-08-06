РУС
Никаких переговоров с Путиным, он и дальше будет шантажировать мир. Следует ввести тотальное эмбарго на российский экспорт, - Порошенко

Мир должен перестать покупать российские энергоносители и ввести тотальное эмбарго на российский экспорт, чтобы остановить Путина и его шантаж.

Об этом сказал Петр Порошенко в интервью канадскому телеканалу CBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что нельзя верить ни в какие договоренности с Путиным.

"Первое - не доверяйте Путину. А это значит - никаких переговоров с Путиным, поскольку он понимает только силу. Он и дальше будет шантажировать мир. Шантажировать Канаду. Шантажировать Европу", - подчеркнул он.

"Энергоносители для него - это лишь орудие и один из столпов его нападения против всего мира. А потому нельзя соглашаться на этот его язык шантажа", - добавил Порошенко.

"Второй совет: не бойтесь Путина. Мы гораздо сильнее. Правда на нашей стороне. Весь мир сегодня с нами. Вместе с Россией на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН голосуют только Северная Корея, Беларусь и Эритрея. Три нации в мире. А потому нам следует обеспечить депутинизацию мира", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Нам следует наконец полностью остановить "Северный поток-1". Окончательно забыть о "Северном потоке-2". Каждый цент, который мир платит за российский газ или российскую нефть, превращается в бомбы и крылатые ракеты против нас, против украинцев", - отметил Порошенко.

Читайте также: Кратчайший путь к миру – западная блокада российского экспорта и поставка Украине оружия, - Порошенко

"Мы не должны предоставлять ему даже малейшую возможность продолжать это делать. А потому наоборот, санкции должны укрепляться, эмбарго должно расширяться. Следует остановить российский экспорт, особенно тот, где для этих нужд используются его торговые суда", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что только за последние три месяца 24 миллиарда долларов поступили в российскую казну, и это только за российские энергоносители.

"24 миллиарда. Это слишком. Следует, наконец, это остановить", - добавил он.

+43
Все вопросы к предателю Боневтику. До 2019 там была эшелонированная оборона.

06.08.2022 13:25 Ответить
+33
Йому ***** на твою віру,мавпа зелена,жуй асфальт.
06.08.2022 13:20 Ответить
+32
06.08.2022 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жодних перемовин з Путіним )) .
06.08.2022 13:14 Ответить
Про що зараз арахамія домовляється в Стамбулі з путінським абрамовичем, таємниця? Які ще міни будуть знімати?
06.08.2022 13:46 Ответить
Абрамович - ніхто , він лише - гаманець ***** . З ним не домовляються , бо він ніколи нічого не вирішував і не вирішує ,, він звичайний холоп на службі у барина ,, а на перемовинах сидить просто для того шоб бути на виду і мусолити всім очі .. Його присутність там , створює ілюзію його важливості для перемовин ,, мета його " сидіння для галочки " тут проста зняття з нього ( з грошей ***** тобто ) західних санкцій .
Він виконує - роль медведчука на переговорах в Мінську ,, очевидно це знову була - обов'язкова умова ***** , для початку переговорів .
Наше ж бидло ( агрохімія ) , мабуть взяло непогане бабло за просування наративу про важливість ************ холопа - для переговорів , і тому зараз виступає перед Заходом в ролі такого собі - адвоката Абрамовича ( грошей ***** тобто ) . .
07.08.2022 09:47 Ответить
Юрий Швец -- Сдача азовцев. Заявление Красного креста. Aug 5, 2022
https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g?t=457 https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g?t=457

06.08.2022 14:20 Ответить
Саме так - з терористами перемовин не ведуть.
06.08.2022 13:14 Ответить
Повірю порошенку тільки у випадку, коли він піде на фронт рядовим. Реально на фронт в штурмовий батальон.
06.08.2022 13:15 Ответить
А ты кто, фельдмаршал? С каких фронтов эфир засоряешь?
06.08.2022 13:18 Ответить
Йому ***** на твою віру,мавпа зелена,жуй асфальт.
06.08.2022 13:20 Ответить
06.08.2022 13:27 Ответить
З окопу пишеш? Ти де? Під Бахмутом?
06.08.2022 13:45 Ответить
під Єрмаком або під Подоляком
06.08.2022 21:09 Ответить
Кого вообще волнует, поверишь ты или нет?
06.08.2022 13:48 Ответить
а зеленсколму бункерному ты веришь падло?
06.08.2022 14:00 Ответить
Ім'я - ти кончене чмо , кому цікаве твоє ставлення до Порошенка ?

Ти ніхто , нуль і ще намагаєшся комусь щось втюхати про людину ,
яка навпинно допомагає нашій арміі ?

Згинь , потворо 😡
06.08.2022 15:00 Ответить
А ти сядеш з ним поряд в окопі? Треба ж якось це контролювать? Тоді я повірю, що ти не "подоляченя продажне"! У нас так прапорщика ротний учив Той теж "чесав язиком", що ротному добре сидіть у бліндажі і солдат посилать під обстріл Так Григорович, коли почався обстріл скомандував прапору взять санітарну сумку і короба з патронами А сам ухопив ПК І погнали на "опорник" Так прапор був після бою "мовчазний і "шовковий" (коли штани виправ!)
06.08.2022 15:17 Ответить
похмелися, кволе
06.08.2022 18:22 Ответить
Як же тоді клоун зазирне йому вглаз?
06.08.2022 13:16 Ответить
Ембарго ввели на вугіля -це Німеччина. Зменшуть закупівлю газу на 15 % але треба розуміти що так швидко неможливо все запровадити коли роками були залежні. Росія буде втрачати европейські ринки.
06.08.2022 13:18 Ответить
Міни зняв, азов продав це не Німеччина.
06.08.2022 13:48 Ответить
З кацапам тільки так https://m.youtube.com/watch?v=dTZ6pqG6I2s&t=8s
06.08.2022 13:19 Ответить
Пізд*ти не мішки тягать ось і весь Порошенко. Треба, але цього немає. А ось відповісти чому на перешійку не було укріпрайонів з ДВТ і ДЗВТ, чому не побудовано виробництва снарядів, Україна експортувала більше танків дло Пакістану і Індонезії при ньому то нє. Питання не на часі
06.08.2022 13:20 Ответить
Все вопросы к предателю Боневтику. До 2019 там была эшелонированная оборона.

06.08.2022 13:25 Ответить
Зеля зрадник і у його друга папа в ФСБ. Це знає весь світ.
06.08.2022 13:49 Ответить
Ті,що бігли голосувати за зелене кодло, тепер в основній масі і страждають. Причини та наслідки. Але нажаль і адекватні під роздачу попали.🤷
06.08.2022 14:04 Ответить
боти подляка заспамили комент в
Треба розспамити!
06.08.2022 14:58 Ответить
То чого ж ти тут , кацап , розпи@ дівся ?

Порошенко за п'ять років все зробив для того , щоби сьогодні у нас
була потужна армія , а твоя потвора зелена , за три роки баклуші
Ху@ єм вибивала , замість того , щоби ми мали чим воювати !
06.08.2022 15:07 Ответить
Взагалі-то тут Порох нічого нового не сказав. Про необхідність санкцій на лаптєстан, про цілковиту на 100% заборону касапського експорту на зовнішні (для рф) ринки і про необхідність підтримки України як фінансової так і озброєнням він говорить у кожному інтерв'ю для західних ЗМІ.

Значно цікавіші "подарунки для ЗСУ", які Порох регулярно привозить зі своїх міжнародних відряджень...
06.08.2022 13:21 Ответить
когда украинские политики требуют от германии полное эмбарго они почему то не предлагают в замен то чем будут обогреваться зимой те же немцы или сколько рабочих мест потеряет Германия из-за отсутствия газа и на сколько упадет ее ВВП .. а ведь они сейчас кормят украинцев полностью
06.08.2022 14:04 Ответить
А синів він не хоче до повної перемоги повернути до України? Дуже просто п#здіти сидячи десь на вілі за пів світу.
06.08.2022 13:26 Ответить
А вони всі такі. Свої родини і дітей вивезли за кордон. Тей же Данлов. І самі геройствують, знаючи точно, що ні вони, ні діти воювати не будуть. и
06.08.2022 13:39 Ответить
Летом 2014 года сын президента Украины Петра Порошенко добровольно отправился воевать в зону АТО, где командовал артиллерийским подразделением.
https://rus.lb.ua/file/person/1744_poroshenko_aleksey_petrovich_.html
06.08.2022 13:55 Ответить
Щоб реалізувати ці заклики потрібна стабільна альтернатива нафті і газу пітьми.
Тому і відміну страхівок для танкеріа, які перевозять кацапську евфту, заморозили, щоб різко не вскочила ціна.
Саудити чомусь не хочуть різко піднімати видобуток, мотивуючи це відсутністю виробничих і логістичних потужностей.
Зріджений газ США, навіть попри кризу навколо Тайваня, і далі прямує в Китай, бо там його купують весь не торгуючись.
Значить треба вирішувати цю проблему якимись іншими способами.
06.08.2022 13:29 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX7GK_jdqMy_gCJ9_7tngE2fTmPdxq3qt3KsNEDBehcLJ_gKzYvVlFkn3IIq5nLrsI8k80nVOUHSmx2PUQyblkXrikh9QTjC2T_4vtFs80dRvj8oL8A3GS4v1oUJ-gnylj475KJuKQ5I4JptZS5c8Pi&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZX7GK_jdqMy_gCJ9_7tngE2fTmPdxq3qt3KsNEDBehcLJ_gKzYvVlFkn3IIq5nLrsI8k80nVOUHSmx2PUQyblkXrikh9QTjC2T_4vtFs80dRvj8oL8A3GS4v1oUJ-gnylj475KJuKQ5I4JptZS5c8Pi&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid09D3HN4XmTTtqjXgoc8ZzKuYhxaFy1Kp8wHftpKWZtRdLzvhRSbDfp7iAoHVsCxEWl?__cft__[0]=AZX7GK_jdqMy_gCJ9_7tngE2fTmPdxq3qt3KsNEDBehcLJ_gKzYvVlFkn3IIq5nLrsI8k80nVOUHSmx2PUQyblkXrikh9QTjC2T_4vtFs80dRvj8oL8A3GS4v1oUJ-gnylj475KJuKQ5I4JptZS5c8Pi&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Если внимательно изучать биографию Путлера, психологию его поведения, то можно сделать четкий вывод: окончательное «за» во всех его принятых решениях играют «договорняки».

Так было в Чечне, где коррупционным путём была куплена лояльность «верхушки».

Так было во время Майдана, когда сценарий был заранее согласован с американцами.

Так было во время сдачи Крыма, Донецка и Луганска в 2014 году.

Так было и в феврале 2022 года, когда была чёткая уверенность, что из Крыма и из Белоруссии будет спокойный проход, а наших военных на Юге практически не окажется. Ну, а американцы не дадут необходимого оружия для защиты.

Там, где сценарии ломаются и выходят их русла «договорняков», Путлер теряется. И опять пытается использовать все связи и возможности для новых «договорняков», чтобы ему отдали все без боя. Пример - «зерновая сделка».
06.08.2022 13:31 Ответить
Звідкіля вас таких довпойопів беруть?
06.08.2022 13:34 Ответить
Зачем выкладывать здесь разглагольствования ватных фриков?
06.08.2022 14:00 Ответить
Дивно, тебе бісить порошенко, який вже три роки як не у владі, при цьому повністю влаштовує рашистські колаборанти, які під час війни знищують державу зсередини: ze, татаров, дєрьмак, хламідія, трухін та ін.
06.08.2022 13:37 Ответить
То що ти тут - на ЦН , робиш .? .
Тобі не подобаються новини Цензора , то в тебе вибір ,, можна почитати новини на Г+Г , або можна подивитись черговий ЗЕ-відосік .
Тебе що , хтось змушує читати саме новини про Порошенка ??
06.08.2022 13:48 Ответить
"Вакханалія Супрун". Ze-п*здюк ще говорив про "доктор смерть". Це ви в цього дебіла набралися?!
06.08.2022 13:49 Ответить
Стугна, Богдана, Фурія, Верба, Нептун - асфальт, асфальт, асфальт... Армія, мова, віра - велике крадівництво, нада пєрєстать стрєлять, шашликі на майскіє... При Пороху Марік і Лиман відбили - при Зєльцмані не тільки це втратили а й весь Південь з Херсоном. Але, не звертай уваги на факти. Піши ісчо...
06.08.2022 13:50 Ответить
«Наша пісня гарна й нова, починаймо її знов» )))
06.08.2022 13:54 Ответить
JPMorgan: По словам JPMorgan, России удалось перенаправить свой экспорт нефти из Европы без особых хлопот. Аналитики банка заявили, что ожидают роста добычи в России в третьем квартале по сравнению с прошлым годом

JPMorgan ожидает, что добыча нефти в России в третьем квартале составит 9,95 млн баррелей в день, что выше 9,76 млн баррелей в день, добытых в том же квартале годом ранее.

Доходы России от нефти и газа помогли правительству РФ поддержать местную валюту, рубль, ослабив некоторое давление на экономику.
06.08.2022 13:44 Ответить
Жодних тотальних ембарго. Це призведе до ескалації
06.08.2022 13:54 Ответить
ты идиот - это приведет только к экономическому кризису
06.08.2022 14:06 Ответить
06.08.2022 13:58 Ответить
якщо тобі нічого не говорить, що з тих пір минуло 8 років, і 24/.02.22 розпочалась третя світова; якщо тобі пофіг те, що змінились обставини і появились нові - то можеш задаватись цими проблемами. Але це краще робити, вивчаючи курс ******** історії.
06.08.2022 14:34 Ответить
20/02.14р. Чи ти маєш іншу версію?
06.08.2022 14:50 Ответить
Не зв"язуйся ти з ним! Відразу "бий в рило"! Це - "форумна хвойда", що вже років з п"ять торгує тут своєю клавіатурою, "ніки міняючи! То "голубим" "********", то "червоносраким" А зараз - "зеленим" У нього тут головне завдання - "срач розводить"
06.08.2022 14:55 Ответить
дякую за турботу. Прослідкую. У всяк випадку, такий логін в моєму кондуїті відсутній. Не знаю, в який розділ занести.
06.08.2022 15:01 Ответить
Та мені здається, що це справжній "пригожинець" Бо у нього нема якихось чітко визначених політичних поглядів Єдине незмінне - паталогічна ненависть до Порошенка Це у нього в коментарях "червоною ниткою" проходить!
06.08.2022 15:05 Ответить
Я ще пошукаю свої старі записи - може знайду його старий "нік" Але він під ним писав років чотири-п"ять тому, а потім щез А у проміжку сильно яскраво не "відсвічував" - тільки зараз "проявився" знову
06.08.2022 15:08 Ответить
ти правий. То натуральний бот. На форумі - заради срачу. Сере ні про що, аби лиш викликати реакцію. До речі, не один він такий. Вчора/позавчора мав "приємність спілкування" з таким же ботом . Справді, з ними не можна звязуватись; тільки "одразу в рило", тобто - в спам.
06.08.2022 15:57 Ответить
Тобі це пише "політична повія" яка з 2015 року поливала брудом людину яка будувала армію і озброєння України Роби висновок !
06.08.2022 17:45 Ответить
06.08.2022 14:15 Ответить
Знову видно брехливу подлякову методичку у виконанні щойнозаряженого бота. В спам.
06.08.2022 14:35 Ответить
Отдельное обращение к ничтожествам зелёного разлива, подолякам, татаровым, ермакам и к остальному черноротому дерьму, От вас и ваших продажных ботов смердит на весь мир, прямо канализацией тянет; отмыли бы хотя бы руки от денег на крови. Думаю, что вы и мамашу свою бы
сдали, если бы хоть пару копеек дали. Не люди и не звери, так помесь. Гадливо просто.
Порошенко помогает стране финансово, добывает, где может оружие, используя старые связи.
Уже за это ему низкий поклон. Жаль, что все его старания во время его президенства для Армии,
превратила в пыль нынешная влада, которая не занимается благотворительностью из своих денег, Боже упаси, только бесплатные видосики, призывы и нехилая зарплата для всех своих благонадёжных друзей. Только хватательный инстинкт, как у одноклеточных! Даже о путине ничего оскорбительного, ведь может пригодиться! Такого позора ещё Украина не знала!
06.08.2022 17:06 Ответить
06.08.2022 18:15 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/08/07/poroshenko-dlya-nas-prynczypovo-vazhlyvo-zberegty-*************-i-antyputinsku-koalicziyu-yaka-bula-zakladena-v-ramshtajni-i-vzhe-maye-svoyi-rezultaty/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що жодного компромісу з путіним не може бути, оскільки його мета - знищення України. Відповідаючи на запитання щодо переговорів лідера Туреччини Ердогана з ******, Порошенко зазначив: «зараз роль медіатора майже нездійсненна, тому що неможливо шукати компроміс, коли путін хоче вбити нас, а ми хочемо жити . Ну де тут шукати компроміс? ***** прийшов захопити всю Україну для того, щоб проводити війну проти всього демократичного світу. Бо це війна не проти України. Це війна проти нас усіх».
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.
07.08.2022 11:34 Ответить
 
 