Посол Цихоцкий о ракетном ударе РФ у польской границы: "Есть риск расширения войны"
Есть риск расширения войны за пределы Украины, потому что российский диктатор Владимир Путин хочет вернуться к балансу сил холодной войны.
Об этом в интервью Polska Times заявил посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Его попросили прокомментировать недавний ракетный удар России по Львовской области, который пришелся неподалеку от границы с Польшей.
"Независимо от того, куда попала ракета, мы должны понимать, что существует риск распространения этого конфликта. Эта война Владимира Путина ведется не за Харьков, Северодонецк или Мариуполь. Борьба идет за возвращение к балансу сил времен холодной войны", – подчеркнул он.
Цихоцкий сказал, что не знает реальной цели российского ракетного удара, но не исключил, что он мог быть связан с визитом в Украину главы МИД Польши и председателя ОБСЕ Збигнева Рау.
"Рау на пресс-конференции ясно дал понять, что ОБСЕ не покинет Украину, и будет найдено решение, чтобы, несмотря на противодействие России, которая является членом ОБСЕ, организация активно поддерживала Украину в плане гуманитарной помощи, восстановления государства. Это могло не понравиться России", – сказал Цихоцкий.
А отже, поляки та литовці теж їхня ціль, бо вони теж це знають
Вірим ЗСУ!!! Перемога буде за нами👊
в перекладі зі солдафонського попи**ять, попи*ять і розійдуться.
Що таке Бздо? -
бздо
трусость, малодушие, духота, донос, спертый воздух, кляуза, ложь, дезинформация...