РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10413 посетителей онлайн
Новости Война Российская агрессия
1 072 2

Украинские воины в течение суток ликвидировали 39 оккупантов и уничтожили 6 единиц вражеской техники, - ОК "Південь"

південь

На южном направлении защитники нанесли урон врагу.

Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение суток уничтожили 39 оккупантов, 6 единиц автомобильной техники, в том числе и бронированной.

Враг продолжает ведение боевых действий, предпочитает задействовать ракетно-артиллерийские и авиационные удары по украинским позициям. В течение ночи российская авиация трижды атаковала парами ударных вертолетов Ка-52 направление ранее освобожденных населенных пунктов Херсонщины.

Читайте: Воины 128 ОГШБр затрофеили точную копию флага, установленного над Рейхстагом в 1945 году

армия РФ (20392) уничтожение (7760) потери (4529) ВСУ (6869)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
06.08.2022 15:40 Ответить
Что с мостами?
показать весь комментарий
06.08.2022 15:42 Ответить
 
 