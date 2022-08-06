Meta ликвидировала сеть из более чем 1000 инстаграм-аккаунтов, которыми управляла российская "фабрика троллей"
Американская корпорация Meta, владелица соцсетей Facebook и Instagram, удалила ряд аккаунтов, которые оставляли пророссийские комментарии.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Учетными записями руководила организация в российском Санкт-Петербурге, которая на постоянной основе нанимала "спамеров, комментаторов, контент-аналитиков, дизайнеров и программистов".
"Аккаунты публиковали пророссийские комментарии к контенту, который распространяли влиятельные лица социальных сетей и медиакомпаний, пытаясь создать впечатление поддержки России. Они были направлены против политиков, журналистов, актеров и знаменитостей, которые оказывали сильную поддержку Украине", - говорится в сообщении.
Всего было удалено 45 аккаунтов в Facebook и 1037 аккаунтов в Instagram.
Напомним, 28 июля Минцифры обратилось в Meta по поводу скрывания украинских постов и блокировки аккаунтов.
тому они тоже нам должны з сотню хаймарсов з боекомплектом...
зебєніно блдске СБУ (найгірша їхня частина) 1млн. акаунтів "розстріляло в упор"..
ото є для 73%го лохторату - херої епохі зеліного періода.. бо понавибирали не чорті шо, а Zупермена, який вміє читати з телесуфльора.. дебіли