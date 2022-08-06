РУС
Верещук просит жителей Херсонской и Запорожской областей срочно эвакуироваться: "Мы готовимся идти в контрнаступление"

Вооруженные силы Украины готовятся идти в контрнаступление на юге, в связи с чем жителей Херсонской и Запорожской областей призывают немедленно эвакуироваться.

Соответствующее заявление сделала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы готовимся идти в контрнаступление. Наша армия еще раз просит помочь с эвакуацией гражданского населения", – отметила она.

По словам Верещук, ежедневно фиксируют выезд 1000 – 1200 человек с этих территорий, а это значит, что люди прислушиваются к призывам.

"Люди едут, и едут все больше. Я благодарна тем семьям, которые осмеливаются и садятся волонтерам в транспортные средства, используют эвакуационные поезда и автобусы, все, что только можно, чтобы выбраться и адаптироваться", – добавила министр.

+78
Ще одна гидота наступ оголошує..
Дура дурою...
Хто таке взагалі робить ?
Наступ має стати несподіванкою для коцапів.
06.08.2022 20:02 Ответить
+51
""Ми готуємося йти у контрнаступ" от верещучки звучит если честно ржачно
06.08.2022 20:01 Ответить
+44
Сволота дурна.....Слів інших немає...
06.08.2022 20:04 Ответить
а ви жалілись, що кацапоботи невинахідливі. а вони осьо як оджигають)
ти бач, яку аргументацію навели)
06.08.2022 20:49 Ответить
не писди кацап- зеленую падаль выбрали не малоросы а просто тупые люди
показать весь комментарий
07.08.2022 05:38 Ответить
Не писди, Слава. В Україні 73% тупих людей? Голосували люди не від тупості, а від безвиході. Зараз вже ніби як всі забули, що у Порошенка в кінці президентства, рейтинг був 5%, куди нижче?
показать весь комментарий
07.08.2022 09:32 Ответить
Зеленожопая мразь! Ты вспомни, что ты говорила о ***** 4 года назад -"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
показать весь комментарий
06.08.2022 20:27 Ответить
Вадим, чогось згадалося. Рік 2015, ВВП пропав, день немає, два, п'ять, сім... В Україні чутки, переворот, захворів, помер, вбили, в новинах нічого.... Був простий літній день, бабки на лавочці, мужики "козла" у дворі "забивають", і тут з вікна висовується бабка і кричить на весь двір: "через п'ять хвилин виступ Путіна показувати будуть". Що почалося. Молоді так не бігають як старі в під'їзд дременули))) Один мужик на костилях не пішов, а репетував: "крикніть у вікно, що він там говорить?"Через деякий час йому крикнули; "показують, живий", і вони заіржали... До чого я це говорю, не знаю, просто згадалося.
07.08.2022 10:02 Ответить
ты еще время скажи и какими слами чтоб ***** наверняка встретило ...дебилы
показать весь комментарий
06.08.2022 20:28 Ответить
Говорили-балакали... (((
06.08.2022 20:28 Ответить
І знаєте якою буде реакція людей на слова цієї припадистой? " готується наступ, тоді я нікуди не поїду, а почекаю наших." А якби зелене опудало сказало: "Евакуюйтесь, тому, що наближається зима і ви всі перемерзните в окупації." І не потрібно б було нікого вмовляти.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:29 Ответить
причем здесь вмовляти, вопрос как , родичи за деньги уже 2 месяца ждут...., а если бесплатно то до нового года ждать очереди, причем цена вопроса 7-8 тис с человека при том ,что более 5 месяцев без работи...где деньги зин????
показать весь комментарий
а чего же вы сидели там пол года? если надо было уже давно выехать особенно женщинам и детям а мужикам в тероборну хоть в о Львове и то лучше
показать весь комментарий
Дура тупорила закрий свого рота
показать весь комментарий
andrii vn
@25_andriy

Як тільки генштаб підготував наступ з оточенням та подальшим звільненням Херсонщини.

Як Найвеличніший лідер ********** з банкової оголосив про деокупацію Херсону.
Чим скористались орки і передислокували до Херсонської області резерви.

Наступ ЗСУ було зірвано.

21:07. 20 лип. 22 . Twitter for iPad
06.08.2022 20:42 Ответить
а на хрена генштаб сообщает о свои решениях тупому офису зеленского ермака
показать весь комментарий
Формується полк "Гундосе Чмоня" із зебілів усіх рангів (сам Чмоня, Єрмак, Татаров, Люся, весь кабмін, вся фракція у ВР) і вперед звільняти території
показать весь комментарий
Дату и направление еще расскажи
показать весь комментарий
Господи! Да прибери, наконец, же этих зеленорылых придурков
показать весь комментарий
Треба послати Верещучку парламентером до орків у Херсонів - передати ультиматум: "забирайтесь геть, бо наші ЗСУ збираються йти у наступ 9 вересня о 6 годині ранку". І передати мапу з напрямками наступу, щоб орки полякалися і потікали у свою ху#ляндію.

