Папа Франциск планирует приехать в Украину перед поездкой в Казахстан, - посол Юраш
Папа Римский прибудет в Украину с официальным визитом
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Папа Франциск посетит Украину перед поездкой в Казахстан. Об этом рассказал после аудиенции по поводу визита понтифика в Киев в Ватикане посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.
Папа Франциск заявил, что очень близок к Украине и хочет выразить эту близость своим визитом. По словам Юраша, Украина ждала Папу Римского много лет.
В Ватикане ранее сообщалось, что визит Франциска в столицу Казахстана Нур-Султан запланирован на 13-15 сентября по случаю съезда религиозных лидеров со всего мира.
сподіваюсь, ти знаходишся поруч... довбойобе !
Судячи з усього, цей "привід" має машину часу, бо якимсь чином його "свіже фото з під Ворзеля", потрапило до сторінок інтернету, датованих 2019 роком...
https://www.ridus.ru/news/380381
Що може розуміти в наших з кацапами багатовікових відношеннях людина, яка до старості жила в середовищі латинської Америки, а про існування України-Руси і українців тоді навіть напевно і не чула. А на старості вже й не здатен зрозуміти. А без такого розуміння він тут ніяк не потрібен. Тільки час буде віднімати й хрень нести.
Підозрюю, що в католицькій церкві має бути реформа, щоб церкву очолювали розумні люди. Те що голова церкви повинен уходити на пенсію, коли здоров'я фізичне і психічне пішло вниз, то це точно. Вже не ті часи, щоб тримати папу до смерті. Нехай уходить і буде "почесним" папою. Бо зараз такі часи, що їхня дурь всім добре видна. Та і взагалі відмовитись від статусу папи як представника Бога на Землі і т.п. Глава церкви та й усе.
А взагалі то, якщо будемо його приймати, то зразу попередити, що він має тут слухати і намагатись зрозуміти нашу позицію. Бо якщо він приїде тільки повчати з висоти свого папства, то він тут не потрібен.