Морские пехотинцы в течение суток уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт, склад с боекомплектом и военную технику

Части и подразделения ВМС нанесли потери врагу в Донецкой и Херсонской областях.

Об этом сообщают на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки военные части и подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, на Херсонском направлении уничтожили 3 боевые бронированные машины, 1 склад с боекомплектами и 3 единицы автомобильной техники.

На Донецком направлении морпехи уничтожили 30 российских оккупантов, 2 танка, 2 артиллерийские системы, миномет, 2 автомобиля, ЗРК "Тор" и ротный командно-наблюдательный пункт.