Вперед, Зе!
06.08.2022 20:36 Ответить
Ермак доклады шлет регулярно,а эта дура для отвлечения внимания
показать весь комментарий
Побійтесь Бога! Як тільки така делегація з такими вимогами прибуде до Херсону, орки всім особовим складом хором здохнуть.
Від реготу.
06.08.2022 20:40 Ответить
і Безуглу, Безуглу з нею разом. і щоб вони там і згинули обидві. Третьякову також можна.
показать весь комментарий
Третякова буде третьою )) ось так сама реальність на рівні прізвищ каламбурить

(калом бурить)
показать весь комментарий
Бесит эта недоделанная мери попинс. Пусть бы взяла зонтик и попутным ветром с Украины
показать весь комментарий
А я попросив би нашу Мері Дупінс... пардон, мадам Верещук евакуюватися нахій до ростова.
показать весь комментарий
Закрийте їй писка нарешті
показать весь комментарий
у таракана луки наввть є кпрти, чотири колоди. Там видно що наступ буде одразу з чотирьох напрямків
показать весь комментарий
Верещучка тупа мразь, сподіваюсь її пристрелять
показать весь комментарий
Так би і сказала. Готується контрнаступ. Початок такого числа, о такій-то годині, по таким напрямкам, будуть задіяні такі й такі підрозділи, в такій кількості. Резерви будуть такі і базуватимуться там і там. БК ось тут і тут, бази з пальним там і там, підвоз цими і цими шляхами. Агент "курка" доклад закінчила.
показать весь комментарий
По секрету всему свету ...
показать весь комментарий
А контролюватиме все Безугла, а постачанням займеться тищенко.
показать весь комментарий
по рангу не положено. доложет сам Величайший гундос.
показать весь комментарий
Може треба було до 24.02 евакуюватися?
показать весь комментарий
ну що Ви? Адже тоді "інвестори" не зайдуть. Чи не про окупаційні війська вони так казали?
показать весь комментарий
Лядь. Це якийсь зЕздець. Трирічний пліснявий трешак.
показать весь комментарий
До речі, https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_114_2/#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20114%2D2.-,%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97%2C%20%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85,%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83 Можна оголошувати підозру.
показать весь комментарий
иногда фамилии не просто так даются...
показать весь комментарий
этой мадам еще надо указать: с какого района, количество личного состава, количество бронетехники и т.д. чтоб ее друзья подготовились как следует отражать контрнаступление.
показать весь комментарий
Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ следует приравнивать к греху, - Минобороны Источник:
показать весь комментарий
Мабуть верещало з безумною підуть у наступ Що навыбирали те маємо
показать весь комментарий
лично я этих гнид не выбирал
показать весь комментарий
И кацапы собираются в наступдение на Кривой рог и Николаев. Месяц назад их было в 10 раз меньше на правом берегу.
показать весь комментарий
.В десять разів . !!? Що , місяць тому була аж ціла тисяча ?? . Бо зараз їх на правобережжі 10 тис .

Російське командування стягнуло 25 тисяч своїх військових https://www.unian.ua/war/okupanti-styagnuli-blizko-80-odinic-tehniki-u-napryamku-hersona-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11917545.html на південь України , з яких 10 тисяч знаходяться на західному березі Дніпра. Їх мета - оточення Миколаєва.

Про це https://www.thetimes.co.uk/article/showdown-looms-in-mykolaiv-as-putin-scrambles-to-save-face-975722d85 повідомляє The Times. - https://www.unian.ua/war/rosiya-styagnula-25-tisyach-viyskovih-na-pivden-ukrajini-dlya-otochennya-mikolayeva-the-times-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11931342.html https://www.unian.ua/war/
Може досить брати інфу - з потолка . ?
показать весь комментарий
Наш контрнаступ це відтягування орків зі сходу, бо їх там стало дуже дохера. Тому й затягують їх до Херсону.
показать весь комментарий
До речі, напевне ви праві.
показать весь комментарий
Таємниці-це не про наших депутатів і вищого керівництва.
показать весь комментарий
всією радою ?
показать весь комментарий
Эта проблядь еще время и место не указала??? Удавить соску!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
Ця кончена зеколоборантка, навіть гниле своє хлібало не має права відкрити...
показать весь комментарий
Десь би подіти цю хвору бабу...
показать весь комментарий
Ну зовсiм дурна баба! Де ж вони, зеленi, назбирали отаке? Разве что в огороде поставить пугало, чтобы птички думали, что живое. Господи, ну что ж ты так её обделил вместе с её руководителем?
То Зе пугал или пиарился, что вот-вот начнёт наступать вместе с Армией, но Армия с ним не согласилась, да и путин не испугался. Или зелёные идиоты(это не оскорбление, это диагноз), или предатели. Нормальная голова не справляется с этой информацией!
показать весь комментарий
а остальные зеленые твари что лучше?
показать весь комментарий
На то вона і Верещук, щоб верещати на весь світ. Уже доверещались, що х...ло стягує війська на південний напрямок. Дебіли!
показать весь комментарий
Похоже на то, что всеми способами проталкивают дезинформацию о времени и месте контрнаступления.
показать весь комментарий
Тема т.зв. контрнаступу на Херсонщині дуже цікава з точки зору подачі в інформаційному полі.

