РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10130 посетителей онлайн
Новости
5 617 45

За упоминание возраста и пола в вакансиях работодателей будут штрафовать на 65 тыс. грн

работа,удаленка

Кабинет министров Украины утвердил порядок уплаты штрафов за нарушение требований к рекламе услуг по трудоустройству. Нарушителей будут штрафовать в десятикратном размере минимальной заработной платы (65 тысяч гривен).

Об этом сообщило Министерство экономики, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о несоблюдении запрета на упоминание в рекламе о вакансиях таких условий, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения", - пояснили в министерстве.

Средства взимаются с рекламодателя по следующему алгоритму:

  • Государственная служба Украины по вопросам труда готовит распорядительный документ о наложении штрафа на основании акта проверки и направляет его рекламодателю;

  • Санкция уплачивается рекламодателем в государственный бюджет по месту его регистрации в течение 15 дней со дня получения документа Гоструда.

Читайте: РФ подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против России"

Напомним, соответствующие поправки к закону о рекламе вступили в силу 8 января 2022 года. Теперь работодателям грозит штраф при предложении работы только женщинам, или только мужчинам или выдвижении других требований.

дискриминация (99) работа (603) штраф (1302)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Як з курсом обміну:
Замість того що би вирішувати проблему - забороняють її згадувати!
Кому гірше від цього, як що все одно не будуть брати на роботу?!
Пенсіонери, студенти та жінки (чоловіки) будуть БЕЗСЦІЛЬНО ходити на співбесіди, де їм зразу будуть вказувати на дверь, взагалі не роз'яснюючи причину.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:37 Ответить
+15
І що, ти думаєш допоможе те, що у рекламі про працевлаштування не буде вказано твій вік? Наївний. Прийдеш до роботодавця, а він тобі скаже просто - ти нам не підходиш.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:46 Ответить
+8
ну и что? в таком случае просто увеличится объём собеседований с фразой "мы вам перезвоним")
показать весь комментарий
06.08.2022 14:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А робочі місця хтось створює чи навпаки все зачиняється ?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:34 Ответить
у нас в жеках слесарей нет. работа есть. вот только никто особо не рвется по подвалам лазить за минималку.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:37 Ответить
теперь у вас и евреев 90 летних из слесарей-трансгендеров також николы нэ будэ...навить якщо воны чорни...
показать весь комментарий
06.08.2022 14:45 Ответить
в блогери подались чи що ?
показать весь комментарий
06.08.2022 15:00 Ответить
вот нормальное решение. а то ты смори - 52 года - никому уже не нужен. 20 лет - опыта нет, 50 лет - старые уже. бред-бредовый.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:36 Ответить
І що, ти думаєш допоможе те, що у рекламі про працевлаштування не буде вказано твій вік? Наївний. Прийдеш до роботодавця, а він тобі скаже просто - ти нам не підходиш.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:46 Ответить
та также. вот же житуха настала.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:55 Ответить
Тільки буде зайва їзда для тих хто роботу шукає.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:58 Ответить
Як з курсом обміну:
Замість того що би вирішувати проблему - забороняють її згадувати!
Кому гірше від цього, як що все одно не будуть брати на роботу?!
Пенсіонери, студенти та жінки (чоловіки) будуть БЕЗСЦІЛЬНО ходити на співбесіди, де їм зразу будуть вказувати на дверь, взагалі не роз'яснюючи причину.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:37 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 17:28 Ответить
Те що згадують вік це все правильно. Уявіть собі що є вакансія вантажника а вам 50-60 років невже ви думаєте що зможете виконувати цю роботу це робота від 18 до 30 років. Теж саме і офіціанти не може бути офіціантка яка втратила належний зовнішній вигляд . В 50 років бути офіціанткою в людини вже сиве волосся і здоров'я підводить не зовсім логічно. На таких роботах вічно не працюють . Це не вакансії держслужбовців де сидять роками в кріслі.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:41 Ответить
Чувак, а ти не подумав, що жінка в 50 років навіть не буде відгукуватися на вакансію офіціантки? Так само як і чоловік в 60 - на вакансію вантажника.

Мова про те, що на звичайну офісну роботу шукають до 30 чи до 35. Якого хєра? А що робити тим, кому 45? Так що, засунь свою думку в одне місце
показать весь комментарий
06.08.2022 14:52 Ответить
Вакансія: потрібні: стріптезер/ка у чоловічий гей-клуб "Блакитний вугор".
показать весь комментарий
06.08.2022 14:41 Ответить
політичні, релігійні та інші переконання...
===
А если я ищу работника в синагогу?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:41 Ответить
а якщо в АП чи Уряд - вимоги якось відрізняються?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:49 Ответить
Прийдёт какой-нибудь туркменский Али-Баба придётся брать.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:53 Ответить
"Підприємство візьме на роботу працівників, що носять штани і без еректильної дисфункції. " )))
показать весь комментарий
06.08.2022 14:44 Ответить
ну и что? в таком случае просто увеличится объём собеседований с фразой "мы вам перезвоним")
показать весь комментарий
06.08.2022 14:50 Ответить
Очередное непродуманно - тупое решение нашей власти..
показать весь комментарий
06.08.2022 14:50 Ответить
Найкраще рішення, я вважаю. В США навіть фото в резюме немає. Бо нєфуй по якимось додатковим ознакам приймати на роботу. Виключно, за професійністю потрібно оцінювати людину.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:54 Ответить
А я вважаю, що навіть резюме непотрібно.
Бо це дискримінація, - адже не всі вміють писати.
Прийшов, наприклад, чукча в Окодемію Ноук, - треба відразу брати на роботу!
показать весь комментарий
06.08.2022 16:34 Ответить
нібито, якщо работодавець не вкаже вік та стать, він візьме на роботу літню людину, або жінку
знову зелена сцянина у вічі, як з дошками курсів валют
показать весь комментарий
06.08.2022 14:53 Ответить
Світ міняєця
показать весь комментарий
06.08.2022 15:02 Ответить
Тіпєрь громатіку нє трєба навивучівать, - каждого будуть просто аб'язани взять на работу, даже коли він не вміє пісать. Отакоє от!
Новий мір, блєять! Кловуни стають пірізідєнтамі, а олігофрєни, - акадємікамі хвізічєскіх ноук! )))

