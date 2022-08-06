РУС
Большинство граждан отказываются от 100$ за информацию о корректировщиках, выплатили пока только 1000$, - Ким

кім

В Николаевской области задерживают корректировщиков огня и информаторов, сотрудничающих с врагом.

Об этом сообщил в интервью "Главкому" глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас потратили всего тысячу долларов на выплаты гражданам, сообщающим о тех, кто может быть причастен к корректировке огня или информированию врага о перемещениях и позициях украинских военных.

Также смотрите: Украинские киберактивисты взломали российский сервис Pager TV. ВИДЕО

Ранее власти Николаевщины анонсировали выплаты за информацию в сумме, эквивалентной 100 долларам США. Однако, как рассказал глава ОВА, большинство людей отказываются от денежного вознаграждения. Граждане задержали четырех человек, их причастность проверяют правоохранители.

"Большинство просто отказывается от вознаграждений и говорит, что лучше передайте эти деньги ВСУ. Есть такие, которые хотят еще и доплатить, если мы этого диверсанта примем", - говорит Ким.

Также читайте: Meta ликвидировала сеть из более чем 1000 инстаграм-аккаунтов, которыми управляла российская "фабрика троллей"

+28
От ***** мені ті сто баксів, коли якийся уйобок рушить моє місто, мій дім, мій район.... Якщо я знаю, що це ВІН, то я сам його порву, безкоштовно.
06.08.2022 17:45 Ответить
+27
06.08.2022 17:47 Ответить
+18
Одразу згадується Ленка Зеленська яка за 15000 фублів закликала здавати українські позиції
06.08.2022 17:48 Ответить
Бо осьо для прикладу, одесит, Сергій Сидоров. На фото крайній верхній лівий. Не **** чи?

06.08.2022 17:48 Ответить
Это биомусор.
06.08.2022 18:15 Ответить
Можна одразу задонатити 100$ на ЗСУ
06.08.2022 17:50 Ответить
Не совсем корректно заголовок написан
06.08.2022 17:46 Ответить
неоднозначно. Можуть подумать шо покривають коригувальників і відмовляються надати інфу.
06.08.2022 17:48 Ответить
я б теж відмовився, натомість за свої купив мотузку та дав би 100 даоларів кату за роботу...
06.08.2022 17:47 Ответить
06.08.2022 17:47 Ответить
06.08.2022 17:56 Ответить
замовляю 1000 фур такого товару! головне - щільніше пакувати, трамбувати)))
06.08.2022 21:20 Ответить
Одразу згадується Ленка Зеленська яка за 15000 фублів закликала здавати українські позиції
06.08.2022 17:48 Ответить
мож кіму пора зоопарк будувати для коригувальників?
на білетах бюджет поправить стопудово.
06.08.2022 17:48 Ответить
А еще, можно за денюшку сафари на таких тварей устроить... Из клетки и шанс попасть на волю!! Ну так чисто поржать.. Желающих наверно отбоя не будет... "Я прошу прощения..."
06.08.2022 18:17 Ответить
Кім, я вже повідомляв безкоштовно, мені сто баксів не треба. Калаборант та корегувальник можливий алєксандр надьожа з Южноукраїнська. Тільки його місцеві паліцаї деякі кришують. Агов. СБУ, є робота
06.08.2022 17:50 Ответить
агов я вже тут
06.08.2022 17:52 Ответить
😃
06.08.2022 17:59 Ответить
Так вперед ******* підараНадю
06.08.2022 18:06 Ответить
Або дай Кіт мені зброю, я сам Надю *******
06.08.2022 18:08 Ответить
табельну ж нам не можна давать у користування.
06.08.2022 18:12 Ответить
А хто буде знати, табельна вона, або трофейна
06.08.2022 18:15 Ответить
Коротше, або ствол, або не тарахті, тіпа Кіт Сбу😃😃😃
06.08.2022 18:17 Ответить
Розповідали , що в Богодухові було. Заселились сбушники з метою розпитати місцевих, виявити корегувальників, обіцяли по 1000 гривень за клопа.
Люди як почули, то самі прибігли і бесплатно всіх здали.
06.08.2022 17:59 Ответить
1000 виплатили,а затримали 4. Щось з математикою не то. Миколаїв, тримайся. Усе буде Україна
06.08.2022 18:23 Ответить
а інших не затримували, а зразу =)
06.08.2022 18:55 Ответить
Все робить народ України замість влади! Купує бронежилети, каски, безпілотники, тепловізора і прибори нічного бачення! Ще і агентуру ловить ФСБ!
06.08.2022 19:00 Ответить
спасіння утопаючого справа рук самого утопаючого
06.08.2022 23:10 Ответить
А знаете чому??
Ви вже лишили списки всіх атовців-военних людей просто здали ...
За те що вони захищали свою територію від загарбників, нема вам віри
06.08.2022 21:00 Ответить
1234
07.08.2022 12:12 Ответить


Реєстрація:07.08.2022 - перевірка зв'язку, русняве?
07.08.2022 18:10 Ответить
 
 