3 504 92

Если бы у Украины были HIMARS, трагедии Мариуполя могло бы не быть, - посол Польши Цихоцкий

ціхоцький,бартош

Вооруженные Силы Украины могли бы не допустить трагедии в Мариуполе и не пустить в город армию России, если бы в тот момент имели ракетные системы HIMARS.

Об этом в интервью Polska Times заявил посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он сказал, что победа Украины – это вопрос времени, а также масштабов разрушений и жертв.

"Мы прекрасно понимаем, что если бы HIMARS дошел до Украины раньше, мариупольской трагедии могло и не случиться. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены безучастно наблюдать за трагедией своих товарищей", – объяснил Цихоцкий.

Оккупанты планируют в Мариуполе самосуд над защитниками Украины: монтируют клетки. ФОТО

Посол считает, что будь в ВСУ на тот момент HIMARS, то они не позволили бы россиянам войти в город.

"Мы должны спросить себя, будем ли мы наблюдать за тем, как Украина истекает кровью, в конечном итоге побеждает, а затем восстанавливается в течение десятилетий, что также приведет к долгосрочному состоянию нестабильности у наших границ. Или же мы сейчас сомкнем ряды, приложим еще больше усилий и ускорим эту победу и, в результате, сократим период восстановления (Украины. Ред.) и восстановления стабильности", – подытожил он.

Россияне придумали фейк о перевозке снарядов к HIMARS в трамваях

+44
Если бы Украина имела президентом не манкурта и предателя - войны бы не было.
06.08.2022 14:28
+30
У нас весной 2019 были разработаны и готовы к производству свои. Но население выбрало на пост президента предателя.
06.08.2022 14:32
+26
Лох? Перечисленное ниже очень хорошо описано статьей 111 УК Украины.

1. Формула Штайнмаера.
2. Отвод и разминирование.
3. Сокращение ВСУ
4. Остановка всех программ современных видов вооружений.
5. Вагнеровцы и другие спецоперации
6. Не закупка боеприпасов 152 и 155
7. Не закупка шлемов и броников
8. Не закупка ГСМ
9. Сдача юга Украины за трое суток.
10. Игнорирование предупреждений США, Англии и НАТО
... и далее по списку, который очень долог
06.08.2022 14:43
Якби хоч джавеліни та нлави були у азовців,але їх не було...
06.08.2022 14:28
Это все вторично. Там была эшелонированная оборона с востока. Никто из героев не ожидал предательства такого масштаба, что орки через 3-4 суток зашли к ним в спину.
06.08.2022 14:30
Із цих вторічек,складається потім величезна пізда повсюди
06.08.2022 15:20
Він взагалі знає що у дерьмака, який керує зелею, папа генерал ФСБ і вони знімали міни під Маріуполем? А HIMARSи то другорядне.
06.08.2022 14:35
Если бы Украина имела президентом не манкурта и предателя - войны бы не было.
06.08.2022 14:28
Зеленський своїми діями після 24 лютого вже довів що він не зрадник.Але за трирічну бездіяльність яка призвела до катастрофічних наслідків йому доведеться відповідати.Я б ще розібрався з діяльністю різноманітних діячів на кшалт кучми які цілеспрямовано знищували ЗСУ.
06.08.2022 15:07
Чим він довів,щоденними гундосиками?звідки ви лізете дегенерати?
06.08.2022 15:22
Серьезно? Ну т.е. уволил Ермака и прочих предателей? Или не уволил?
06.08.2022 17:15
Якби мудрий нарід обрав гетьмана а не блазня не хочу далі бла бла бла, всі розумні і все знають 😭
06.08.2022 22:02
Якби польша мала Зелю, то була в такий же ποπε як і Україна
06.08.2022 14:29
Якби дехто у НАТО припинив жувати соплі бо продовжує це робити і зараз не надаючі Україні ракети дальнього радіусу дії...
06.08.2022 14:29
У нас весной 2019 были разработаны и готовы к производству свои. Но население выбрало на пост президента предателя.
06.08.2022 14:32
ну во первых он не предатель... он просто лох.
06.08.2022 14:35
Лох? Перечисленное ниже очень хорошо описано статьей 111 УК Украины.

