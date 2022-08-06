Коллаборант Сальдо находится в токсикологической реанимации в Москве в тяжелом состоянии, - СМИ
Предателя Украины, коллаборанта-"руководителя" так называемой "временной администрации Херсонской области" Владимира Сальдо в субботу, 6 августа, спецбортом доставили из оккупированного РФ Крыма в Москву.
Коллаборант был в состоянии медикаментозной комы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По его данным, в Москве Сальдо положили в реанимацию токсикологического отделения городского Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. На канале отмечается, что предатель оставался в тяжелом состоянии.
"В токсикологическую реанимацию попадают пациенты, пострадавшие от отравлений разными химическими веществами. Сюда госпитализируют, когда нужна экстренная детоксикация организма", - отмечается в сообщении.
На канале подчеркивается, что в НИИ единственная в Москве химико-токсикологическая лаборатория с наиболее высокоточным оборудованием, благодаря которому можно понять, какими веществами отравили человека.
А взагалі , наскільки мені відомо , він іздив до Ізраілю лікуватися від раку 😠
вже мабуть п'ята новина про цього орка,
здохне та й ок, що там такого,
ніби він не знав куди лізе і що робить злочин
https://ru.wikipedia.org › wiki › Сальдо
Са́льдо (итал. saldo - расчёт, остаток; лат. saldare - выравнивать) - остаток по бухгалтерскому счёту, разность между поступлениями и расходами.
Вот тут совпало.Коллаборант плучил расчёт.
вєдомость закрита...
- И что, поможет?
- Поможет уже вряд ли, но к земле привыкните
Приятель был с завода шин,
Так тот - вообще хлебал бензин.
Ты вспомни, Зин!.."