Оккупанты планируют проводить "референдум" в течение недели: будут ходить по квартирам в сопровождении автоматчиков и опрашивать жителей, - мэр Мелитополя Федоров

Оккупационная "власть" Мелитополя Запорожской области намерена проводить псевдореферендум 7 дней. Ходить по квартирам горожан будут в сопровождении ФСБ или полиции.

Об этом во время национального эфира новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты хотят проводить референдум 7 дней. Проводить его хотят с помощью старших по домам, которые будут ходить по квартирам и опрашивать жильцов, но в сопровождении автоматчиков и сотрудника милиции или ФСБ", - сказал мэр.

Федоров добавил, что по данным соцопросов, проводимых в городе старшими по домам, российскую агрессию поддерживает не более 10% жителей.

Смотрите: Впервые с начала полномасштабной войны в Украину входит турецкое судно. ФОТО

"За 7 дней они могут нарисовать ту цифру, которую захотят", - отметил мэр.

Он также напомнил об уголовной ответственности, предусмотренной законодательством за сотрудничество с коллаборантами.

По предварительной информации, референдум намечен на 11 сентября.

Мелитополь (619) референдум (1506) Федоров Иван (471)
+9
І обов'язково хай візьмуть з собою по декілька представників ґемнесті. А то вдруґ хтось із мешканців не відчинить дверей, чим створить загрозу волєізявлєнію.
06.08.2022 16:35 Ответить
+8
Вот я понять не могу. Для кого они проводят этот типа референдум? Если для внутреней аудитории, то они и так поверят всему, можно было и 26 февраля после захвата наших областей сказать, что все за рашу. Если для Запада, то никто и никогда его не воспримет. Если для сирий и прочих кндров, то эти черти тоже признают все что раша скажет так как кормятся с их рук. В чем же смысл?
06.08.2022 16:39 Ответить
+7
А автоматники-мабуть лічільна камісія...
06.08.2022 16:37 Ответить
І обов'язково хай візьмуть з собою по декілька представників ґемнесті. А то вдруґ хтось із мешканців не відчинить дверей, чим створить загрозу волєізявлєнію.
06.08.2022 16:35 Ответить
Запитання до мера--А згідно чийого закону буде проходити так зване ,,опитування,,?Мерові уже з РФії повідомили? То кому підкоряється мер ? Громаді чи окупаційній владі РФ?
07.08.2022 06:40 Ответить
аабсолютно пох на эти рехверендумы
06.08.2022 16:36 Ответить
А автоматники-мабуть лічільна камісія...
06.08.2022 16:37 Ответить
************ - то небезпечний бiзнес...
06.08.2022 16:44 Ответить
А партизани-снайпери --- спостерігачі.
06.08.2022 17:36 Ответить
Я одного не розумію, а хто їм заважає просто сказати що вже ходили по хатинам та вибори відбулись? В нас он керманич гаражного кооперативу так під себе підмяв все що можна і нічого - всі мовчком, підписів лівих наставив і вперед. Нащо ций цирк взагалі?
06.08.2022 16:38 Ответить
А помародерить под предлогом дебильного "рехверендума"? Цифры типа волеизявления уже нарисованы, примерно 86%.
06.08.2022 16:48 Ответить
На самом деле они 73% нарисовали. Па-приколу...
06.08.2022 16:58 Ответить
А що для мародьорства треба якийсь привід?
06.08.2022 18:55 Ответить
Шановний пане Федоров,ви самі дали оцінку референдуму під автоматами. Увесь світ знає це і усякий такий референдум не стоїть з'їденого яйця
06.08.2022 16:38 Ответить
Вот я понять не могу. Для кого они проводят этот типа референдум? Если для внутреней аудитории, то они и так поверят всему, можно было и 26 февраля после захвата наших областей сказать, что все за рашу. Если для Запада, то никто и никогда его не воспримет. Если для сирий и прочих кндров, то эти черти тоже признают все что раша скажет так как кормятся с их рук. В чем же смысл?
06.08.2022 16:39 Ответить
Розпиляти бабло, яке виділене на ці "рехверендуми"?
06.08.2022 16:57 Ответить
создать видимость что все по закону. Мир же схавал крым. Так почему бы не пойти также дальше?
06.08.2022 16:59 Ответить
Мир схавал, потому как был не готов тогда. Сейчас ситуация немного другая, в этом плане, да и армия у нас не такая как в 2014 году
06.08.2022 17:01 Ответить
этот, типа "референдум", перекличка лояльных к оккупационной власти колаборантов. в дальнейшем их могут мобилизовать, и отправить на убой. голосовал за Рашку? - значит, вперед умирать "за Путина". как то так.
06.08.2022 17:31 Ответить
Навіщо кацапам лазити по місту та когось опитувати, якщо в них є друкарня з потрібними "галочками"?
06.08.2022 16:45 Ответить
Це взагалі незрозуміла ситуація. Здаєтся путлер все ж не готовий до використання ЯО, та й повну мобілізацію він не зможе провести. Тому це цирк якийсь
06.08.2022 16:49 Ответить
Зебилы, дотянете до референдума, можете сливать воду.
06.08.2022 16:48 Ответить
Зебилі могут сливать, украинцы не станут этого делать
06.08.2022 16:51 Ответить
без немецких овчарок и проверки аусвайсов?
сцынаристы кремлядсие совсем не прикольные...
06.08.2022 16:48 Ответить
Нью Йорк....
06.08.2022 16:50 Ответить
І знову ж таки Україна зовсім не повинна звертати на це увагу . Проведуть референдум під дуло автомата щоб силою змусити людину проголосувати. Там в основному проголосують колаборанти. Уявіть собі що під час другої сітової війни Гітлер проводить реферндум в Києві і на цьому війна спинилася б. На це сподівається Путін що проведе референдум він зупинить наступ. Але він зовсім не розуміє чого прагне народ армія і влада. На референдумах Путіна війна не зупиниться а буде продовжуватись стільки скільки буде потрібно щоб їх звідти вибивати.
06.08.2022 16:50 Ответить
Провели рашисти псевдореферендум, намалювали циферки - війна далі триватиме. Далі що дошвиряє залишки ракет чи ядерним батоном по цивільним містам або по лісопосадкам, куди коли немає великих скупчень військ ? Єдине що диванним ватним гандонам варто готуватись до мобілізації - після постановки доведеться мобілізовуватись і йти гарматним м'ясом.
06.08.2022 16:51 Ответить
в Херсоне замочили очередного колаборанта...... сдох по дороге в больницу......
https://twitter.com/i/status/1555855929584779265
06.08.2022 16:56 Ответить
Надеюсь еще и Сосальдо сдохнет. Но на мой взгляд главная цель стремоусов
06.08.2022 16:57 Ответить
Или "правильно" отвечаешь на референдуме, или - к стенке! Демократия называется
06.08.2022 16:57 Ответить
Грош цена таким референдумам под дулом автоматов.😡
06.08.2022 17:02 Ответить
а почему бы танки не подгонять к каждому дому?
06.08.2022 17:10 Ответить
"Вы за Путена или вас расстрелять?"

