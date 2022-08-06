"Зерновой коридор" заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины, - Кубраков
Впервые с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в субботу вечером в Украину прибыло судно под загрузку - балкер FULMAR S.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, судно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.
Министр считает, что прибытие FULMAR S означает старт работы "зернового коридора" в двух направлениях – на выход и вход в порты Украины.
"Это событие также является важным сигналом рынка, что "зерновой коридор" – это безопасная и главное выгодная бизнес возможность судовладельцам вернуться в украинские порты", - добавил Кубраков.
"Наша цель – выход на месячный объем перевалки в портах Великой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции", – прокомментировал Кубраков.
Как сообщалось, сухогруз вышел из турецкого порта BANDIRMA в Мраморном море более 10 дней назад. До 2 августа судно находилось на якорной стоянке у турецкого порта PENDIK, а затем до 5 августа – на якорной стоянке у пролива Босфор в Черном море, откуда отправилось в направлении порта "Черноморск" в 15:50.
Напомним, в конце июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали "зерновое соглашение" о гарантиях экспорта украинского зерна морским путем.
Об этом сообщает Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
А кацапский-зэлёный гандон кубраков расказывает о великом счастье -зерновом коридоре....
Шарія надивився?
Зараз рашка заявила, що розглядають пропозиції України на розблокування вивозу морем металу, але теж при умові зняття санкцій на кацапський метал. Очевидно, що рашка має на продаж кратно більше металу, ніж ми і тоді який сенс в санкціях.
Ще трохи наші зелені курви постараються і всі головні галузеві санкції будуть скасовані і надходження в бюджет рашки зростуть і на фінансування війни теж. В ОПі тим часом лобіюють зняття санкцій з олігархів Ху*ла і дарують громадянства України. Рашка зараз буде таким чином відновлювати економіку, а нашу знищувати.
Це вже ознаки "перемоги" чи завгосп з ************ в кремлі мають отримати ордени від Ху*ла, щоб до кінченого наріду дійшло хоч щось в голову.
В країні з відповідальними виборцями за таких покидьків під час війни не голосували б, але не в нас. Тому за свій вибір всі платять, бо інакше не могло бути. Зате нарід поржав 2 роки ,а зараз всі на бенямарафон, там теж веселять безкоштовно.
ще у світлі загибелі власника Нібулону..