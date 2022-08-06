За упоминание возраста и пола в вакансиях работодателей будут штрафовать на 65 тыс. грн
Кабинет министров Украины утвердил порядок уплаты штрафов за нарушение требований к рекламе услуг по трудоустройству. Нарушителей будут штрафовать в десятикратном размере минимальной заработной платы (65 тысяч гривен).
Об этом сообщило Министерство экономики, передает Цензор.НЕТ.
"Речь идет о несоблюдении запрета на упоминание в рекламе о вакансиях таких условий, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения", - пояснили в министерстве.
Средства взимаются с рекламодателя по следующему алгоритму:
-
Государственная служба Украины по вопросам труда готовит распорядительный документ о наложении штрафа на основании акта проверки и направляет его рекламодателю;
-
Санкция уплачивается рекламодателем в государственный бюджет по месту его регистрации в течение 15 дней со дня получения документа Гоструда.
Напомним, соответствующие поправки к закону о рекламе вступили в силу 8 января 2022 года. Теперь работодателям грозит штраф при предложении работы только женщинам, или только мужчинам или выдвижении других требований.
Замість того що би вирішувати проблему - забороняють її згадувати!
Кому гірше від цього, як що все одно не будуть брати на роботу?!
Пенсіонери, студенти та жінки (чоловіки) будуть БЕЗСЦІЛЬНО ходити на співбесіди, де їм зразу будуть вказувати на дверь, взагалі не роз'яснюючи причину.
Мова про те, що на звичайну офісну роботу шукають до 30 чи до 35. Якого хєра? А що робити тим, кому 45? Так що, засунь свою думку в одне місце
===
А если я ищу работника в синагогу?
Бо це дискримінація, - адже не всі вміють писати.
Прийшов, наприклад, чукча в Окодемію Ноук, - треба відразу брати на роботу!
знову зелена сцянина у вічі, як з дошками курсів валют
Новий мір, блєять! Кловуни стають пірізідєнтамі, а олігофрєни, - акадємікамі хвізічєскіх ноук! )))
До речі, а як буде академік жіночого роду (фемінітив)? Академікиня? Академка? Академічка? Академша? Академиця? Академуня? Академусічка?
Тьху, *****! Понависирали висиронакинь з висиронами! Тепер будь-яке видумане слово має право на існування.
Девушки от 18 лет"
*********
- Укажитє ваш пол.
- Дерев'яний. А чому вас так цікавить моя підлога?
Ще такого абсурду країна не бачила....то "неякісні діти", то "продай собаку - заплати за газ", то "робочі-неробочі сосни" то інші тисячі дурниць ...
Да, можно конечно не публиковать возвраст и пол (чтоб никого "не обидеть и не ущемить"), но на собеседование припрется 80% респондентов, которых гарантировано не возьмут на работу (не сказав истиных причин) - потеря времени и средст как соискателей так и работодателей!
Як це змінить вимоги? А ніяк.
За такі ідіотські, далекі від реальності рішення стріляти треба.