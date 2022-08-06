РУС
Россияне во время движения по мосту на дамбе Каховской ГЭС миксуют военные колонны с гражданским транспортом, - Соболевский

В Херсонской области российские войска для движения своих военных колонн миксуют гражданским транспортом. ВСУ не могут работать по таким целям.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Они используют понтонную переправу, но она на самом деле не дает результатов, если сравнивать с Антоновским мостом. В первую очередь используют мост в Каховке на дамбе – там есть движение и военной техники, грузовых автомобилей. Но они это делают так – миксуют свои военные колонны с местными, с гражданским транспортом. Наши ВСУ не могут работать по таким целям", – сказал он.

Соболевский со ссылкой на местных жителей также сообщил, что интенсивность ударов ВСУ по оккупантам в Херсонской области "просто беспрецедентна".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ракетного удара оккупантов по Слободскому району Харькова. ФОТО

Напомним, спутник Planet Labs зафиксировал, что российские военные начали использовать отдельную паромную переправу для перемещения техники через Днепр недалеко от оккупированного Херсона.

Это уже вторая переправа, построенная оккупантами после точных ударов Вооруженных сил Украины по Антоновскому автомобильному и железнодорожному мостам. Как сообщала ранее британская разведка, российские войска построили возле Херсона два понтонных моста и оборудовали паромную переправу, чтобы компенсировать повреждение этих мостов.

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли точечные удары по Антоновскому автомобильному мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути российских войск.

Читайте также: Оккупанты планируют проводить "референдум" в течение недели: будут ходить по квартирам в сопровождении автоматчиков и опрашивать жителей, - мэр Мелитополя Федоров

армия РФ (20392) ГЭС (119) Каховка (95) мост (1041) Херсонская область (5137)
+48
кінчайте цю бесхребетність часів початку АТО !
завтра вони ще бабок з іконами поставлять.

ми це "проїхали" вже квітні-травні 2014 р. !

попередження для цивільних про обстріл і вогонь !
06.08.2022 17:01 Ответить
+41
Ну что тут сказать еще. ЗСУ должны объявить дамбу Каховской ГЭС военным объектом и предупредить что по ней будут наноситься удары. Дальше уже все на совести самих гражданских, которые там едут.
06.08.2022 17:00 Ответить
+37
Обратится к жителям Херсонской области, что ВСУ не разрешает ездить там и все дальше пусть на себя пеняют
06.08.2022 16:59 Ответить
Обратится к жителям Херсонской области, что ВСУ не разрешает ездить там и все дальше пусть на себя пеняют
06.08.2022 16:59 Ответить
і заткнути пельку корисному для амнесті проститушен ідоту Юрію Соболевському !
06.08.2022 17:09 Ответить
Amnesia Іnternational.
06.08.2022 17:43 Ответить
06.08.2022 17:00 Ответить
Надо просто развалить мост через шлюз. Кто там в этот момент будет- его проблемы.
06.08.2022 17:01 Ответить
06.08.2022 17:01 Ответить
Вот вот. Это уже порядком надоедает, травоядность эта
06.08.2022 17:02 Ответить
ВСУ треба освіжити пам'ять як по наших військових стріляли з-за спин цих богомольних старушєк
06.08.2022 17:06 Ответить
растреливать этот биомусор к черту
показать весь комментарий
Донецьк, блокада ж.д. вокзала

показать весь комментарий
А потім мерзота вищить, восємь лет бамбили данбас.
показать весь комментарий
Вот таких надо лупашить, это такие нелюди, как те которые издеваются над азовцами
Вот такие же бабушки вам будут глаза выкалывать без всякого зазрения совести и скажут, что Путен все делает правильно
06.08.2022 17:22 Ответить
Работу они уже потеряли - накрылся вокзальчик , денацифицировался .
показать весь комментарий
Ну да, впереди убийц мі поставим женщин и детей
Не забыли как это говорил кровавый Путин.
показать весь комментарий
Ну так треба його розвалити коли руху по ньому не буде.
показать весь комментарий
чего ждем? когда орки налезут как тараканы? дамбу развалить еще вчера...
показать весь комментарий
Там шо безперервнии рух -- довбаніт як нікого нема -- ділов то
показать весь комментарий
нельзя цивильных кацапофилов лишить такого щастя...
показать весь комментарий
то я про кучность нашей арты,если шо...
показать весь комментарий
А почему amnesty International об этом не рассказывает ???
06.08.2022 17:06 Ответить
чим більше будуть патякати корисні ідіоти Соболевські, тим швидше розскажуть
приблизно ось так:

"...за свідченням ідіота від української влади такого то, ЗСУ знали, що по мосту їздять цивільні"

припиніть коментарі військових дій всіляких обдристовичей, крім представників Генштабу !!!
06.08.2022 17:18 Ответить
Сподіваюсь Amnesty International це побачить.
А то вони якось однобоко висвітлюють події.
06.08.2022 17:06 Ответить
звісно побачать як ЗСУ стріляють по цивільних....

