РУС
Новости
2 773 42

Папа Франциск планирует приехать в Украину перед поездкой в Казахстан, - посол Юраш

папа,франциск,римський

Папа Римский прибудет в Украину с официальным визитом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Папа Франциск посетит Украину перед поездкой в Казахстан. Об этом рассказал после аудиенции по поводу визита понтифика в Киев в Ватикане посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.

Папа Франциск заявил, что очень близок к Украине и хочет выразить эту близость своим визитом. По словам Юраша, Украина ждала Папу Римского много лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск о войне в Украине: "Единственной рациональной вещью, которую следует сделать, было бы остановиться и вести переговоры"

В Ватикане ранее сообщалось, что визит Франциска в столицу Казахстана Нур-Султан запланирован на 13-15 сентября по случаю съезда религиозных лидеров со всего мира.

Папа Римский
Топ комментарии
+22
Нахєра він тут? Розказувати про "дві сторони"?
показать весь комментарий
06.08.2022 17:03 Ответить
+12
Іде мирити. Нехай краще сидить в Рим
показать весь комментарий
06.08.2022 17:04 Ответить
+11
Ватикан - это такое поповское ООН.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:12 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 17:03 Ответить
у нас один Папа, а зараз ми сироти... для святого престола

показать весь комментарий
06.08.2022 17:28 Ответить
Цей Юраш батько зеленого чувачка - депутата Юраша, який рік тому захищав росіску мову в Україні, тому що його дружина кацапомовна.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:03 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 17:04 Ответить
Шрёдер с одной стороны, папа - с другой. Надо же как-то отрабатывать кремлёвскую пайку.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:27 Ответить
Воно напередодні зустрічалось із гундяєвським представником,мають інструкції від ***** отримував.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:09 Ответить
Питання: у Львів чи до Київа? Та друге. Чи буде ***** бомбити, чк у приїзд Гіиороіша зООН
показать весь комментарий
06.08.2022 17:09 Ответить
я бы его без дивизиона хаймарсов просто в чэргу...
показать весь комментарий
06.08.2022 17:10 Ответить
Папа-а до довбаного бункерного вбивці не хочеш заїхати та закликати його припинити вбивати...
показать весь комментарий
06.08.2022 17:12 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 17:12 Ответить
это хуже...жыдоугрофиннобуряты держат свои шекели в банках ватикана.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:17 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 17:14 Ответить
напиши де саме в Ворзелі !
сподіваюсь, ти знаходишся поруч... довбойобе !
показать весь комментарий
06.08.2022 17:25 Ответить
Невже не бачите, що це звичайний фейк!
показать весь комментарий
06.08.2022 18:25 Ответить
невже не розумієте що маєте справу з дебілами рашистами, які навіть користуються старими картами 40-ти літньої давності ?
показать весь комментарий
06.08.2022 18:44 Ответить
Щось логіка та здоровий глузд в логістичному ланцюжку відсутні.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:20 Ответить
PS
Судячи з усього, цей "привід" має машину часу, бо якимсь чином його "свіже фото з під Ворзеля", потрапило до сторінок інтернету, датованих 2019 роком...
показать весь комментарий
06.08.2022 18:30 Ответить
Ещё одной кремлёвской прокладки здесь не хватало. Этот "папа" себя уже показал во всей красе.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:22 Ответить
Ща папило римский получит перевод от рашки на счёт банка Ватикана и ********** в Киев призывать к миру с Рашкиноидами
показать весь комментарий
06.08.2022 17:23 Ответить
та ви ж типа поляк))
показать весь комментарий
06.08.2022 17:37 Ответить
Поставь впн, то будеш навіть зімбабвійцем
показать весь комментарий
06.08.2022 18:30 Ответить
Святее папы римского: в Польше критикуют слова папы Франциска о НАТО

https://www.ridus.ru/news/380381
показать весь комментарий
06.08.2022 17:41 Ответить
Имеют на то право....Папа тоже может ошибаться.Но где поляки его оскорбляют или кремлевской подстилкой называют?Одно дело сами....другое со стороны.Вы чел разумный и все прекрасно понимаете. Это мягкое и тёплое....Украине надо СЕГОДНЯ из врагов друзей создавать....а не к москлям в хлебные кенты записывать.Не поляки же и папа римский проходы из Крыма разминировал!и азовцев в плен сдал.(
показать весь комментарий
06.08.2022 18:33 Ответить
та нехай приїздить..аж цікаво..капець
показать весь комментарий
06.08.2022 17:36 Ответить
На бісову маму він тут здався,хуйлівський прихвостень!
показать весь комментарий
06.08.2022 17:49 Ответить
До путла хай їде! Хай путлу і гундяю розкаже про неминучий страшний суд і вічні муки!
показать весь комментарий
06.08.2022 18:20 Ответить
нам зе хватає,а то ще якесь ніхто приіде
показать весь комментарий
06.08.2022 18:50 Ответить
Єхай нах#й проповідник малороський!!! Якби ти вірив хоч наполовину у Бога, то не смердів би як руське лайно.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:56 Ответить
Странная подача трактовка новости. После визита в Казахстан заедет к нам. У казахов вроде католиков нет. Логичней бы к нам с визитом, а потом к казахам. Хотя конечно иди знай. Конечно стоит того визит и к нам. Фигура большая в мире, более чем. Но харизмы тут не было с самого начала. С Войтылой не сравним. Тот Апостолом был и остался. И для поляков и всех остальных католиков.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:36 Ответить
Антипапа. Завжди на боці зла
показать весь комментарий
06.08.2022 23:44 Ответить
Нахрена він тут потрібен. Що б ми йому тут не розказували й не показували, воно здатне тільки заїзжену пластинку про договорюватись з кацапонацистами про мир. Воно тупе, а може й продажне. Щось воно опускає Ватикан до вкрай низького рівня.

Що може розуміти в наших з кацапами багатовікових відношеннях людина, яка до старості жила в середовищі латинської Америки, а про існування України-Руси і українців тоді навіть напевно і не чула. А на старості вже й не здатен зрозуміти. А без такого розуміння він тут ніяк не потрібен. Тільки час буде віднімати й хрень нести.

Підозрюю, що в католицькій церкві має бути реформа, щоб церкву очолювали розумні люди. Те що голова церкви повинен уходити на пенсію, коли здоров'я фізичне і психічне пішло вниз, то це точно. Вже не ті часи, щоб тримати папу до смерті. Нехай уходить і буде "почесним" папою. Бо зараз такі часи, що їхня дурь всім добре видна. Та і взагалі відмовитись від статусу папи як представника Бога на Землі і т.п. Глава церкви та й усе.
показать весь комментарий
07.08.2022 00:08 Ответить
Думаю, що, добре підготувавшись, найближчого часу до нього має поїхати глава УГКЦ Святослав і разом з послом у Ватікані попробувати повчити папу тому, що дійсно тут відбувається. Потім Святослав має розказати владі, чи вдалось втовкмачити. Від результату влада робить висновок, чи приймати його тут чи ні. Якщо він таким і залишиться, то нема смислу приймати його.

А взагалі то, якщо будемо його приймати, то зразу попередити, що він має тут слухати і намагатись зрозуміти нашу позицію. Бо якщо він приїде тільки повчати з висоти свого папства, то він тут не потрібен.
показать весь комментарий
07.08.2022 00:28 Ответить
як що ви їдєти до нас в гості,то прїджайте мимо.
показать весь комментарий
07.08.2022 15:34 Ответить
 
 