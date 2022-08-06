Если бы у Украины были HIMARS, трагедии Мариуполя могло бы не быть, - посол Польши Цихоцкий
Вооруженные Силы Украины могли бы не допустить трагедии в Мариуполе и не пустить в город армию России, если бы в тот момент имели ракетные системы HIMARS.
Об этом в интервью Polska Times заявил посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Он сказал, что победа Украины – это вопрос времени, а также масштабов разрушений и жертв.
"Мы прекрасно понимаем, что если бы HIMARS дошел до Украины раньше, мариупольской трагедии могло и не случиться. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены безучастно наблюдать за трагедией своих товарищей", – объяснил Цихоцкий.
Посол считает, что будь в ВСУ на тот момент HIMARS, то они не позволили бы россиянам войти в город.
"Мы должны спросить себя, будем ли мы наблюдать за тем, как Украина истекает кровью, в конечном итоге побеждает, а затем восстанавливается в течение десятилетий, что также приведет к долгосрочному состоянию нестабильности у наших границ. Или же мы сейчас сомкнем ряды, приложим еще больше усилий и ускорим эту победу и, в результате, сократим период восстановления (Украины. – Ред.) и восстановления стабильности", – подытожил он.
1. Формула Штайнмаера.
2. Отвод и разминирование.
3. Сокращение ВСУ
4. Остановка всех программ современных видов вооружений.
5. Вагнеровцы и другие спецоперации
6. Не закупка боеприпасов 152 и 155
7. Не закупка шлемов и броников
8. Не закупка ГСМ
9. Сдача юга Украины за трое суток.
10. Игнорирование предупреждений США, Англии и НАТО
... и далее по списку, который очень долог
https://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-naradu-shodo-budivnictva-infrastrukturnih-o-76401
Это была бы игра нервов. Не более. Но кому в нее играть? столтенбергу с дрожащей челюстью? дедуле которому скоро 90 или макрону с качественным маникюром???
поэтому "если бы-если бы-если бы"!!!
Зелень, опомнитесь, вы отдали страну негодяям...
Если ничего не изменится,дитатор подставит, как Мариуполь и Лисичанск.
...))) дехто з дебілів досі вперся рогом і не хоче визнати, шо тупо лохонувся з кловуном у 2019му , невиліковні
зи Порох не святий, але такої муйні, десятків тисяч смертей українців, безглузді втрати тисяч км2, 100% не було би..(((
"Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев // №286 - Юрий Швец"
https://www.youtube.com/watch?v=xOJaAgWHQ6g
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з ОПи Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка"...
"Если мы будем тратить деньги на армию, мы не сможет строить дороги"(по которым зайдут танки оккупантов)