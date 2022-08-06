В Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию погибших, трупы вывозят для захоронений в поселке Старый Крым, - Андрющенко

Россияне начали снова хоронить трупы погибших горожан в братских могилах у уничтоженного города.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители сообщают о том, что оккупанты срочно возобновили эксгумацию трупов. В настоящее время они собирают тела в районе бульвара Меотиды.

С каждого двора эксгумируют 10-15 могил и вывозят трупы для захоронения в братских могилах на территории поселка Старый Крым. Тела никто не идентифицирует, в одну могилу закапывают по несколько трупов.

Номера на табличках на кладбище – это не порядковый номер трупа для учета, а номер протокола осмотра "прокуратуры" так называемой "ДНР". Точное количество трупов в этих могилах и в городе оккупанты не считают.

