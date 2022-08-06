РУС
Зеленский предлагает ВР утвердить решение СНБО от 5 августа о санкциях против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления "Об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации".

Документ №7640 зарегистрирован 6 августа на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, проект постановления передан на рассмотрение комитета.

Текст проекта постановления на сайте украинского парламента пока не обнародован.

