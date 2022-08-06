3 153 2
Морские пехотинцы в течение суток уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт, склад с боекомплектом и военную технику
Части и подразделения ВМС нанесли потери врагу в Донецкой и Херсонской областях.
Об этом сообщают на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки военные части и подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, на Херсонском направлении уничтожили 3 боевые бронированные машины, 1 склад с боекомплектами и 3 единицы автомобильной техники.
На Донецком направлении морпехи уничтожили 30 российских оккупантов, 2 танка, 2 артиллерийские системы, миномет, 2 автомобиля, ЗРК "Тор" и ротный командно-наблюдательный пункт.
