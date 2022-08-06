РУС
Обнародована информация о 77 украинских спортсменах, погибших вследствие войны России против Украины

На сайте "Ангелы спорта" размещена информация уже о 77 погибших на войне спортсменах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт.

По состоянию на 11 июля на ресурсе была опубликована информация о 70 украинских спортсменах, при разных обстоятельствах погибших с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В последующие дни сайт пополнился информацией о гибели еще 7 украинских спортсменов.

В частности, среди погибших: кикбоксер Николай Забавчук, игрок в регбилиг Максим Швец, стронгмен Василий Павельев, пловец Владимир Ульяницкий, тренер по водному поло Виталий Лисун, чемпионка Украины по спортивному танцу Дарья Курдель и футболист Сергей Баланчук.

Я по Маріуполю, коли він ще бився, у щоденних мартирологах полеглих Героїв нарахував чоловік 10 спортсменів, - ватерполо, тяжка атлетика, бійці мма тощо...
06.08.2022 13:57 Ответить
А є також їхні колеги, які обіймались з парашистами на змаганнях із заявами - спорт внє палітікі.
06.08.2022 13:58 Ответить
Царство им небесное, но смерть неспортсмена , ну скажем учителя или пекаря булочной , как-то отличается от смерти спортсмена? К чему эта статистика?
06.08.2022 15:36 Ответить
Світла пам'ять мужнім людям. Але кожен професійний спортсмен, на відміну від вчителя або пекаря - це і шоумен і політик одночасно. Тобто "відома людина". І не тільки перемога у змаганні, але навіть його смерть є публічною подією.
06.08.2022 16:08 Ответить
Що там по громадянам рф? Чого ми не стратили стільки її спортсменів ?
06.08.2022 19:28 Ответить
 
 