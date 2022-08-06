РУС
2 184 26

"Зерновой коридор" заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины, - Кубраков

кубраков

Впервые с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в субботу вечером в Украину прибыло судно под загрузку - балкер FULMAR S.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, судно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Министр считает, что прибытие FULMAR S означает старт работы "зернового коридора" в двух направлениях – на выход и вход в порты Украины.

"Это событие также является важным сигналом рынка, что "зерновой коридор" – это безопасная и главное выгодная бизнес возможность судовладельцам вернуться в украинские порты", - добавил Кубраков.

"Наша цель – выход на месячный объем перевалки в портах Великой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции", – прокомментировал Кубраков.

Как сообщалось, сухогруз вышел из турецкого порта BANDIRMA в Мраморном море более 10 дней назад. До 2 августа судно находилось на якорной стоянке у турецкого порта PENDIK, а затем до 5 августа – на якорной стоянке у пролива Босфор в Черном море, откуда отправилось в направлении порта "Черноморск" в 15:50.

Напомним, в конце июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали "зерновое соглашение" о гарантиях экспорта украинского зерна морским путем.

+7
Україна посприяла зняттю санкцій з рашки на продаж продовольства (не тільки зерна) і добрив.
Зараз рашка заявила, що розглядають пропозиції України на розблокування вивозу морем металу, але теж при умові зняття санкцій на кацапський метал. Очевидно, що рашка має на продаж кратно більше металу, ніж ми і тоді який сенс в санкціях.
Ще трохи наші зелені курви постараються і всі головні галузеві санкції будуть скасовані і надходження в бюджет рашки зростуть і на фінансування війни теж. В ОПі тим часом лобіюють зняття санкцій з олігархів Ху*ла і дарують громадянства України. Рашка зараз буде таким чином відновлювати економіку, а нашу знищувати.
Це вже ознаки "перемоги" чи завгосп з ************ в кремлі мають отримати ордени від Ху*ла, щоб до кінченого наріду дійшло хоч щось в голову.
06.08.2022 20:45
+4
Вони своє майбутнє безхмарне вже забезпечили на кілька поколінь тільки за лист Хламідії отримали мінімум 50 млн. доларів, а там ще інші підтягнулися. Лошари голосували за Зелю, обрали його, а тепер він всім "вдячний". Кінець історії.
В країні з відповідальними виборцями за таких покидьків під час війни не голосували б, але не в нас. Тому за свій вибір всі платять, бо інакше не могло бути. Зате нарід поржав 2 роки ,а зараз всі на бенямарафон, там теж веселять безкоштовно.
06.08.2022 21:12
+3
Ще один кацап, якопу Порошенко в штани насрав. Не в труси, бо таких у кацапів немає.
06.08.2022 21:23
а в Маріуполі рашисти будують клітки в філармонії, щоб влаштувати судилище над азовцями, яких вони визнали терористами. засудять до страти - і що тоді?
06.08.2022 20:30
Оккупанты увеличили свой контингент в 4 раза за последние 2 недели на юге Украины, который чрезвычайно важен для противника, потому что вероятный контроль над Николаевом открывает дорогу в Одессу

Об этом сообщает Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

А кацапский-зэлёный гандон кубраков расказывает о великом счастье -зерновом коридоре....
06.08.2022 23:07
Да хоть в 10 раз. Логистики боеприпасов уже нет и не будет. Там в штабах живут одним днём, так же как при совке. Сегодня завтра есть что пожрать, а там стабильность и ПэЖэ вывезет.
06.08.2022 23:45
а чого нам не можна щось інше продавати? що тоді?
06.08.2022 20:31
Домовленість була лише про збіжжя, судна перевіряються.
06.08.2022 21:03
Побачимо, що далі буде. Здається усе не так вже і безхмарно.
06.08.2022 20:31
вообще НЕбезхмарно
06.08.2022 23:08
Отлично!а до Войны никто и слухом идухом не знал сколько вы мильярдов *******!!!А ЩА во как как не новость так крышу вырыщили МЭЖНАРОДНУ!ТЬФУ ПЛЯДЬ!!!КАК НЕ КРУТИ ВОЙНА ВОЙНОЙ А ТВАРИ БАБЛО РУБЯТ!!!!
06.08.2022 20:32
А я передаю продукти в Україну. Кожну суботу. Мда
показать весь комментарий
Есть люди вообще про свои гуманитарные дела не пишут.
показать весь комментарий
Так от зараз бажаний щоденний баланс вивезеного нами і ********** зерна і розмір надходженнь до державного бюджету, БО « тєрзают мєня смутниє сомнєния» , що всі ці підари- агротрейдери ( серед яких є звичайно свиночолий гетьман» , задекларують такі страховки, що « ледве вийдуть в нуль» . Слудкуйте за руками і за бурним взлетом страхових компаній
показать весь комментарий
Зеля лобіював комерційні інтереси Пороха, розсмішив. Виходить, що ********** як шльондра всім догоджає, а на камеру бореться з щоколядним Баригою в Україні і наживається попутно на війні, бо відмазує "гаманці" Ху*ла.
Шарія надивився?
06.08.2022 20:52
МИЛЬЯРД%!!!ПРАВ!!!Это в всё туфта,для лохов!Воюйте!а мы КАЛОМОЙШЕ И ЕМУ ПОДОБНЫМ 50НА50 РЕШАЕМ НА УРОВНЕ БАБЛО!!!ЖАЛЬ ПАЦАНОВ НА ПЕРЕДОВОЙ!!!Вы только представьте сколько мильярдов воруется!и тем же временем просят ПОДАЧЕК С ПРИТЕНЗИЯМИ У ЕС!!!Я Б НЕ ДАЛ НИ КОПЕЙКИ ТВАРЯМ ЗЕЛЁНЫМ!!!ПУТИН *****!!!
показать весь комментарий
Ну, давай! Бери окуляри, лупу, ліхтарик - шукай тут "баригу", що тобі у штани сере - https://latifundist.com/rating/top-15-eksporterv-ukransko-pshenits-za-9-msyatsv-2021-roku
показать весь комментарий
Соси у барыг КОЛОСОК СУЧЬКА!!!!ПОД *******************!!!
показать весь комментарий
Ще один кацап, якопу Порошенко в штани насрав. Не в труси, бо таких у кацапів немає.
показать весь комментарий
яка чудова новина,все так гарно;а у нас города ********,люди гинуть,патріоти наші гинуть,полонених катують,вбивають(чмо за Азовців домовилось,не заважайте тільки),ой тільки б в Африці не голдали.За все будете відповідать зе і попєрєдніки теж
06.08.2022 20:51
А яким коштом аграрії посівну проведуть, якщо не зможуть продати цьогорічний врожай? Ти їм купиш насіння, добрива, пальне та інше? Що вони тоді наступного року зберуть?
06.08.2022 21:17
поки наших дітей вбивають, ці приторговують. Ох, зєля, чекає на тебе з єрмачиною світле майбутнє...
06.08.2022 20:57
ДэРмачиноюЕРМАКОМ!+ЗЕЛЕНСКИЙ *****+ПУТИН *****!!!КОРОЧЕ ВСЕ ОНИ ТВАРИ!!!
06.08.2022 21:03
06.08.2022 21:12 Ответить
Туди повні, назад порожні. А у чому новина?
06.08.2022 21:08
Ну не буде влада розповідати про азовців, а так є тема, вся країна прикипіла до екранів і переживає за зерновози, хоч якась розвага.
показать весь комментарий
ой як це мені активно не подобається..

ще у світлі загибелі власника Нібулону..
06.08.2022 21:18