у них "волшебные очки", куплені за путіндолари
показать весь комментарий
Ой, а хто ж це затулив очі АІ, що вони цього не бачать? Нє, не бачать? Поднємітє мнє вєкі, як казав Вій
показать весь комментарий
если посадить сверху на танки пионэров, то таки возьмут Киев за сутки
показать весь комментарий
Що Київ, за півтора суток до Львова.
показать весь комментарий
А Путлер чесно говорив, що жінки і діти будуть йти попереду, а військові ззаду.
показать весь комментарий
а потім про це нам розскаже амнесті проститушен
показать весь комментарий
Надо объяснить гражданскому населению, что по ночам или в такое-то определенное время ВСУ будет работать по мосту на дамбе.
Как говорится, симпл!
показать весь комментарий
Свежо предание . Уже все забыли , к чему привело то , что из Славянска беспрепятственно пропустили в Донецк . По чьему-то договорняку и с той же отмазкой .
показать весь комментарий
100%
показать весь комментарий
пару раз їБану.ти по такіх, щоб боялися прикривати оккупантів
показать весь комментарий
Жахнуть всю эту нечисть ! Они идут нас убивать!
показать весь комментарий
Шмаляти по всьому що рухається
Нема свідків немає крайму
показать весь комментарий
Why not? Everybody that moves along with the enemy should know better. Collateral damage is unavoidable in the war.
06.08.2022 17:25 Ответить
показать весь комментарий
Той , хто погодився їхати на власному транспорті посеред танків орків теж співучасник злочину(можливо ще й свідомий). Валити без розбору...
показать весь комментарий
..а й не треба.. стріляйте спокійно о третій ночі - п"ятій ранку, коли тільки військові-орки та жлоби лізуть без черги.. і не кажіть, що не попереджали
показать весь комментарий
На данный момент дамба-военый обьект.А то где то было раньше такое то не стрелять ,то там наши.Нехер шастать....................................................
показать весь комментарий
Отмазки чем дальше, тем тупее.Крошить мосты пока не поздно!
показать весь комментарий
А що з цього приводу скаже нам Amnesty International?
показать весь комментарий
Та да, снабжение 25-тысячной группировки висит на паромной переправе и жиденькому мосту через ГЭС. Но мы не можем его нарушить и тем подставляем под удар население Николаева, Одессы, Кривого рога и массы окрестных городов и сел, потому что днем нам жалко несколько не очень умных людей которые соглашаются ехать в середине колон снабжения оккупантов, а ночью мы спим. Каким же должен быть уровень мышления "першого заступника голови", или какими дебилами он считает нас чтобы втирать такое. Хотя для 73% вполне себе аргумент.
показать весь комментарий
Дуже тяжко буде виграти цю війну у рашистів, постійно думаючи щоб жодна машина цивільного не постраждала!
показать весь комментарий
Все равно стреляют обычно ночью.
Но предупредить гражданских нужно, что кто не спрятался, я не виноват.
показать весь комментарий
А откуда уверенность, что внутри "цивильного транспорта" сидят именно цивильные люди? Орки допустят, чтобы перед фурой с важным военным грузом ехал непонятный "жигуль", который может быть наводчиком, или быть заминированным и взорваться в любой момент.
Хватит сказок про "цивильных" людей.
показать весь комментарий
Нужно нанести пару ударов рядом с плотиной, и когда гражданские разбегутся - бить по дороге. Да, это может быть жестоко - нельзя вывозить урожай в Крым и продавать - но войска и снабжение, которые перебросят на правый берег - убьют намного больше мирных людей при попытках атаки на Николаев.
показать весь комментарий
А потрібно працювати.Один раз відпрацювати і більше міксувати ніхто не буде.Хватить оце ми не можимо стріляти бо окупанти ставлять гради за домами в Донецьку.Якби лупили то не було того всього лайна.
показать весь комментарий
