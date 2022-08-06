Войска РФ наступали на трех направлениях: получили решительный отпор украинских воинов и отошли, - Генштаб ВСУ

Войска РФ пытались продвинуться на Славянском направлении, пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка Бахмутское, Покровское Соледарь, Покровское Бахмут, Владимировка Яковлевка, Видродження Вершина, Покровское Вершина, пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак Авдеевка, Веселое Пески, Новоселовка Вторая Красногоровка, Александровка Марьинка, Кирилловское. Во всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 06.08.2022 по российскому вторжению

"Слава Украине! Идут сто шестьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Янжуловки, Николаевки и Железного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты Сумской области.

В Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и 27 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Сулиговка, Долгенькое, Долина, Мазановка, Адамовка, Карнауховка, Курулька, Родное, Дибривное, Грушуваха, Богородичное.

Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого, Григоровки, Резниковки, Николаевки, Спорного, Звоновки, Переездного, Калеников, Долины и Выемки.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Бахмута, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары неподалеку от Зайцева, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Видродження – Вершина, Покровское – Вершина. Во всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел.

На Авдеевском направлении ствольная и реактивная артиллерия врага обстреливала районы Авдеевки, Песков, Нетайлового, Невельского и Нью-Йорка. Штурмовая авиация оккупантов действовала вблизи Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Марьинки.

Наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Зализничного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Чаривного. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Вольное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.

В Южнобужском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.

Оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки. Активно проводили воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Сохраняется угроза ракетных ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры по всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Верьте в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сводке.