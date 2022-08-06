Никаких переговоров с Путиным, он и дальше будет шантажировать мир. Следует ввести тотальное эмбарго на российский экспорт, - Порошенко

Мир должен перестать покупать российские энергоносители и ввести тотальное эмбарго на российский экспорт, чтобы остановить Путина и его шантаж.

Об этом сказал Петр Порошенко в интервью канадскому телеканалу CBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что нельзя верить ни в какие договоренности с Путиным.

"Первое - не доверяйте Путину. А это значит - никаких переговоров с Путиным, поскольку он понимает только силу. Он и дальше будет шантажировать мир. Шантажировать Канаду. Шантажировать Европу", - подчеркнул он.

"Энергоносители для него - это лишь орудие и один из столпов его нападения против всего мира. А потому нельзя соглашаться на этот его язык шантажа", - добавил Порошенко.

"Второй совет: не бойтесь Путина. Мы гораздо сильнее. Правда на нашей стороне. Весь мир сегодня с нами. Вместе с Россией на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН голосуют только Северная Корея, Беларусь и Эритрея. Три нации в мире. А потому нам следует обеспечить депутинизацию мира", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Нам следует наконец полностью остановить "Северный поток-1". Окончательно забыть о "Северном потоке-2". Каждый цент, который мир платит за российский газ или российскую нефть, превращается в бомбы и крылатые ракеты против нас, против украинцев", - отметил Порошенко.

"Мы не должны предоставлять ему даже малейшую возможность продолжать это делать. А потому наоборот, санкции должны укрепляться, эмбарго должно расширяться. Следует остановить российский экспорт, особенно тот, где для этих нужд используются его торговые суда", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что только за последние три месяца 24 миллиарда долларов поступили в российскую казну, и это только за российские энергоносители.

"24 миллиарда. Это слишком. Следует, наконец, это остановить", - добавил он.