В ГУР объяснили, зачем Россия готовит показательное судилище над пленными в Мариуполе: "Моральное давление на украинских защитников с целью запугать и дестабилизировать Украину"
В разведке подчеркнули, что любые незаконные судилища, устроенные Россией, не будут легитимными ни для Украины, ни для всего мира.
Судилище над украинскими военнопленными, которое готовят российские оккупанты в Мариуполе, направлено на запугивание украинского общества. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Продолжается моральное давление на украинских защитников, которые находятся в плену, на все украинское общество и родных защитников, с целью запугать и дестабилизировать Украину, и дальше распространять абсурдную пропаганду и называть защитников своей страны "фашистами", - сказал он.
По его словам, оккупанты ведут игру для зазомбированной российской публики.
"Это не останавливает Украину в защите своей территории, в том числе в борьбе за возвращение своих защитников... Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает бороться, проводятся переговоры, чтобы украинские защитники вернулись домой", - сказал Юсов.
Он также подчеркнул, что любые незаконные судилища, устроенные Россией, не будут легитимными ни для Украины, ни для всего мира.
Добре розказувати, ми і так розуміє що давлять на страх, але все ж як таке витримати до смерті((((
Як хочеться щоб так пройшлися по правлячій партії щоб рпз і назавжди запам'ятали то що відчувають громадяни і солдати!
І десь вже далеко Китаю.
Гарантії від зеленського, верещук, арахамії виявились кращими?
цим самим деморалізують своїх орків бо їх будуть забирати з собою
ті хто вирішить не здаватися
разве нельзя было просчитать что АЗОВцев и боятся и ненавидят и считают нациками и навряд ли руцкие выполнят какие-то обещания (тем более никогда и до этого не выполняли)
Таке враження, що тут не вистачає ешафоту і ката з важкою сокирою, щоби задум сценаристів і режисерів цього огидного дійства став завершеним.
На щось інше годі було сподіватись, адже весь цей бал Сатани - для остаточного спалення душ податного люду рашистської пітьми.
і чому питання обміну засекретили?!
В тому і трагедія азовців, що вибору між наміром боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою з однієї сторони, і здачею в полон з іншої, у них не було.
На відміну від захисників ДАПу, які відбивали всі атаки ворога, допоки їх не підірвали фугасами, підло закладеними рашистами під несучі стіни ДАПу під час евакуації тіл загиблих своїх.
І справа навіть не у браку *********** і продовольтва у захисників Азовсталі, а у позиції значної частини побратимів азовців з інших підрозділів і загонів, які вже не мали сил захищати визначені їм позиції.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, безперервно обстрілюючи Азовсталь з усіх видів артилерії та наносячи бомбові удари 3-х і 5-ти тонними бомбами.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон не міг бути проігнорований азовцями, бо це призвело б до справжнього хаосу в лавах захисників Азовсталі, що могло призвести не тільки до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх у битві за Маріуполь.