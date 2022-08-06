В Николаевской области враг обстрелял из артиллерии Березнеговатое, один человек погиб, 5 ранены, - глава облсовета Замазеева
Оккупанты обстреливают населенные пункты на линии столкновения в пределах двух областей.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, днем 6 августа зафиксированы обстрелы со стороны позиций оккупант ов почти по всей линии столкновения, вдоль границ Николаевской и Херсонской областей.
Враг из артиллерии обстрелял поселок Березнеговатое. В результате обстрела - 5 человек получили ранения. От ран погибла пенсионерка, всю жизнь проработавшая медсестрой.
