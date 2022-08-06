РУС
В ГУР объяснили, зачем Россия готовит показательное судилище над пленными в Мариуполе: "Моральное давление на украинских защитников с целью запугать и дестабилизировать Украину"

самосуд

В разведке подчеркнули, что любые незаконные судилища, устроенные Россией, не будут легитимными ни для Украины, ни для всего мира.

Судилище над украинскими военнопленными, которое готовят российские оккупанты в Мариуполе, направлено на запугивание украинского общества. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Продолжается моральное давление на украинских защитников, которые находятся в плену, на все украинское общество и родных защитников, с целью запугать и дестабилизировать Украину, и дальше распространять абсурдную пропаганду и называть защитников своей страны "фашистами", - сказал он.

По его словам, оккупанты ведут игру для зазомбированной российской публики.

"Это не останавливает Украину в защите своей территории, в том числе в борьбе за возвращение своих защитников... Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает бороться, проводятся переговоры, чтобы украинские защитники вернулись домой", - сказал Юсов.

Он также подчеркнул, что любые незаконные судилища, устроенные Россией, не будут легитимными ни для Украины, ни для всего мира.

+26
Яке здало азовців ще щось пояснює, навіть не збирається виправдовуватися. На кого працює?
06.08.2022 20:38 Ответить
+20
06.08.2022 20:48 Ответить
+20
с самого начала эта уйня с добровольной сдачей в плен выглядела как...как какая-то афера, в которой никто никому ничего не гарантировал... а просто для многих (но не АЗОВцев и их семей) одной проблемкой ставало меньше (и для ОП и для преЗЕ и для оккупантов)
разве нельзя было просчитать что АЗОВцев и боятся и ненавидят и считают нациками и навряд ли руцкие выполнят какие-то обещания (тем более никогда и до этого не выполняли)
06.08.2022 20:56 Ответить
Яке здало азовців ще щось пояснює, навіть не збирається виправдовуватися. На кого працює?
06.08.2022 20:38 Ответить
Вы не понимаете. Это "спецоперация" по "эвакуации" лично от Зеленского. У него все идет за его планом - пи@данул и тут-же забыл. Главное былотекст прочитать с выражением и нужной интонацией.
06.08.2022 21:00 Ответить
Тут кацап начал стрим на ютюбе. Давайте ему поможем дружноhttps://www.youtube.com/watch?v=VGrdcogRIMY
06.08.2022 20:38 Ответить
Там наши предатели светятся по полной программе, пишут что ждут российские войска, брать их тёпленькими.
06.08.2022 20:51 Ответить
Там чмо з Zеткою, скаржимось на пропаганду тероризму.
06.08.2022 20:52 Ответить
Якась п'яна макака
06.08.2022 21:09 Ответить
Это донецкий любитель русскага мира и вранья. Трындит, что скоро Россия победит и присоединит Мамбас к себе.
06.08.2022 21:13 Ответить
Вот вам "наши люди" дамбацкие, и мы их всех содержим.
06.08.2022 21:16 Ответить
Наши военные часто рассказывают о тотально ватных взглядах жителей донбасса.
06.08.2022 23:44 Ответить
Тупое ху.ло не понимает что каждое его действие укрепляет Украинцев и усиливает ненависть к касапскому безмозглому скоту.
06.08.2022 20:38 Ответить
А как думает сожитель буданова- гогилашвили ?
06.08.2022 20:38 Ответить
Спитайте у Валуєва, той в курсі.
06.08.2022 20:43 Ответить
Азов, ЗСУ, прикордонники,тероборона,морпіхи вистоять, а ось чи вистоїть оп і ті які їх здав в полон. Не шукають шляхи для визволення, а піар на долі і смутку України
06.08.2022 20:42 Ответить
Помилка дурних від народження кацапських рабів у тому що вони ніколи не зрозуміють народжену вільною українську незламну націю...
06.08.2022 20:43 Ответить
Параше уже по барабану легитимность. Сколько можно болтать?...
06.08.2022 20:43 Ответить
