РУС
26 734 25

Посол Цихоцкий о ракетном ударе РФ у польской границы: "Есть риск расширения войны"

цихоцький

Есть риск расширения войны за пределы Украины, потому что российский диктатор Владимир Путин хочет вернуться к балансу сил холодной войны.

Об этом в интервью Polska Times заявил посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Его попросили прокомментировать недавний ракетный удар России по Львовской области, который пришелся неподалеку от границы с Польшей.

"Независимо от того, куда попала ракета, мы должны понимать, что существует риск распространения этого конфликта. Эта война Владимира Путина ведется не за Харьков, Северодонецк или Мариуполь. Борьба идет за возвращение к балансу сил времен холодной войны", – подчеркнул он.

Также читайте: Папа Франциск планирует приехать в Украину перед поездкой в Казахстан, - посол Юраш

Цихоцкий сказал, что не знает реальной цели российского ракетного удара, но не исключил, что он мог быть связан с визитом в Украину главы МИД Польши и председателя ОБСЕ Збигнева Рау.

"Рау на пресс-конференции ясно дал понять, что ОБСЕ не покинет Украину, и будет найдено решение, чтобы, несмотря на противодействие России, которая является членом ОБСЕ, организация активно поддерживала Украину в плане гуманитарной помощи, восстановления государства. Это могло не понравиться России", – сказал Цихоцкий.

граница (5341) Польша (8628) Цихоцкий Бартош (41)
Топ комментарии
+14
***** не володимир...воно вольдемар.
06.08.2022 17:36 Ответить
+14
Бункерний гопнік продовжує нариватись і шось мені підказує-таки нарветься...
06.08.2022 17:37 Ответить
+14
моя особиста думка - якщо навіть мордорська ракета попаде по тер Польщі - війну мордору об"явлено не буде. Хіба якщо ракети попадуть в якесь велике місто
06.08.2022 17:43 Ответить
06.08.2022 17:36 Ответить
вОльдемар? нема такого імені, є вальдемар
06.08.2022 17:46 Ответить
гуд гуд Вольдемар
06.08.2022 18:01 Ответить
Зато есть *****.
06.08.2022 19:59 Ответить
Волдеморт
06.08.2022 17:46 Ответить
Волан де Морт-сильно жирно для ублюдка..Которого нельзя называть? но грохнуть-то уже можно?
06.08.2022 18:23 Ответить
Це всього лише старе *****. І його потрібно називати лише так, а його країну *****станом. Це взагалі то титул правителя цієї помийки. Буде ще *****-2, 3, 4 і так до розпаду підерації.
06.08.2022 19:32 Ответить
Анпіратор Вовус Путінус

06.08.2022 17:46 Ответить
****** I
06.08.2022 17:57 Ответить
Він же і останній
06.08.2022 17:59 Ответить
вейвало...
06.08.2022 18:03 Ответить
Воно *****!
06.08.2022 18:11 Ответить
06.08.2022 17:37 Ответить
Кацапи хочуть видищити всіх, хто знає правду, що РФ - московія, і росія не має ніякого відношення до Русі...
А отже, поляки та литовці теж їхня ціль, бо вони теж це знають
06.08.2022 17:40 Ответить
06.08.2022 17:43 Ответить
я хочу чтобы недоразумение зачесаное бульбашское на нато нарвалось по дурости тогда точно минск за 3 дня будет реализован со стороны поляков.
06.08.2022 17:47 Ответить
Польща може й оголосила б, а НАТО засцить.
06.08.2022 17:48 Ответить
А навіщо тоді НАТО??
06.08.2022 18:24 Ответить
ОБСЄ в черговий раз вискаже «занепокоєність»
06.08.2022 17:52 Ответить
***** он. Просто *****.
06.08.2022 18:02 Ответить
кремль втратив зв'язок з об'єктивною реальністю...це не лікується,на жаль.
Вірим ЗСУ!!! Перемога буде за нами👊
06.08.2022 18:27 Ответить
Путин тестує боягузливий, п родажний, ... опортуністичний умовний Захід на будь і з кожним днем переконується що йому все можна: ППР і розійдуться рятувати обличчя Путіна. ППР
в перекладі зі солдафонського попи**ять, попи*ять і розійдуться.
06.08.2022 19:01 Ответить
виправлення Путин тестує боягузливий, продажний, ... опортуністичний умовний Захід на БЗДО

Що таке Бздо? -

бздо

трусость, малодушие, духота, донос, спертый воздух, кляуза, ложь, дезинформация...
07.08.2022 09:38 Ответить
Воно навряд чи нападе на НАТО
06.08.2022 19:33 Ответить
 
 