Давай, пздуй оттуда вовочка, самое время делать жест доброй воли
06.08.2022 17:15 Ответить
А кто дал полномочия 25 тысячам мартышек с автоматами что-то проводить вообще?
06.08.2022 17:17 Ответить
Голосование под дулом автомата никогда не было таким буквальным
06.08.2022 17:22 Ответить
Тошнотики.
06.08.2022 17:25 Ответить
Місяць тому Федоров прогнозував звільнення Мелітополя "десь за два тижні"...
06.08.2022 17:52 Ответить
"Референдум під автоматами" - тобто якщо ти проти - тебе арештовують, або розстрілюють - шикарне "волевиявлення".
06.08.2022 18:23 Ответить
Цей Федоров, взагалі в Мелітополі бував? Які автоматники? Досить згадати 2014 рік (https://via-midgard.com//uploads/posts/2014-05/1399937360_42978_referendum_v_mariupole_goryashtee_zdanie_gor.jpg посилання ) це той "референдум" в Маріці, який навіть Раша не визнала. Де автоматники? Все місто там. Щось змінилося? Зніміть рожеві окуляри, і подивіться ютуб "9 травня 2022 Маріуполь". Розруха, мешканців в місті мало,, але напевно вони всі, хто ходячий, на параді, з червоними прапорами, несуть георгіївську стрічку, довжиною 300 метрів. Їх ніхто на той парад не гнав, і де вони це полотнище ховали? Треба розуміти, там живе вата, причому до мозку кісток. Там ці ділянки штурмувати будуть. Маріуполь, той же Мелітополь
06.08.2022 18:39 Ответить
Яка різниця що вони там вирішать на своєму псевдореферендумі? Все одно будемо звільняти наші міста. І це потрібно робити якнайшвидше,щоб не встигли засмітити мізки цивільним своєю пропагандою.
06.08.2022 18:41 Ответить
Різниця дуже велика, Оксана. Ось в Рівному, або Чернівцях, такий референдум не пройде, а в Мариці, або Мелітополі, "на ура", з піснями і танцями (https://www.youtube.com/watch?v=WL_9i2sM-cI&t=89s посилання ). Я взагалі думаю, що звільнити зараз Донбас, Марік, і далі за списком, це таке ярмо на шию України.
06.08.2022 19:02 Ответить
А це буде , бо ж нас наш президент продає нас ,він за це від кацапів великі гроші отримує ,всю Україну продасть й звалить
06.08.2022 21:35 Ответить
Остановить "референдумы" и фактическое присоединение этих территорий к РФ может только ВСУ своим наступлением. Все остальное сотрясение воздуха и ничего более. Время для Украины на это ограничено.
07.08.2022 10:34 Ответить
 
 