За упоминание возраста и пола в вакансиях работодателей будут штрафовать на 65 тыс. грн

Кабинет министров Украины утвердил порядок уплаты штрафов за нарушение требований к рекламе услуг по трудоустройству. Нарушителей будут штрафовать в десятикратном размере минимальной заработной платы (65 тысяч гривен).

Об этом сообщило Министерство экономики, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о несоблюдении запрета на упоминание в рекламе о вакансиях таких условий, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения", - пояснили в министерстве.

Средства взимаются с рекламодателя по следующему алгоритму:

Государственная служба Украины по вопросам труда готовит распорядительный документ о наложении штрафа на основании акта проверки и направляет его рекламодателю;

Санкция уплачивается рекламодателем в государственный бюджет по месту его регистрации в течение 15 дней со дня получения документа Гоструда.

Напомним, соответствующие поправки к закону о рекламе вступили в силу 8 января 2022 года. Теперь работодателям грозит штраф при предложении работы только женщинам, или только мужчинам или выдвижении других требований.