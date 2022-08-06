РУС
Жителям Запорожской области советуют запастись дровами и топливными брикетами: "Эта зима будет самой сложной"

дрова

Из-за российского вторжения отопительный сезон 2022-2023 гг. в Запорожской области будет самым сложным.

Об этом сообщил руководитель ЗОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за российского вторжения эта зима будет самой сложной. Уже сегодня нужно думать об утеплении домов, частному сектору, по возможности, запасаться дровами и топливными брикетами. Кроме того, с учетом ситуации, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные газу виды топлива", - говорится в сообщении.

Глава ЗОВА также отметил, что ситуация в зоне ведения активных боевых действий и на временно захваченных территориях крайне тяжелая. Ведь враг перебил электросети и газопроводы. В ЗОВА надеются обеспечить там хотя бы минимальное проведение отопительного сезона.

"Тяжелая ситуация сложилась в зоне ведения боевых действий. Была также определена потребность в дополнительном финансировании областных коммунальных учреждений, в строительстве резервных электросетей. Понимаем, что сезон будет тяжелым. Мы должны перестраховаться на все случаи. Но, вместе с тем, мы все выдержим, переживем трудные времена и обязательно победим", - отметил Старух.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день по области без газоснабжения 226 989 абонентов в 270 населенных пунктах области.

Из-за повреждений магистральных газопроводов на территории Запорожской и Донецкой областей в области полностью отключены 261 и частично 7 населенных пунктов (в т.ч. города Бердянск и Приморск Бердянского района, Васильевка, Днепрорудное, Каменка-Днепровская и Энергодар Васильевского района, Мелитополь), Пологи, Гуляйполе, Орехов, Молочанск и Токмак Пологовского района).

Из-за ведения боевых действий и недопуска к местам повреждений проводить аварийно-восстановительные работы нет возможности.

+17
такого ми не проходили у 14-му.

якщо хтось думає, що пуйло не вдарить по ТЕС по всій Україні - той, звиняйте, ....
ЗЕленський Владимир Олександрович...
06.08.2022 18:31 Ответить
+16
Сомнения временами терзают по поводу *******.Ермак рулит страной,дебил видосики тупые пилит,Ленка ноги раставляет.Как то временами грустно становится
06.08.2022 18:31 Ответить
+15
тачанками махновськими по степах вже покатались з обдристовичем на каблучкє...

Україна не може перемогти на чолі із бригадою зрадників та клоунів !!!!!!
06.08.2022 18:33 Ответить
а евакуюватися не радять!? ну все правильно. не треба діставати уряди ЄС, бо так вони будуть змушені зброю ЗСУ надавати. тому сидіть під обсрілами та гиньте мовчки.
06.08.2022 18:26 Ответить
Це Україна уже проходила в 2014. Просто для інформації. Якщо хтось скаже,що Європа сильно постраждала від війни і їй просто необхідно газ раші закупити, киньте в них камінь. Я отримала платіжки на наступний період, оплата зменшилась. І ціни на бензин і дизель також зменшились. Боріться і перемагайте. Європа витримає.
06.08.2022 18:27 Ответить
06.08.2022 18:31 Ответить
А я про Тэц побоялся печатать, правда еще как сеяли, весной, тогда настаивал что жечь будут урожай. так и пошло. и пока не кончается. Подумал, что не стоит вслух. Но похоже после чаэс и Запорожской аэс эти твари запросто пойдут и дальше. Грязную атомну.ю стоит склепать. Носитель правда нужен. А так не остановим. Они перешли все допуски, впереди ягодки.
06.08.2022 18:50 Ответить
просто фуру, рефрежиратор з усьой какой десь на стоянку на червоній площі підігнать, запустить відлік і дьору.
06.08.2022 18:59 Ответить
кароче пыздыты кацапив почнэмо писля того як воны кориння пустят...
нэ ранише,блеать.
06.08.2022 18:28 Ответить
06.08.2022 18:31 Ответить
06.08.2022 18:33 Ответить
Турчинова, чи Марусю Звіробій. Багато є в нас достойних розумних патріотів України.
06.08.2022 19:09 Ответить
В людей грошей немає,чоловіків не випускають закордон на заробітки.Якщо до війни їздили,бо не вистачало тут заробітків,то зараз взагалі немає про що казати.Звісно,на заробітки їздили інші регіони,але й це все стосується всієї України.Гроші всім потрібні.
06.08.2022 18:34 Ответить
Треба було головою думати в 2019.Казали вам виберите блазня буде велика війна,що не враз не смішно ??? Хуже не буде,хоть поржом....Хоч щось не збулося про що вас попереджали?Наголосували,які заробітки?
06.08.2022 19:59 Ответить
Так я і не обирав блазнів.Я всім своїм знайомим казав,не обирати Зеленського і слуг,бо буде гірше в рази,чи взагалі катастрофа.
06.08.2022 22:50 Ответить
На Запорожье рашисты предлагают расстреливать учителей и строить Гулаги. См. видео Дениса Казанского. Так что холод ето еще не самое страшное. Буча еще может показаться легким недопониманием по сравнению с тем что рашисты могут устроить зимой на окупированных территориях.
06.08.2022 18:44 Ответить
Самое главное всем заплатить за централизованное отопление!да за разрушенные дома!!!Всё пойдёт мимо Армии!!!Я За Украину!!!но последние высловливания ***************!ДА ДА ДА!!!Как ты Яхту назовёшь!так она и поплывёт!!!Мультик про капитана Врунгеля!***БЕДА!!!!!ЧТО ОДИН ВОВИК БОБИК ЧТО ВТОРОЙ!!!БИБА И БОБА ДВА **********!!!
06.08.2022 18:57 Ответить
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі треба запастися дровами на зиму.
06.08.2022 19:00 Ответить

