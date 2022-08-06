РУС
Войска РФ наступали на трех направлениях: получили решительный отпор украинских воинов и отошли, - Генштаб ВСУ

Войска РФ пытались продвинуться на Славянском направлении, пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка Бахмутское, Покровское Соледарь, Покровское Бахмут, Владимировка Яковлевка, Видродження Вершина, Покровское Вершина, пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак Авдеевка, Веселое Пески, Новоселовка Вторая Красногоровка, Александровка Марьинка, Кирилловское. Во всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 06.08.2022 по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут сто шестьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Янжуловки, Николаевки и Железного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты Сумской области.

В Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и 27 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Сулиговка, Долгенькое, Долина, Мазановка, Адамовка, Карнауховка, Курулька, Родное, Дибривное, Грушуваха, Богородичное.

Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого, Григоровки, Резниковки, Николаевки, Спорного, Звоновки, Переездного, Калеников, Долины и Выемки.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Бахмута, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары неподалеку от Зайцева, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Видродження – Вершина, Покровское – Вершина. Во всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел.

На Авдеевском направлении ствольная и реактивная артиллерия врага обстреливала районы Авдеевки, Песков, Нетайлового, Невельского и Нью-Йорка. Штурмовая авиация оккупантов действовала вблизи Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Марьинки.

Наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Зализничного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Чаривного. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Вольное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.

В Южнобужском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.

Оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки. Активно проводили воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Сохраняется угроза ракетных ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры по всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Верьте в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сводке.

Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
Повідай нам про то, о боте одноразовий!
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
НПЗД!
Повідай нам про то, о боте одноразовий!
Откуда инфа про потерянные Пески .На карте Deep State они ещё на нашей стороне ,а вот нп Травневое и Гладосово ,что под Бахмутом судя по той же карте ещё вчера были за нами сегодня уже обозначаются как занятые противником
06.08.2022 19:09 Ответить
Пески ещё не потеряны Уже сообщали,что туда пришло подкрепление и артиллерия ещё 2 дня назад и с тех пор ничего не изменилось .А обстрелы сёл ,что за Песками это судя всему бьют по логистике пытаясь прервать поставку боеприпасов в само село.Да и карта Deep State как и два дня назад,так и сейчас показывает,что Пески (или по крайней мере большая их часть под украинским контролем .Там только за два дня на карте и изменений показывют ,что орки сумели занять маленький кусочек земли и то судя судя по всему на вьезде в сам нп или его окраине
я думаю ты же понимаешь, что наша арта не стоит в самих песках, она стоит в тылу, в тех населенных пунктах, которые западней. вот орки и лупят и в наш тыл тоже, это называется контрбабарейная борьба.
Про втрату Лисичанска наш Генштаб зізнався через сутки після захоплення його орками. Мене перед тим, брудом поливали тут, казали, що це неможливо. Але маємо надію, що дійсно Гіркін та кацапи брешуть.
То вам зізнався,а воїни тихо вийшли .
Травневе и Гладосово , скорее всего , ближе к Горловке , а не к Бахмуту .
Шо ти мелеш .? Не похмелився чи що . ? Менше шляйся на кацапських інформ-смітниках . .
Начитаються там різної х.йні , і тягнуть сюди , на Цензор .
подивись свіжа карта Піски наші https://deepstatemap.live/#14.25/48.0632/37.6837
Заходил на deep state map и на Институт Изучения Войны США, но нигде не пишут что Пески и Марьенка ( орки пишут что и её взяли) были взяты. Особенно я верю институту войны сша, там пишут как есть, без успокоений. Так там написали, что в Песках фиксируются сильные обстрелы со всех сторон (видимо и наша арта насыпает и вражеская), а значит контроля над этим населенным пунктом у орков нет.
Споідваюсь..
Ще один бойовий гном чмоня задвухсотився.
ЬІгорь всьо.
Ой! (с)
Міністр оборони України Олексій Резніков спростував власні слова про те, що президент Володимир Зеленський віддав йому наказ звільнити південь країни і що Збройні сили незабаром будуть вести там наступ.

Про це повідомляє УНІАН.

-----

😏
Мосты?
