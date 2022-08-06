В Херсонской области коллаборант Ковалев заставляет аграриев платить "налоги" по российскому законодательству, - ОВА

В Херсонской области фермеров заставляют регистрироваться и платить часть доходов в пользу оккупационных властей.

Об этом сообщают в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что коллаборанта Алексея Ковалева оккупационные власти назначили так называемым "министром аграрной политики Херсонщины". Сейчас он заставляет местных аграриев регистрироваться в оккупационных органах и платить "налоги" по российскому законодательству.

Кроме того, как сообщают в ОВА, в Херсонской области оккупанты лишили крупное фермерское хозяйство возможности осуществлять хозяйственную деятельность. Оккупанты похитили и уничтожили весь урожай пшеницы, подсолнечника и кукурузы, хранившийся на 11 зернотоках в разных населенных пунктах области.

Ранее на этой неделе в пригороде Херсона оккупанты захватили сельскохозяйственную базу. Россияне угнали два трактора, автомобиль "КамАЗ" с прицепом и другую дорогую сельскохозяйственную технику. Сумма материального ущерба составляет почти 5 миллионов гривен.