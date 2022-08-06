Обнародована информация о 77 украинских спортсменах, погибших вследствие войны России против Украины

На сайте "Ангелы спорта" размещена информация уже о 77 погибших на войне спортсменах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт.

По состоянию на 11 июля на ресурсе была опубликована информация о 70 украинских спортсменах, при разных обстоятельствах погибших с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В последующие дни сайт пополнился информацией о гибели еще 7 украинских спортсменов.

В частности, среди погибших: кикбоксер Николай Забавчук, игрок в регбилиг Максим Швец, стронгмен Василий Павельев, пловец Владимир Ульяницкий, тренер по водному поло Виталий Лисун, чемпионка Украины по спортивному танцу Дарья Курдель и футболист Сергей Баланчук.

