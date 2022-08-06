Жителям Запорожской области советуют запастись дровами и топливными брикетами: "Эта зима будет самой сложной"
Из-за российского вторжения отопительный сезон 2022-2023 гг. в Запорожской области будет самым сложным.
Об этом сообщил руководитель ЗОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Из-за российского вторжения эта зима будет самой сложной. Уже сегодня нужно думать об утеплении домов, частному сектору, по возможности, запасаться дровами и топливными брикетами. Кроме того, с учетом ситуации, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные газу виды топлива", - говорится в сообщении.
Глава ЗОВА также отметил, что ситуация в зоне ведения активных боевых действий и на временно захваченных территориях крайне тяжелая. Ведь враг перебил электросети и газопроводы. В ЗОВА надеются обеспечить там хотя бы минимальное проведение отопительного сезона.
"Тяжелая ситуация сложилась в зоне ведения боевых действий. Была также определена потребность в дополнительном финансировании областных коммунальных учреждений, в строительстве резервных электросетей. Понимаем, что сезон будет тяжелым. Мы должны перестраховаться на все случаи. Но, вместе с тем, мы все выдержим, переживем трудные времена и обязательно победим", - отметил Старух.
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день по области без газоснабжения 226 989 абонентов в 270 населенных пунктах области.
Из-за повреждений магистральных газопроводов на территории Запорожской и Донецкой областей в области полностью отключены 261 и частично 7 населенных пунктов (в т.ч. города Бердянск и Приморск Бердянского района, Васильевка, Днепрорудное, Каменка-Днепровская и Энергодар Васильевского района, Мелитополь), Пологи, Гуляйполе, Орехов, Молочанск и Токмак Пологовского района).
Из-за ведения боевых действий и недопуска к местам повреждений проводить аварийно-восстановительные работы нет возможности.
якщо хтось думає, що пуйло не вдарить по ТЕС по всій Україні - той, звиняйте, ....
ЗЕленський Владимир Олександрович...
нэ ранише,блеать.
Україна не може перемогти на чолі із бригадою зрадників та клоунів !!!!!!
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі треба запастися дровами на зиму.
"Руський мир" насувається.
Тіпа дров сходила, притягла та нарубала, в свиней та корови кизяки повиносила,
сидю оддихаю...
Робіть тіпа як я.
що по шофера лягла
ти ж мені сама веліла
накалиміть на дрова.
Советський фольклор
Тут потрібно ще або буржуйку ставити або знову будувати піч. Або кидати це все та йти кудись рятуватись.
Здавалося, ми опустилися на саме дно, але знизу постукали....