Переміщення окупаційних військ показують, що кремль цьому вірить.

Але в даному випадку тупо і безжально використовуються долі людей у цій грі.
І це мені не подобається!
показать весь комментарий
Да е... е эту дуру с больным эго чем то тяжелым. Вот до чего доводит ущемленная провинциальность
показать весь комментарий
Ховайсь! Верещук іде в наступ!
показать весь комментарий
*****... Ну нахєра ж ми вибрали тупоголових дебілів у владу..

Ну ,*****, де були наші очіколи голосували за прибацаного на всю голову зеленого сопляка...

*******. і шо з цим ********* робить, хєр його зна...
показать весь комментарий
Розумні люди у 2019 році за зелене лайно не голосували!!! Так що питання ставте до тих, х о за них голосував.
показать весь комментарий
это ты дебил выбирал - я лично после высеров 95 квартала против Украины - блевал от их тупых епальников
показать весь комментарий
Этой суетой с вероятным наступлением не дают возможности оккупантам сосредоточиться на Славянском и Краматорском направлении. Но с каждым днём, становится понятней, что это деза.
показать весь комментарий
не песди кацап
показать весь комментарий
Звучить як телеграма зі смольного...)))
показать весь комментарий
Скоріше, як телеграма у смольний.
показать весь комментарий
Интересно читать комменты. Какое огромное количество людей считают себя самыми умными. И не могут даже вообразить элементарного. Что если такое озвучивается значит это для чего то нужно!!!
показать весь комментарий
Там мізків як у курки, про що ви.
показать весь комментарий
та пусть пишут.тут же одни аналитеги сидят.
показать весь комментарий
Тіпа орки зовсім вже тупі і агентури в СБУ і ГУР МО в них вже не залишилось? За останні тижні всіх вже виявили?
Прогнозують наші військові плани воходячи з верещення Верещучки?
👍
показать весь комментарий
Українська мова дуже багата на влучні вислови. Я не буду робити спробу висловити ВСЕ що я думаю про таких посадовців. Включіть фантазію. Я вірю що наш народ знайде багато цензурних висловів для діяльності цієї пані. Творіть, шліть і НЕ ЗАБУВАЙТЕ!!!!!!!! Полум'я гарячих сердець АЗОВУ вимагає ПАМ'ЯТАТИ про діяльність таких ............. .................... ............................ діячів. Де марка про неї з напрямком за відомим крейсером??
показать весь комментарий
Держіть мене семеро....Йой шо ща буде. Це вже в який раз???????????
показать весь комментарий
Ну какой дурак публично предупреждает противника, что собирается наступать?
показать весь комментарий
верещук
показать весь комментарий
Мозку у Верещучки ніколи не було, в її черпній коробці вакуум!
показать весь комментарий
Там кость сплошная, как в бильярдном шаре
показать весь комментарий
А Херсонці всі тільки сидять і чекають коли Верещук про контрнаступ їм раскаже, що всім евакуюватися, це так не оголошується, є В Херсоні свій партизанський рух, котрий повинен попередити про контрнаступ і евакуацію!
показать весь комментарий
Сначала Чонгар разминировали, запустили врага, а теперь кидайте люди дома, работу, нажитое, мы будем наступать, наши воины гибнуть будут… Кто ответит за такую безмозглость? Хотелось бы, чтобы ответили те, кто голосовал за этувласть! Но, увы… страдает вся страна!
показать весь комментарий
Вона просто дурепа? Чи не "всьо так однозначно"? Таке взагалі можна брякати?
показать весь комментарий
Да, бл* ! Когда готовятся к контрнаступлению важно предупредить об этом противника !
показать весь комментарий
Ограбление по... итальянски. Марио идёт грабить банк.
показать весь комментарий
Пусть верещит, на то она и верещучка. То что орки перемещают свои войска туда сюда это даже хорошо, пусть мечутся. Фронт очень большой, перекидывая с одного участка войска какой-то провисает. Верим в ЗСУ. Скоро будут хорошие новости.
показать весь комментарий
Собака гавкає,а караван іде.
Віримо ЗСУ!!!
показать весь комментарий
Странная Верещук. Мы идём в наступление. Так что всему Херсону теперь срываться с места? Надо сказать где, когда, какими силами. И люди сами решат ехать или нет.
показать весь комментарий
