Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ следует приравнивать к греху, - Минобороны

Некоторые высказывания "военных экспертов" о действиях ВСУ в момент активной фазы войны можно заносить в список грехов, потому что от них выигрывает враг.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ в момент активной фазы войны уже пора заносить в список 11-м грехом. Почтенный журналист и не менее почтенный бывший высокопоставленный военный ведут в эфире разговор о том, как нужно информационно обманывать врага. И при этом приводят. конкретные примеры реальных заявлений: например, если представлена ​​информация, что планируется удар ВСУ по такому-то объекту - и называют реальный объект, то по их экспертному мнению удара следует ожидать где-то на другом объекте. И эта информация, по их мнению, направлена на то, чтобы враг сосредоточил силы на ложном объекте", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаевской области украинские воины сбили вражеский беспилотник, - Братчук

Маляр считает это примером прямого вреда работе Вооруженных Сил Украины.

"Собеседники демонстрируют, как они прекрасно осведомлены о том, что информация о контрнаступлении ВСУ на определенном направлении (и называют направление) - по их мнению, является информационной стратегией. И пытаются обсудить, насколько такая стратегия оправдана. Это пример прямого вреда работе Вооруженных Сил Украины. Во-вторых, это подрывает доверие к заявлениям военно-политического руководства страны. Подрыв такого доверия во время войны ослабляет процесс консолидации общества ради победы. Кто сейчас от этого выиграл? враг", - добавляет замминистра обороны.