Большинство граждан отказываются от 100$ за информацию о корректировщиках, выплатили пока только 1000$, - Ким
В Николаевской области задерживают корректировщиков огня и информаторов, сотрудничающих с врагом.
Об этом сообщил в интервью "Главкому" глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас потратили всего тысячу долларов на выплаты гражданам, сообщающим о тех, кто может быть причастен к корректировке огня или информированию врага о перемещениях и позициях украинских военных.
Ранее власти Николаевщины анонсировали выплаты за информацию в сумме, эквивалентной 100 долларам США. Однако, как рассказал глава ОВА, большинство людей отказываются от денежного вознаграждения. Граждане задержали четырех человек, их причастность проверяют правоохранители.
"Большинство просто отказывается от вознаграждений и говорит, что лучше передайте эти деньги ВСУ. Есть такие, которые хотят еще и доплатить, если мы этого диверсанта примем", - говорит Ким.
на білетах бюджет поправить стопудово.
Люди як почули, то самі прибігли і бесплатно всіх здали.
Ви вже лишили списки всіх атовців-военних людей просто здали ...
За те що вони захищали свою територію від загарбників, нема вам віри
Реєстрація:07.08.2022 - перевірка зв'язку, русняве?