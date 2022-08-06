Верещук просит жителей Херсонской и Запорожской областей срочно эвакуироваться: "Мы готовимся идти в контрнаступление"

Вооруженные силы Украины готовятся идти в контрнаступление на юге, в связи с чем жителей Херсонской и Запорожской областей призывают немедленно эвакуироваться.

Соответствующее заявление сделала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы готовимся идти в контрнаступление. Наша армия еще раз просит помочь с эвакуацией гражданского населения", – отметила она.

По словам Верещук, ежедневно фиксируют выезд 1000 – 1200 человек с этих территорий, а это значит, что люди прислушиваются к призывам.

Также читайте: Папа Франциск планирует приехать в Украину перед поездкой в Казахстан, - посол Юраш

"Люди едут, и едут все больше. Я благодарна тем семьям, которые осмеливаются и садятся волонтерам в транспортные средства, используют эвакуационные поезда и автобусы, все, что только можно, чтобы выбраться и адаптироваться", – добавила министр.