Жителям Запорожской области советуют запастись дровами и топливными брикетами: "Эта зима будет самой сложной"

Из-за российского вторжения отопительный сезон 2022-2023 гг. в Запорожской области будет самым сложным.

Об этом сообщил руководитель ЗОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за российского вторжения эта зима будет самой сложной. Уже сегодня нужно думать об утеплении домов, частному сектору, по возможности, запасаться дровами и топливными брикетами. Кроме того, с учетом ситуации, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные газу виды топлива", - говорится в сообщении.

Глава ЗОВА также отметил, что ситуация в зоне ведения активных боевых действий и на временно захваченных территориях крайне тяжелая. Ведь враг перебил электросети и газопроводы. В ЗОВА надеются обеспечить там хотя бы минимальное проведение отопительного сезона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские киберактивисты взломали российский сервис Pager TV. ВИДЕО

"Тяжелая ситуация сложилась в зоне ведения боевых действий. Была также определена потребность в дополнительном финансировании областных коммунальных учреждений, в строительстве резервных электросетей. Понимаем, что сезон будет тяжелым. Мы должны перестраховаться на все случаи. Но, вместе с тем, мы все выдержим, переживем трудные времена и обязательно победим", - отметил Старух.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день по области без газоснабжения 226 989 абонентов в 270 населенных пунктах области.

Из-за повреждений магистральных газопроводов на территории Запорожской и Донецкой областей в области полностью отключены 261 и частично 7 населенных пунктов (в т.ч. города Бердянск и Приморск Бердянского района, Васильевка, Днепрорудное, Каменка-Днепровская и Энергодар Васильевского района, Мелитополь), Пологи, Гуляйполе, Орехов, Молочанск и Токмак Пологовского района).

Из-за ведения боевых действий и недопуска к местам повреждений проводить аварийно-восстановительные работы нет возможности.