1. Формула Штайнмаера.
2. Отвод и разминирование.
3. Сокращение ВСУ
4. Остановка всех программ современных видов вооружений.
5. Вагнеровцы и другие спецоперации
6. Не закупка боеприпасов 152 и 155
7. Не закупка шлемов и броников
8. Не закупка ГСМ
9. Сдача юга Украины за трое суток.
10. Игнорирование предупреждений США, Англии и НАТО
... и далее по списку, который очень долог
06.08.2022 14:43
ну так вот именно что лох. Был бы предателем я думаю многих бы по лагерям уже кинули или просто грохнули. Или за границей были бы. Просто никакого сопротивления не было бы. А так оно что то вроде бы делает. Клянчит оружие. Миру плачется. Лжет. В принципе все как обычно для этого круга лиц находящихся временно во власти.
06.08.2022 15:03
Это "лох"? Клянчит теперь оно

06.08.2022 15:28
Или это "лох"? Кривоносу поверите? Или он тоже лох?

06.08.2022 15:33
Это тоже "лох"?

06.08.2022 15:34
Це ви лохи, а він зрадник.
06.08.2022 14:50
к сожалению 75% населения такие же предатели !
06.08.2022 14:56
Ботяра подоляковский, опять вылезло из бана? Ну судя по твоим высерам - это не на долго.
06.08.2022 15:47
Тупое служивое, повторю еще раз пока твой очередной аккаунт не ликвидировали снова админы - спам от форумчан не имеет никакого отношения к твоей блокировке. Меньше сри здесь - будешь дольше жить.
06.08.2022 17:21
Ну и тупое. Для служивого дебила повторю еще раз - спам от форумчан не имеет никакого отношения к твоей блокировке. А тем более к удалению твоего очередного аккаунта. Соблюдай правила форума и меньше сри здесь. Дольше продержишься.
06.08.2022 19:29
Ну и где вас таких тупых набирают? Все вопросы к админам. Спам от форумчан не имеет никакого отношения к твоей блокировке. А тем более к удалению твоего очередного аккаунта. Никакая Алла не могла тебя заблокировать. Соблюдай правила форума и меньше сри здесь. Дольше продержишься. Правила выше. Если они тебя не устраивают или не нравятся здешние админы - твои проблемы. Больше повторять не буду. Если не дошло - лечись пока не поздно.
07.08.2022 00:02
В точку про население. Именно в этом и дело. Были бы нацией---многое бы было и тем более многого не произошло бы. Лох-то-рат!
06.08.2022 15:10
Якби дехто у ОПе припинив би жувати соплі та ненадавати Україні гроші на ВСУ з травня 2019 року........
06.08.2022 14:34
Мабуть нато більше винне в тому, що замість ракет три роки ******* асфальт.
06.08.2022 14:34
якби дехто в то НАТО поїхав в 19му,то може і НАТО не "жувало соплі",а так ***** НАТО має впрягатись за БИДЛО,якому самому ***** його безпека?
06.08.2022 21:14
Для начала необходимо было ЖЕЛАНИЕ оборонять Мариуполь, Херсон, Мелитополь. А его мы как раз и не увидели и история продолжает оставаться мутной. Также никто не мешал нам заниматься СВОЕЙ ракетной программой, но видимо кто-то получил не слабо денег из Москвабада, что-бы затормозить эту тему. Теперь вот все видим результаты и выпрашиваем чужое
06.08.2022 14:30
Да, Вова, как артистка из немецких фильмом для взрослых выпрашивает и готов принять в любом количестве и
