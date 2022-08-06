Если бы у Украины были HIMARS, трагедии Мариуполя могло бы не быть, - посол Польши Цихоцкий

Вооруженные Силы Украины могли бы не допустить трагедии в Мариуполе и не пустить в город армию России, если бы в тот момент имели ракетные системы HIMARS.

Об этом в интервью Polska Times заявил посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он сказал, что победа Украины – это вопрос времени, а также масштабов разрушений и жертв.

"Мы прекрасно понимаем, что если бы HIMARS дошел до Украины раньше, мариупольской трагедии могло и не случиться. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены безучастно наблюдать за трагедией своих товарищей", – объяснил Цихоцкий.

Смотрите также: Оккупанты планируют в Мариуполе самосуд над защитниками Украины: монтируют клетки. ФОТО

Посол считает, что будь в ВСУ на тот момент HIMARS, то они не позволили бы россиянам войти в город.

"Мы должны спросить себя, будем ли мы наблюдать за тем, как Украина истекает кровью, в конечном итоге побеждает, а затем восстанавливается в течение десятилетий, что также приведет к долгосрочному состоянию нестабильности у наших границ. Или же мы сейчас сомкнем ряды, приложим еще больше усилий и ускорим эту победу и, в результате, сократим период восстановления (Украины. – Ред.) и восстановления стабильности", – подытожил он.

Читайте также: Россияне придумали фейк о перевозке снарядов к HIMARS в трамваях