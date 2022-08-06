РУС
Морские пехотинцы в течение суток уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт, склад с боекомплектом и военную технику

Части и подразделения ВМС нанесли потери врагу в Донецкой и Херсонской областях.

Об этом сообщают на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки военные части и подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, на Херсонском направлении уничтожили 3 боевые бронированные машины, 1 склад с боекомплектами и 3 единицы автомобильной техники.

Читайте: Около 350 тысяч жителей остаются в Донецкой области, - Кириленко

На Донецком направлении морпехи уничтожили 30 российских оккупантов, 2 танка, 2 артиллерийские системы, миномет, 2 автомобиля, ЗРК "Тор" и ротный командно-наблюдательный пункт.

Українським морпіхам-черговий респект...
06.08.2022 13:27 Ответить
https://youtu.be/n7_Yrne0Ons https://youtu.be/n7_Yrne0Ons


вот вся правда про передок , арестовича, и ,, контрнаступление,, .
06.08.2022 13:35 Ответить
 
 