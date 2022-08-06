Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ следует приравнивать к греху, - Минобороны
Некоторые высказывания "военных экспертов" о действиях ВСУ в момент активной фазы войны можно заносить в список грехов, потому что от них выигрывает враг.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ в момент активной фазы войны уже пора заносить в список 11-м грехом. Почтенный журналист и не менее почтенный бывший высокопоставленный военный ведут в эфире разговор о том, как нужно информационно обманывать врага. И при этом приводят. конкретные примеры реальных заявлений: например, если представлена информация, что планируется удар ВСУ по такому-то объекту - и называют реальный объект, то по их экспертному мнению удара следует ожидать где-то на другом объекте. И эта информация, по их мнению, направлена на то, чтобы враг сосредоточил силы на ложном объекте", - говорится в сообщении.
Маляр считает это примером прямого вреда работе Вооруженных Сил Украины.
"Собеседники демонстрируют, как они прекрасно осведомлены о том, что информация о контрнаступлении ВСУ на определенном направлении (и называют направление) - по их мнению, является информационной стратегией. И пытаются обсудить, насколько такая стратегия оправдана. Это пример прямого вреда работе Вооруженных Сил Украины. Во-вторых, это подрывает доверие к заявлениям военно-политического руководства страны. Подрыв такого доверия во время войны ослабляет процесс консолидации общества ради победы. Кто сейчас от этого выиграл? враг", - добавляет замминистра обороны.
і мудрості командирам.
Слава Богу, непрофессіонали не втручаються у дії хірурга під час операції.
То чому тоді коментують всякі провладні люсіки-маляри?
Вже всім зрозуміло, що вони, незважаючи на кількість пройдених якихось хитромудрих курсів, розуму набрались небагато
Так, при владі гроші заробляють.
Є набагато цікавіші і толковіші люди. От їх і хочеться послухати.Їх думка цікава.
Думаючі люди вже розібрались в експертах. Їх не так багато.
Може тоді єрмака до лику святих припишете???!!!!!
Підозрюю, що популяцію "говорящих голів" можна суттєво скоротити без кровопролітієв, якщо кільком з їх числа видати по якісній лопаті (можна навіть з моторчиком ) для копання окопів.
Дурачок у дурачках
Не заговаривайте зубы какими-то "крымскими историями"
За Азов точно кто-то должен ответить, и за Вагнер
А насчет складов, вон склады уже и в Германии подрывают
Надеюсь вы не подозреваете немцев в разворовывании собственных складов.
Руссофашисты хорошо готовятся
***********
А кого вона привітала? У когось день народження? І до чого тут якась парасолька?
Прочитай уважно коменти - розберешся.
От тільки поки вони Малярша і ко єлозять по вухах що ЗСУ на Херсон планують наступ, кацапи всерйоз взялися за Піски і Авдієвку і за повної відсутності з нащої сторони контрбатарейної боротьби змішали з землею і бітоном кучу наших солдат
і це, що називається, не впервой!
от мені здається кращим варіантом буде наступати не на південь, а на північ, а кацапам треба підкинути дезінформацію, що будемо наступати на південь. дурні кацапи всі сили перекинуть на південь, а ми вдаримо на північ, потім форсуємо річку, заходимо кацапам в тил і оточуємо. Але, шановні глядачі, ми ж вам все це по секрету розповідаємо. Ви ж нікому не кажіть, бо кацапи дізнаються
Спочатку кажуть, що тему вакцинаціїї просуває раша, щоб розкачати суспільство, а потім Люся зраджує Фейгіну з антиваксом Якіменко. Криза жанру.
Распирает от желания показать, как много они знают.
Если сливают военную тайну, это одно и должны преследоваться соответствующими службами!
А инфу из открытых источников комментировать и делать свои выводы волен каждый.
https://my.ua/persons/ganna-maliar
Зазначила, а что сделала?
У селі Мала Олександрівка у Ганни є земельна ділянка (600 кв.м.) та житловий будинок (177 кв.м.).
У столиці чоловікові чиновниці належить дві квартири (46,3 і 107 кв.м.),
два нежитлових приміщення (62,8 і 76,2 кв.м.),
машиномісце , приміщення для зберігання велосипедів
Як ця безгрішна пані знаходиться у цьому кублі грішників, ій не муляє?
Може вона їм би в першу чергу давала поради?