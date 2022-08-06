Верещук просит жителей Херсонской и Запорожской областей срочно эвакуироваться: "Мы готовимся идти в контрнаступление"
Вооруженные силы Украины готовятся идти в контрнаступление на юге, в связи с чем жителей Херсонской и Запорожской областей призывают немедленно эвакуироваться.
Соответствующее заявление сделала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы готовимся идти в контрнаступление. Наша армия еще раз просит помочь с эвакуацией гражданского населения", – отметила она.
По словам Верещук, ежедневно фиксируют выезд 1000 – 1200 человек с этих территорий, а это значит, что люди прислушиваются к призывам.
"Люди едут, и едут все больше. Я благодарна тем семьям, которые осмеливаются и садятся волонтерам в транспортные средства, используют эвакуационные поезда и автобусы, все, что только можно, чтобы выбраться и адаптироваться", – добавила министр.
Як тільки генштаб підготував наступ з оточенням та подальшим звільненням Херсонщини.
Як Найвеличніший лідер ********** з банкової оголосив про деокупацію Херсону.
Чим скористались орки і передислокували до Херсонської області резерви.
Наступ ЗСУ було зірвано.
Російське командування стягнуло 25 тисяч своїх військових https://www.unian.ua/war/okupanti-styagnuli-blizko-80-odinic-tehniki-u-napryamku-hersona-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11917545.html на південь України , з яких 10 тисяч знаходяться на західному березі Дніпра. Їх мета - оточення Миколаєва.
Про це https://www.thetimes.co.uk/article/showdown-looms-in-mykolaiv-as-putin-scrambles-to-save-face-975722d85 повідомляє The Times. - https://www.unian.ua/war/rosiya-styagnula-25-tisyach-viyskovih-na-pivden-ukrajini-dlya-otochennya-mikolayeva-the-times-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11931342.html https://www.unian.ua/war/
Може досить брати інфу - з потолка . ?
То Зе пугал или пиарился, что вот-вот начнёт наступать вместе с Армией, но Армия с ним не согласилась, да и путин не испугался. Или зелёные идиоты(это не оскорбление, это диагноз), или предатели. Нормальная голова не справляется с этой информацией!
Переміщення окупаційних військ показують, що кремль цьому вірить.
Але в даному випадку тупо і безжально використовуються долі людей у цій грі.
І це мені не подобається!
Ну ,*****, де були наші очіколи голосували за прибацаного на всю голову зеленого сопляка...
*******. і шо з цим ********* робить, хєр його зна...
Прогнозують наші військові плани воходячи з верещення Верещучки?
Віримо ЗСУ!!!