Оккупанты планируют проводить "референдум" в течение недели: будут ходить по квартирам в сопровождении автоматчиков и опрашивать жителей, - мэр Мелитополя Федоров
Оккупационная "власть" Мелитополя Запорожской области намерена проводить псевдореферендум 7 дней. Ходить по квартирам горожан будут в сопровождении ФСБ или полиции.
Об этом во время национального эфира новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оккупанты хотят проводить референдум 7 дней. Проводить его хотят с помощью старших по домам, которые будут ходить по квартирам и опрашивать жильцов, но в сопровождении автоматчиков и сотрудника милиции или ФСБ", - сказал мэр.
Федоров добавил, что по данным соцопросов, проводимых в городе старшими по домам, российскую агрессию поддерживает не более 10% жителей.
"За 7 дней они могут нарисовать ту цифру, которую захотят", - отметил мэр.
Он также напомнил об уголовной ответственности, предусмотренной законодательством за сотрудничество с коллаборантами.
По предварительной информации, референдум намечен на 11 сентября.
