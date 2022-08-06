Папа Франциск планирует приехать в Украину перед поездкой в Казахстан, - посол Юраш

Папа Римский прибудет в Украину с официальным визитом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Папа Франциск посетит Украину перед поездкой в Казахстан. Об этом рассказал после аудиенции по поводу визита понтифика в Киев в Ватикане посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.

Папа Франциск заявил, что очень близок к Украине и хочет выразить эту близость своим визитом. По словам Юраша, Украина ждала Папу Римского много лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск о войне в Украине: "Единственной рациональной вещью, которую следует сделать, было бы остановиться и вести переговоры"

В Ватикане ранее сообщалось, что визит Франциска в столицу Казахстана Нур-Султан запланирован на 13-15 сентября по случаю съезда религиозных лидеров со всего мира.