До речі, а як буде академік жіночого роду (фемінітив)? Академікиня? Академка? Академічка? Академша? Академиця? Академуня? Академусічка?
Тьху, *****! Понависирали висиронакинь з висиронами! Тепер будь-яке видумане слово має право на існування.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:50 Ответить
а толку, все рівно візьмуть на роботу тих кого треба
показать весь комментарий
06.08.2022 15:03 Ответить
А как,там насчет армии? Мужчина и женщина равны? Или кто- то равней?
показать весь комментарий
06.08.2022 15:13 Ответить
Вже на сайтах роботодавців не реєструють тих, кому за 50. Не знаю, чи є ще де в світі ейджизм такого рівня.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:19 Ответить
"Требуются дорожные рабочие

Девушки от 18 лет"
показать весь комментарий
06.08.2022 15:20 Ответить
Теперя заваривать и размешивать кофе будут и мужики, хм. (выводы Демусики)
показать весь комментарий
06.08.2022 15:28 Ответить
Странные какие то люди ?! Сразу всё плохо!!!!! Но это же европейские нормы, мы же к ним стремимся?! Или я , что то не так понял? Это просто закон, а как его будут исполнять от нас с вами зависит. Нарушают Ваши права жалуйтесь! Мы же на майдан выходили? добились своего и здесь всем вместе нужно добиваться того, что прописано в законе. МЫ ВСЕ С ВАМИ БУДЕМ СТАРИКАМИ, НЕ ОТСТОИМ СВОИ ПРАВА , КТО ОТСТОИТ? Не сраться нужно а объединяться . Вместе мы сила. Профсоюзы независимые создавать и т.д.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:38 Ответить
Вопрос - выгода от закона какая? И большие неудобства для соискателя, кстати. Неудобства и для работодателя. Который будет вынужден принимать кучу ненужных звонков, из-за того, что не указан возраст, пол и т.д.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:43 Ответить
не указан возраст, пол и т.д
*********
- Укажитє ваш пол.
- Дерев'яний. А чому вас так цікавить моя підлога?
показать весь комментарий
06.08.2022 16:55 Ответить
В социальном законе какая может быть выгода???? Европейцы платят нищим деньги на которые можно выжить !! какая выгода??? Если Вы ищете ТОЛЬКО выгоду! Вы русский, идите захватывайте, убивайте и т.д. - это самое выгодное. Здесь речь о другом.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:10 Ответить
Після Закону про Антисемітизм згадування національності має бути обов'язковим.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:40 Ответить
І як це допоможе шукачу роботи???
Ще такого абсурду країна не бачила....то "неякісні діти", то "продай собаку - заплати за газ", то "робочі-неробочі сосни" то інші тисячі дурниць ...
показать весь комментарий
06.08.2022 15:44 Ответить
Тобто не можна писати - потрібен вантажник, бо це чоловік, а також вантажниця, бо це жінка...
показать весь комментарий
06.08.2022 15:48 Ответить
не пов'язані з характером роботи або умовами її виконання Джерело:
показать весь комментарий
06.08.2022 16:17 Ответить
Авантажні вантажори і вантажорки з досвідом безвідвантажних завантажувань вантажоперевезенярів.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:01 Ответить
ИДИОТИЗМ и ДУРДОМ! На западе есть хорошие ценности, но левацко-большевицкие тренды уравниловки и "защиты прав кого-угодно" к ним не относятся.
Да, можно конечно не публиковать возвраст и пол (чтоб никого "не обидеть и не ущемить"), но на собеседование припрется 80% респондентов, которых гарантировано не возьмут на работу (не сказав истиных причин) - потеря времени и средст как соискателей так и работодателей!
показать весь комментарий
06.08.2022 16:56 Ответить
Самое "трендовое" объявление будет примерно таким: "Примем на работу слепого и глухого инвалида-трансгендера (без рук и ног) с афро-иудейскими корнями с синдромом дауна и аспергера"!
показать весь комментарий
06.08.2022 17:02 Ответить
Нехай robota.ua це побачить, де в резюме обов'язково треба вказувати вiк
показать весь комментарий
06.08.2022 19:25 Ответить
Лицемірний ідіотизм.

Як це змінить вимоги? А ніяк.

За такі ідіотські, далекі від реальності рішення стріляти треба.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:37 Ответить
Це повна дурість бо тепер і люди і роботодавці будуть втрачати купу часу на поясненя з обох сторін.
показать весь комментарий
07.08.2022 16:00 Ответить
 
 