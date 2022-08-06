В Херсонской области коллаборант Ковалев заставляет аграриев платить "налоги" по российскому законодательству, - ОВА
В Херсонской области фермеров заставляют регистрироваться и платить часть доходов в пользу оккупационных властей.
Об этом сообщают в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что коллаборанта Алексея Ковалева оккупационные власти назначили так называемым "министром аграрной политики Херсонщины". Сейчас он заставляет местных аграриев регистрироваться в оккупационных органах и платить "налоги" по российскому законодательству.
Кроме того, как сообщают в ОВА, в Херсонской области оккупанты лишили крупное фермерское хозяйство возможности осуществлять хозяйственную деятельность. Оккупанты похитили и уничтожили весь урожай пшеницы, подсолнечника и кукурузы, хранившийся на 11 зернотоках в разных населенных пунктах области.
Ранее на этой неделе в пригороде Херсона оккупанты захватили сельскохозяйственную базу. Россияне угнали два трактора, автомобиль "КамАЗ" с прицепом и другую дорогую сельскохозяйственную технику. Сумма материального ущерба составляет почти 5 миллионов гривен.
А те що колоборанти тільки із слуг навіть не хоче згадувати! То не на часі, як і гарантії від нього щодо "Азова" полоні, хоча звинувачує весь Світ...Одним словом - кому війна, а кому піаркомпанія для наступних Виборів!
а расєйського !
Думаю , що в партіі ,, слуга народу " , всі такі , так як жоден із них не пішов захищати нашу краіну - одні зрадники !!
-"На сданной Ермаком херсонщине,люди вынуждены подчиняться оккупантам "
Що невже нема, що сказати про свого однопартійця?
Який купував для Зюзі, а може і для *****"патріотичний"весь жовто блакитний 4 канал.
Де ***** хочаб один пук у виправдання,чи навпаки засудження колоборанта Ковальова?