06.08.2022 14:32 Ответить
Як би Україна мала Порох, а не ваЗЕлин, то і 24 лютого 100% не було.
06.08.2022 14:30 Ответить
Так воровал, что армию с нуля построил и сам намного беднее стал. Если бы не армия, созданная за время Порха - Украины сейчас уже не было бы.
06.08.2022 14:40 Ответить
Ну да. Это добробаты и волонтеры создали армию с нуля, потратив в год десятки миллиардов, а в 2018 году - сто миллиардов, на содержание и вооружение армии. На разработку и производство нового вооружения. На модификацию старого. Вы сами в это верите? Самому не смешно?
06.08.2022 15:02 Ответить
И я видел эту "стеклянное" говно, одетое на солдат в 2014 году. Сравним с формой и экипировкой 2016-2018 от МОУ? А обувку сравним, или шлемы? Я прекрасно знаю что делали для армии волонтеры в 2014-15 годах, я прекрасно знаю сколько пар х.б носок влазит в мешок или сколько пар резиновых охотничьих сапог влазит в бус, но и видел своими глазами что менялось и как менялось в армии за 5 лет при Порохе. Поэтому не нужно мне тут втирать.
06.08.2022 15:41 Ответить
ну сделай из говна и палок лучше ! сам то наверняка на диване пивцо посасываешь ?
06.08.2022 15:04 Ответить
Я извиняюсь, но я был отвлечён и пропустил, что мне ответил этот поц. Вы не могли бы намекнуть?
06.08.2022 16:52 Ответить
цього поца уже відправили в "закат",самому цікаво що та худоба проскавуліла,але в загальному здогадуюсь,"шекаладний барига,свінарчукі,наживався на краві патріотаф"
06.08.2022 21:11 Ответить
Чому б не напасти, коли 73% згодні дагаварица пасєредінє.
06.08.2022 14:52 Ответить
так воровал, что своих денег кучу на полностью разворованную ещё при кравчуке армию вбухал...
06.08.2022 15:01 Ответить
Та да. ***** нападает в периоды максимальной слабости государственных институтов. Отсюда и 2014 Овоща и 2022 Зели.
06.08.2022 14:38 Ответить
махнули не глядя страну на шашлики. вот все, что нужно знать.
06.08.2022 14:31 Ответить
И хорошие дороги к месту пикника.
06.08.2022 14:33 Ответить
а, ну , да. и дороги, конечно же.
06.08.2022 14:34 Ответить
А якщо б мала Вільху, то війни взагалі б не було, можливо.
06.08.2022 14:32 Ответить
Вильху М, Гром 2, Нептун, Тайфун, Богдана, РК-10 и далее по списку того, что заблокировал Зеля.
06.08.2022 14:52 Ответить
а ще ЗРК Корал, ЗРК на основі Вільхи, БПЛА Сокіл 300, КР Коршун 2
06.08.2022 21:08 Ответить
а блін забув Тайфун 1/2/4 і БОГДАНА!
06.08.2022 21:13 Ответить
Якби вибрали Президента, то і вторгнення могло б не відбутись.
06.08.2022 14:35 Ответить
06.08.2022 15:23 Ответить
Якби в України були свої ОТРК з дальністю 300+, питання б про оці ліміти на західну зброю не стояло б...
06.08.2022 14:35 Ответить
Сапсан до 500км при дії договору про РСМД і до тисячі км після відміни,Вільха-м до 130км,уже готова виробництва,Нептун,уже готовий з дальністю 280км,а ця ******* скавчить що нам от ***** для повного щастя тупо не вистачало Хаймарсів... в 70км! Серьозно?
06.08.2022 21:06 Ответить
"Президент провів нараду щодо будівництва інфраструктурних об'єктів в умовах російської агресії"(с)

