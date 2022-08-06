Украинские воины в течение суток ликвидировали 39 оккупантов и уничтожили 6 единиц вражеской техники, - ОК "Південь"

На южном направлении защитники нанесли урон врагу.

Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение суток уничтожили 39 оккупантов, 6 единиц автомобильной техники, в том числе и бронированной.

Враг продолжает ведение боевых действий, предпочитает задействовать ракетно-артиллерийские и авиационные удары по украинским позициям. В течение ночи российская авиация трижды атаковала парами ударных вертолетов Ка-52 направление ранее освобожденных населенных пунктов Херсонщины.

