В Херсонской области коллаборант Ковалев заставляет аграриев платить "налоги" по российскому законодательству, - ОВА

В Херсонской области фермеров заставляют регистрироваться и платить часть доходов в пользу оккупационных властей.

Об этом сообщают в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что коллаборанта Алексея Ковалева оккупационные власти назначили так называемым "министром аграрной политики Херсонщины". Сейчас он заставляет местных аграриев регистрироваться в оккупационных органах и платить "налоги" по российскому законодательству.

Читайте также: Экс-руководителю Херсонского отделения "Укрпочты" сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности

Кроме того, как сообщают в ОВА, в Херсонской области оккупанты лишили крупное фермерское хозяйство возможности осуществлять хозяйственную деятельность. Оккупанты похитили и уничтожили весь урожай пшеницы, подсолнечника и кукурузы, хранившийся на 11 зернотоках в разных населенных пунктах области.

Ранее на этой неделе в пригороде Херсона оккупанты захватили сельскохозяйственную базу. Россияне угнали два трактора, автомобиль "КамАЗ" с прицепом и другую дорогую сельскохозяйственную технику. Сумма материального ущерба составляет почти 5 миллионов гривен.

аграрии (273) сельское хозяйство (333) коллаборационизм (906) Ковалев Алексей (29) Херсонская область (5137)
Топ комментарии
+14
чому не пишете, що цей колаборант слуга народу?? це потрібно в кожній новині писати
06.08.2022 15:23 Ответить
+9
Зеленський не бажав поведiнку однопартiйця прокоментувати?
06.08.2022 15:26 Ответить
+8
Невже Зеленський не може повпливати на свого дружбана Ковальова ?
06.08.2022 15:32 Ответить
Ця істота, яскравий представник партії гундосого боневтікла - СЛУГА НАРОДУ. Пишіть правильно приналежність цього виродка до ZЕскотів
06.08.2022 15:37 Ответить
А зелень примовкла? Клоун не пише відосіка про свого партайгеносе, звернення не робить...
06.08.2022 15:41 Ответить
Ковальов -це вірний слуга народу тільки не украінського ,
а расєйського !

Думаю , що в партіі ,, слуга народу " , всі такі , так як жоден із них не пішов захищати нашу краіну - одні зрадники !!
06.08.2022 15:45 Ответить
Такие новости должны звучать так;
-"На сданной Ермаком херсонщине,люди вынуждены подчиняться оккупантам "
06.08.2022 15:45 Ответить
Нєзабаром побачимо як зєлєні мразі сдадуть Украіну.
06.08.2022 16:20 Ответить
І ,чому мовчать зелені гобіти?
Що невже нема, що сказати про свого однопартійця?
Який купував для Зюзі, а може і для *****"патріотичний"весь жовто блакитний 4 канал.
Де ***** хочаб один пук у виправдання,чи навпаки засудження колоборанта Ковальова?
06.08.2022 17:04 Ответить
 
 