https://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-naradu-shodo-budivnictva-infrastrukturnih-o-76401
06.08.2022 14:36 Ответить
Сейчас меня опять забанят, но! У нас в Украине на вооружении коло 80 комплексов Смерч! Где они? А вы знаете когда последний СКАД порезали с дальностью стрельбы до 300 км в 2012 году! Это только капля того, что либо просрали либо порезали под бдительным оком союзников! Но сейчас по всем информационным потокам одна лажа и ура патриотизм( за Бенины деньги, нет не так, за те деньги которые Беня украл).
06.08.2022 14:36 Ответить
Нечем заряжать эти 80 комплексов смерч.
06.08.2022 14:41 Ответить
і що за півроку ніяк не відновити виробництво Вільхи та Вільхи-м шо правда?А вони якраз зі Смерча запускаються
06.08.2022 21:07 Ответить
СКАД -это не оперативно тактическая ракета. это средней дальности изделие. Только одна проблема оно жидко топливное. А до 300 км стреляло изделие 8К14 тоже жидкое топливо. И размеры какие - больше 11 метров. Скажем так оно морально ,физически....во общем по всем параметрам устарело. Это тоже самое что с берданки стрелять или с пушек ядрами, сейчас.
06.08.2022 14:45 Ответить
Якби у 73 були мізки, то війни не було взагалі.
06.08.2022 14:38 Ответить
Більше всього вбиває похвальба зельоних. "Другого прориву з боку Росії не буде. Ми вже готові його гідно зустріти!". Схоже гульба в Буковелі, відпуск Ради на півтора місяці, та зустріч Дня Пабєди шашличками вже не розглядається? А де ж ви були, коли весь світ готувався?
06.08.2022 14:39 Ответить
Спасибі за добрі слова -- ніхто не хоче стати рядом з нами в ціи кровавіи рубці
06.08.2022 14:40 Ответить
если бы НАТО, или США и Англия сразу рявкнули бы на кацапов ,они засс*ли бы зайти. Путин никогда бы не попер 1 против НАТО или США.
Это была бы игра нервов. Не более. Но кому в нее играть? столтенбергу с дрожащей челюстью? дедуле которому скоро 90 или макрону с качественным маникюром???
поэтому "если бы-если бы-если бы"!!!
06.08.2022 14:44 Ответить
Канешна,у тебя-то Бонэвтик поддермачный,а там "дедуля" ,благодаря которому ещё живы.Все -товам должны,все-то перед вами виноваты.Игра нервов?Игра ... на рояле!Это вы можете.
Зелень, опомнитесь, вы отдали страну негодяям...
06.08.2022 14:52 Ответить
Ну есть сейчас HIMARS ,а русая попрежнему наращивает группировку на правобережье.Уже несут откровенную ахинею, зачем нужно неразрушать мосты.
Если ничего не изменится,дитатор подставит, как Мариуполь и Лисичанск.
06.08.2022 14:47 Ответить
Маріуполя могло би і не бути якби дехто не про@бав Херсон! HIMARS - тут щось на зразок яєць у поганого танцюриста.
06.08.2022 14:54 Ответить
Якби в нас був ПРЕЗИДЕНТ , а не клоун-члєнограй!!!
06.08.2022 14:56 Ответить
посол Польщі Ціхоцький ,- Ти не правий польський ,але трохи "позеленівший" фацет .Правильно так ,"якби в Україні була влада ,котра три роки закупляла на 47 млрд доларів не асвальт ,для швидкої окупації України рашистом ,а HIMARS. і не тільки , то трагедії не тільки Маріуполя.а взагалі вторгнення рашистського би не відбклося від слова "ніколи "
06.08.2022 14:58 Ответить
Щиро дякую за вашу підтримку, та будемо чесними, якби Україна мала "Грім" ***** б і не напало.
06.08.2022 15:01 Ответить
якби 73%ний вумний нарід замість "какабезразніци, хотьпаржом" обрав би-таки "АРМІЯ, МОВА, ВІРА" все було би геть по-іншому..
...))) дехто з дебілів досі вперся рогом і не хоче визнати, шо тупо лохонувся з кловуном у 2019му , невиліковні
зи Порох не святий, але такої муйні, десятків тисяч смертей українців, безглузді втрати тисяч км2, 100% не було би..(((
06.08.2022 15:04 Ответить
Не було б ні Херсону ні Маріуполю,якби на перешийках за три роки вирили великий рів і не розміновували територію,а навпаки за кожному сантиметрі міна.Тоді б москальня з криму ганяла техніку через укріплений донбас.Але зе і його комарілія нам розказували що все під контролем,все потужно охороняється.В омані добре його обробили!Треба казати як би не хаймарси то русня б лізла зараз далі.Дякувати США що вони попри всіх зрадників у владі і далі помагають народу України!
06.08.2022 15:08 Ответить
якби у бабушки був члєн вона би була дєдушкой
06.08.2022 15:15 Ответить
трагедия Мариуполя заключается в измене висших должностних лиц Украини, а не в оружии
"Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев // №286 - Юрий Швец"
https://www.youtube.com/watch?v=xOJaAgWHQ6g
06.08.2022 15:18 Ответить
Щоб були побудовані блокпости і дзоти на всіх в їзда з Росії до України, викопані окопи, побудований завод ***********, проведена мобілізація і сформована територіальна оборона = ВІЙНИ ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО Б!
06.08.2022 16:44 Ответить
які б штати не були добрими союзниками, вони надають зброю рівно стільки скільки потрібно для стримування але не для контратак, цей цирк потрібен їм в затягнутому виді
06.08.2022 16:49 Ответить
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї .
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з ОПи Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка"...
06.08.2022 17:52 Ответить
06.08.2022 17:55 Ответить
Вообще-то Байден на встрече с зеленским летом 21 года предложил ему купить оружие для Украины ---зеленский отказался!

"Если мы будем тратить деньги на армию, мы не сможет строить дороги"(по которым зайдут танки оккупантов)
06.08.2022 18:04 Ответить
так это ж он для этих танков и старался. есть версия что с зе, договорились о сдаче востока, а потом решили этим не ограничиваться и пошли на киев. и только тогда зе понял что его кинули.
06.08.2022 18:07 Ответить
Очень похоже на правду. Это объясняет непреодолимое желание встретится с путиным. Нелох не мог поверить что его банально нае..ли и жаждал объяснений, которые никто не собирался давать. Хотя возможно, позже, через Абрамовича ему сообщили что это "ошибка исполнителя", мы ее исправим(Киев-то реально перестали обстреливать) и это открывает дальнейшую дорогу для договорняков и очередного кидка.
06.08.2022 18:41 Ответить
ти що підор *********** прихуїв? якби Україна мала вдосталь Вільхи-м,Сапсана та Нептунів,то їй би ***** не впав Хаймарс
06.08.2022 21:03 Ответить
А если бы быдлу про шашлыки верховный не рассказывал, а что-то делал....
06.08.2022 22:18 Ответить
07.08.2022 11:57 Ответить
 
 