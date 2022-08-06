РУС
В Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию погибших, трупы вывозят для захоронений в поселке Старый Крым, - Андрющенко

маріуполь

Россияне начали снова хоронить трупы погибших горожан в братских могилах у уничтоженного города.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители сообщают о том, что оккупанты срочно возобновили эксгумацию трупов. В настоящее время они собирают тела в районе бульвара Меотиды.

Смотрите: На территории разбомбленного завода "Азовсталь" оккупанты устроили концерт. ФОТО

С каждого двора эксгумируют 10-15 могил и вывозят трупы для захоронения в братских могилах на территории поселка Старый Крым. Тела никто не идентифицирует, в одну могилу закапывают по несколько трупов.

Номера на табличках на кладбище – это не порядковый номер трупа для учета, а номер протокола осмотра "прокуратуры" так называемой "ДНР". Точное количество трупов в этих могилах и в городе оккупанты не считают.

Также смотрите: Из-за нехватки медикаментов в больницах Мариуполя умирает каждый четвертый пациент, - Андрющенко. ВИДЕО

захоронения (225) Мариуполь (5743) Андрющенко Петр (593)
It has always been called "getting rid of the evidence".
06.08.2022 14:53 Ответить
Exectly.
06.08.2022 15:16 Ответить
Следы заметают. Прекрасно зная что совершено преступление против человечности. Причем цифры запредельные. Надо срочно по возможности собирать у выехавших горожан собирать инфу по соседям, родне, знакомым, по работе не отвечающим на вызовы, поиски и подобное, фамилии востанавливать по адресам. Нужен уже список потеряных. Там страшное дело вылезет однажды. Рф теперь этот город не отдаст по легкому, будут до конца стоять.
06.08.2022 15:00 Ответить
 
 