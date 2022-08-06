В ГУР объяснили, зачем Россия готовит показательное судилище над пленными в Мариуполе: "Моральное давление на украинских защитников с целью запугать и дестабилизировать Украину"

В разведке подчеркнули, что любые незаконные судилища, устроенные Россией, не будут легитимными ни для Украины, ни для всего мира.

Судилище над украинскими военнопленными, которое готовят российские оккупанты в Мариуполе, направлено на запугивание украинского общества. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Продолжается моральное давление на украинских защитников, которые находятся в плену, на все украинское общество и родных защитников, с целью запугать и дестабилизировать Украину, и дальше распространять абсурдную пропаганду и называть защитников своей страны "фашистами", - сказал он.

По его словам, оккупанты ведут игру для зазомбированной российской публики.

"Это не останавливает Украину в защите своей территории, в том числе в борьбе за возвращение своих защитников... Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает бороться, проводятся переговоры, чтобы украинские защитники вернулись домой", - сказал Юсов.

Он также подчеркнул, что любые незаконные судилища, устроенные Россией, не будут легитимными ни для Украины, ни для всего мира.