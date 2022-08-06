"Зерновой коридор" заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины, - Кубраков

Впервые с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в субботу вечером в Украину прибыло судно под загрузку - балкер FULMAR S.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, судно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Министр считает, что прибытие FULMAR S означает старт работы "зернового коридора" в двух направлениях – на выход и вход в порты Украины.

"Это событие также является важным сигналом рынка, что "зерновой коридор" – это безопасная и главное выгодная бизнес возможность судовладельцам вернуться в украинские порты", - добавил Кубраков.

"Наша цель – выход на месячный объем перевалки в портах Великой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции", – прокомментировал Кубраков.

Как сообщалось, сухогруз вышел из турецкого порта BANDIRMA в Мраморном море более 10 дней назад. До 2 августа судно находилось на якорной стоянке у турецкого порта PENDIK, а затем до 5 августа – на якорной стоянке у пролива Босфор в Черном море, откуда отправилось в направлении порта "Черноморск" в 15:50.

Напомним, в конце июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали "зерновое соглашение" о гарантиях экспорта украинского зерна морским путем.