"Руський мир" насувається.
06.08.2022 19:04 Ответить
А то б вони самі не здогадались )
06.08.2022 19:11 Ответить
Ото я і думаю - до чого отой намек Ленкин з розчепіреними ногами.
Тіпа дров сходила, притягла та нарубала, в свиней та корови кизяки повиносила,
сидю оддихаю...
Робіть тіпа як я.
06.08.2022 19:13 Ответить
Не ругай мене маманя

що по шофера лягла

ти ж мені сама веліла

накалиміть на дрова.

Советський фольклор
07.08.2022 00:27 Ответить
Багато вже давно повикидали пічки. А в нових будинках такого і не планували.
Тут потрібно ще або буржуйку ставити або знову будувати піч. Або кидати це все та йти кудись рятуватись.
06.08.2022 19:17 Ответить
Ось Старий, ось голова. І без його розумних порад люди вже навчилися заготовляти дрова. Де заготовлювати? Класне фото, мужик із закритою мордою дрова з посадки тягне. Так, в селі моєї рідні, всі так роблять. Меліораційних посадок на 2 км навколо вже немає. Правильно, їх за указом Сталіна садили, декомунізація. Шкода звичайно, я там шкетом гриби збирав, печериці (шампiньони) а одного разу лисенят з нори витягли, у нас жила, як собака, тільки хитра... Неее дрова важливіше, реально.
06.08.2022 19:36 Ответить
"Эта зима будет самой сложной" Источник:
Здавалося, ми опустилися на саме дно, але знизу постукали....
06.08.2022 19:39 Ответить
Це актуально для всіх халуп і у інших регіонах, у палацах на 700 квадратів і більше все буде ОК.
06.08.2022 21:13 Ответить
Ага... Топити ними у духовці? Котли подорожчали вдвічі відразу. І! Їх немає в наявності!
06.08.2022 21:17 Ответить
А шо делать тем, кто в многоэтажках живёт, в хрущёвках? Пипец какой ценный совет
06.08.2022 21:36 Ответить
***** захопив вже багато АЕС та ТЕС, зараз вже виходить на Кураховське ТЕС. Крім того він може ******* по електростанціям в середині зими. Шо там США думає с цього приводу
06.08.2022 23:22 Ответить
За опитуваннями в США, що хвилює громадян, на першому місці ціни на бензин, далі зростання цін. інфляція, Тайвань, рецесія... Теми України в десятці немає, а теми захоплення ТЕС я думаю взагалі не існує.
07.08.2022 10:20 Ответить
Но у меня нет денег...
06.08.2022 23:30 Ответить
ДЯКУЄМО ТОБІ КЛОУН ЗА ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ, ЗА МІР В ГЛАЗАХ, ЗА ПРОСТО НАДО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ І ЗА БАГАТО ІНШОГО

07.08.2022 01:49 Ответить
Ще спогади з 2019 го
07.08.2022 01:53 Ответить
 
 