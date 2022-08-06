Большинство граждан отказываются от 100$ за информацию о корректировщиках, выплатили пока только 1000$, - Ким

В Николаевской области задерживают корректировщиков огня и информаторов, сотрудничающих с врагом.

Об этом сообщил в интервью "Главкому" глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас потратили всего тысячу долларов на выплаты гражданам, сообщающим о тех, кто может быть причастен к корректировке огня или информированию врага о перемещениях и позициях украинских военных.

Ранее власти Николаевщины анонсировали выплаты за информацию в сумме, эквивалентной 100 долларам США. Однако, как рассказал глава ОВА, большинство людей отказываются от денежного вознаграждения. Граждане задержали четырех человек, их причастность проверяют правоохранители.

"Большинство просто отказывается от вознаграждений и говорит, что лучше передайте эти деньги ВСУ. Есть такие, которые хотят еще и доплатить, если мы этого диверсанта примем", - говорит Ким.

