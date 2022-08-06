РУС
Коллаборант Сальдо находится в токсикологической реанимации в Москве в тяжелом состоянии, - СМИ

Предателя Украины, коллаборанта-"руководителя" так называемой "временной администрации Херсонской области" Владимира Сальдо в субботу, 6 августа, спецбортом доставили из оккупированного РФ Крыма в Москву.

Коллаборант был в состоянии медикаментозной комы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По его данным, в Москве Сальдо положили в реанимацию токсикологического отделения городского Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. На канале отмечается, что предатель оставался в тяжелом состоянии.

"В токсикологическую реанимацию попадают пациенты, пострадавшие от отравлений разными химическими веществами. Сюда госпитализируют, когда нужна экстренная детоксикация организма", - отмечается в сообщении.

На канале подчеркивается, что в НИИ единственная в Москве химико-токсикологическая лаборатория с наиболее высокоточным оборудованием, благодаря которому можно понять, какими веществами отравили человека.

+18
Яка сумна новина😉
06.08.2022 15:06 Ответить
+14
Сальдо-дурачку далі навічку...
06.08.2022 15:08 Ответить
+12
земля бетоном
06.08.2022 15:07 Ответить
Яка сумна новина😉
06.08.2022 15:06 Ответить
хорьок відлітає...

06.08.2022 15:14 Ответить
Цього мерзотника , мабуть , змія вкусила за зрадуь
А взагалі , наскільки мені відомо , він іздив до Ізраілю лікуватися від раку 😠
06.08.2022 15:14 Ответить
Алкогольна інтоксікація.
06.08.2022 18:49 Ответить
Пусть оно сдохнет это животное ! ))
06.08.2022 15:16 Ответить
Надіїмось що так, а не просто перестановка тварин у природі.
06.08.2022 15:07 Ответить
але ж знайдуть на його місце якусь крису
06.08.2022 16:10 Ответить
земля бетоном
06.08.2022 15:07 Ответить
стєкломой
06.08.2022 15:07 Ответить
Новичок
06.08.2022 15:22 Ответить
Есть в Украине тот, кто печется о его здоровье?Нахрена эти новости, вот когда с богом встретится, тогда и сообщайте.
06.08.2022 15:08 Ответить
Я очень беспокоюсь о его здоровье.Я надеюсь,что оно быстро закончится
06.08.2022 15:14 Ответить
Чим довше воно конатиме, тим більше буде займати місце в реанімації. А значить принесе збитки Росії. Тому хай корчиться.
06.08.2022 21:26 Ответить
Сальдо-дурачку далі навічку...
06.08.2022 15:08 Ответить
Недоперепил (выпил больше, чем смог, но меньше, чем хотел)
06.08.2022 15:08 Ответить
плешивое куйло не любит предателей, даже если они не его стороне ...
06.08.2022 15:08 Ответить
хапанул лишака рускомирного.....
06.08.2022 15:09 Ответить
не забагато уваги якомусь орку,
вже мабуть п'ята новина про цього орка,

здохне та й ок, що там такого,
ніби він не знав куди лізе і що робить злочин
06.08.2022 15:09 Ответить
Лиш би здох
06.08.2022 15:10 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE Сальдо - Википедия

https://ru.wikipedia.org › wiki › Сальдо

Са́льдо (итал. saldo - расчёт, остаток; лат. saldare - выравнивать) - остаток по бухгалтерскому счёту, разность между поступлениями и расходами.

Вот тут совпало.Коллаборант плучил расчёт.
06.08.2022 15:12 Ответить
фсьо !

вєдомость закрита...
06.08.2022 16:21 Ответить
Баланс між життям та не-життям показав отріцатєльноє сальдо
06.08.2022 15:12 Ответить
Десальдезація проходить за планом.
06.08.2022 15:12 Ответить
Це херня, необхідна *************
06.08.2022 17:27 Ответить
- С вашим диагнозом я бы посоветовал натереться грязью.
- И что, поможет?
- Поможет уже вряд ли, но к земле привыкните
06.08.2022 15:14 Ответить
Шота у нєво дєбєт с крєдєтом нє сашолся...
06.08.2022 15:14 Ответить
06.08.2022 15:14 Ответить
мутняки в красивой упаковке...
06.08.2022 15:15 Ответить
"А у тебя самой-то, Зин,
Приятель был с завода шин,
Так тот - вообще хлебал бензин.
Ты вспомни, Зин!.."
06.08.2022 15:18 Ответить
Я бачу , що народ його вже хоронить
06.08.2022 15:15 Ответить
4 сольдо.
06.08.2022 15:18 Ответить
к сальдо на собеседование забежал новичок
06.08.2022 15:18 Ответить
всё прогрессивное человечество затаило дыхание в надежде, что сальдо станет отрицательным )
06.08.2022 15:19 Ответить
Чи не новость,подыхает,да и хрен с ним,на одну гниду меньше!
06.08.2022 15:20 Ответить
Не треба було труси Навального вдягати.
06.08.2022 15:20 Ответить
Після того, як цю потвору чимось нагодували, негативне сальдо стало ще быльш негативним.
06.08.2022 15:24 Ответить
Сдохни свинособачий *****!.....................................................
06.08.2022 15:25 Ответить
алєргія на новічок
06.08.2022 15:30 Ответить
сальдо в расход
06.08.2022 15:30 Ответить
Кого турбує, що там з цією Сальдою? Ну здохне і що? Що це для України змінить???
06.08.2022 15:35 Ответить
Следующие пять раз подумают идти ли на коллаборацию с врагом
06.08.2022 15:53 Ответить
Від'ємне сальдо, таке буває!
06.08.2022 16:17 Ответить
От страха нажрался водки московской самопальной
06.08.2022 16:22 Ответить
Лихі парфуми у пеклі вже втрачають терпіння! Агов, сальдо, гепин досвід тебе нічому не навчив?
06.08.2022 18:22 Ответить
 
 