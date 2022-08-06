Россияне во время движения по мосту на дамбе Каховской ГЭС миксуют военные колонны с гражданским транспортом, - Соболевский

В Херсонской области российские войска для движения своих военных колонн миксуют гражданским транспортом. ВСУ не могут работать по таким целям.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Они используют понтонную переправу, но она на самом деле не дает результатов, если сравнивать с Антоновским мостом. В первую очередь используют мост в Каховке на дамбе – там есть движение и военной техники, грузовых автомобилей. Но они это делают так – миксуют свои военные колонны с местными, с гражданским транспортом. Наши ВСУ не могут работать по таким целям", – сказал он.

Соболевский со ссылкой на местных жителей также сообщил, что интенсивность ударов ВСУ по оккупантам в Херсонской области "просто беспрецедентна".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ракетного удара оккупантов по Слободскому району Харькова. ФОТО

Напомним, спутник Planet Labs зафиксировал, что российские военные начали использовать отдельную паромную переправу для перемещения техники через Днепр недалеко от оккупированного Херсона.

Это уже вторая переправа, построенная оккупантами после точных ударов Вооруженных сил Украины по Антоновскому автомобильному и железнодорожному мостам. Как сообщала ранее британская разведка, российские войска построили возле Херсона два понтонных моста и оборудовали паромную переправу, чтобы компенсировать повреждение этих мостов.

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли точечные удары по Антоновскому автомобильному мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути российских войск.

Читайте также: Оккупанты планируют проводить "референдум" в течение недели: будут ходить по квартирам в сопровождении автоматчиков и опрашивать жителей, - мэр Мелитополя Федоров