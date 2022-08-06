Коллаборант Сальдо находится в токсикологической реанимации в Москве в тяжелом состоянии, - СМИ

Предателя Украины, коллаборанта-"руководителя" так называемой "временной администрации Херсонской области" Владимира Сальдо в субботу, 6 августа, спецбортом доставили из оккупированного РФ Крыма в Москву.

Коллаборант был в состоянии медикаментозной комы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По его данным, в Москве Сальдо положили в реанимацию токсикологического отделения городского Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. На канале отмечается, что предатель оставался в тяжелом состоянии.

"В токсикологическую реанимацию попадают пациенты, пострадавшие от отравлений разными химическими веществами. Сюда госпитализируют, когда нужна экстренная детоксикация организма", - отмечается в сообщении.

На канале подчеркивается, что в НИИ единственная в Москве химико-токсикологическая лаборатория с наиболее высокоточным оборудованием, благодаря которому можно понять, какими веществами отравили человека.

