Meta ликвидировала сеть из более чем 1000 инстаграм-аккаунтов, которыми управляла российская "фабрика троллей"

Американская корпорация Meta, владелица соцсетей Facebook и Instagram, удалила ряд аккаунтов, которые оставляли пророссийские комментарии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Учетными записями руководила организация в российском Санкт-Петербурге, которая на постоянной основе нанимала "спамеров, комментаторов, контент-аналитиков, дизайнеров и программистов".

"Аккаунты публиковали пророссийские комментарии к контенту, который распространяли влиятельные лица социальных сетей и медиакомпаний, пытаясь создать впечатление поддержки России. Они были направлены против политиков, журналистов, актеров и знаменитостей, которые оказывали сильную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Пленный оккупант: Путин думал, все пройдет гладко. Но все затянулось, личный состав деморализован. ВИДЕО

Всего было удалено 45 аккаунтов в Facebook и 1037 аккаунтов в Instagram.

Напомним, 28 июля Минцифры обратилось в Meta по поводу скрывания украинских постов и блокировки аккаунтов.

+5
От лошари! Наш СБУ 1000000 ботів накрили.
06.08.2022 17:21 Ответить
+5
Далеко ходити не треба подивіться в гілку про В Спартц , там продермаківських ботів штук 10 нарахував і це тут в маленькому болоті
06.08.2022 17:26 Ответить
+3
2 000 000. Главное сказать.
06.08.2022 17:30 Ответить
Ольгино. То-то их поменьше стало.
06.08.2022 17:20 Ответить
От лошари! Наш СБУ 1000000 ботів накрили.
06.08.2022 17:21 Ответить
2 000 000. Главное сказать.
06.08.2022 17:30 Ответить
пейсобук також причастен к войне...бо надавав площадку вылупкам мокшании для пропагандонства...
тому они тоже нам должны з сотню хаймарсов з боекомплектом...
06.08.2022 17:23 Ответить
Це, певно, оті, що СБУ ліквідувало. Бо що та Meta сама може...
06.08.2022 17:23 Ответить
Далеко ходити не треба подивіться в гілку про В Спартц , там продермаківських ботів штук 10 нарахував і це тут в маленькому болоті
06.08.2022 17:26 Ответить
Мета - лохи...
зебєніно блдске СБУ (найгірша їхня частина) 1млн. акаунтів "розстріляло в упор"..
ото є для 73%го лохторату - херої епохі зеліного періода.. бо понавибирали не чорті шо, а Zупермена, який вміє читати з телесуфльора.. дебіли
06.08.2022 17:29 Ответить
І шо? Іх теж з Порошенко пов'язують?
06.08.2022 17:30 Ответить
Вони так бояться Порошенка , що зачищають все навколо себе
06.08.2022 17:38 Ответить
Згоден. Я не уявляю яким потрібно бути дебілом щоб боятись Бопіднявське Багаторейдерськореформопосторазпереписуючебурштиномафіозне чмо.
07.08.2022 00:48 Ответить
Щодня по 10-15 скарг кидаю в інстаграмі і фейсбуці, і шо з того? За весь час на фб видалили аж 2 пости ботів, в інста - 3. Це як головою об стінку. Але все одно скаржитись треба, бо нас тим гівном закидають.
06.08.2022 17:44 Ответить
теж мені 1000 тролі, мілюзга пузата, а 1 млн. слабо?
06.08.2022 18:15 Ответить
Це ні про що.
06.08.2022 18:17 Ответить
 
 