Ну ви мені хоч що, ну ніколи не повірю, що треба було наказувати, давати якісь гарантії азовцям для того, щоб вони здалися путіну. Нехай тепер прямо покажуть-ХТО здав азовців? Хто відповість за цю зраду?
06.08.2022 20:44 Ответить
Я хочу бачити в клітці зє-баду - зє, єрмака, татарова, вєрєщук... а решту зє-холуїв загнаними як в Чілі на стадіони...
06.08.2022 20:45 Ответить
Це мрія кожної людини,але відбувається все навпаки,сидять та гинуть люди,владу мають покидьки.
06.08.2022 20:49 Ответить
Для дестабілізації у країни є презЕдент дерьмак, його призначенці, ну і перекладаючий владу та відповідальність чтеЦ- Бубочка Боневтік.
06.08.2022 20:45 Ответить
ГУР вів операцію, а на сьогодні пояснює такі усім відомі речі,прикриваючи словами свій провал
06.08.2022 20:46 Ответить
Операцию вел и отдавал прямой приказ лично Боневтик. Гарантии принимал и брал на контроль он же.
06.08.2022 20:49 Ответить
Всі такі цікаві а як тому солдату якого при житті і памяті лишають всього- гордості, органів де біль яку він відчувае не має границь...
Добре розказувати, ми і так розуміє що давлять на страх, але все ж як таке витримати до смерті((((
Як хочеться щоб так пройшлися по правлячій партії щоб рпз і назавжди запам'ятали то що відчувають громадяни і солдати!
06.08.2022 20:47 Ответить
06.08.2022 20:48 Ответить
Гарантії від китаю, союзника рашистів???? Ви **** дались?
06.08.2022 23:44 Ответить
До США, Канади, Європейського союзу, ...,...
І десь вже далеко Китаю.
Гарантії від зеленського, верещук, арахамії виявились кращими?
07.08.2022 01:28 Ответить
Що значить "далеко Китаю"? Ви скріншот читали? Там він у перших рядках згаданий. Я до цього претензії і висловлюю.
07.08.2022 09:58 Ответить
вони доб,ються того що наші воїни перестанут здаватися в полон.
цим самим деморалізують своїх орків бо їх будуть забирати з собою
ті хто вирішить не здаватися
06.08.2022 20:49 Ответить
У народа растет ненависть к оккупантам, и стремление победить , а не страх
06.08.2022 20:51 Ответить
а мы что готовим
06.08.2022 20:54 Ответить
черговий гундосік-відосік...
06.08.2022 20:58 Ответить
Найбільший депресійний фактор на все українське суспільство в цілому і захисників особливо - є присутність в живих таких покидьків як портнов , татаров, єрмак, демченко, тищенко і решта їм сосущим
06.08.2022 20:56 Ответить
Якщо ми не робимо суділіща москальні, тоді москальня зробить суділіщє нашим воякам...
06.08.2022 20:56 Ответить
с самого начала эта уйня с добровольной сдачей в плен выглядела как...как какая-то афера, в которой никто никому ничего не гарантировал... а просто для многих (но не АЗОВцев и их семей) одной проблемкой ставало меньше (и для ОП и для преЗЕ и для оккупантов)
разве нельзя было просчитать что АЗОВцев и боятся и ненавидят и считают нациками и навряд ли руцкие выполнят какие-то обещания (тем более никогда и до этого не выполняли)
06.08.2022 20:56 Ответить
Этого не нужно было даже и просчитывать. Это лежало на поверхности. Каждый день героического сопротивления героев "Азовстали" был напоминанием предательства верховного по сдаче юга Украины. Вопросы нарастали как снежный ком, и от героев и их семей в том числе. Сдав их Зеля просто решил для себя проблему, переложив ее на других.
06.08.2022 21:07 Ответить
Тобто тіпа "не ведіться"????? А їм то як???? Що за тупі заяви!!!!
06.08.2022 20:59 Ответить
Господи, Боже, де ж Ти?!?!
06.08.2022 21:01 Ответить
За азовцев вы, сволочи , еще ответите всей своей клоунской шоблой, народ этого вам не забудет и не простит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.08.2022 21:10 Ответить
Да Размажите всех поРашских пленных по трассе жизни пох какой катком с асфальтом!Во точно побегут нах!!!путинаХуйла сами мочить!
06.08.2022 21:13 Ответить
Вся власть поражена вирусом вранья,что вы конкретно предпринимаете твари зеленые для освобождения Азовцев? Суки циничные,чтоб вы сдохли!
06.08.2022 21:15 Ответить
Как что? А шоу какое сбацали?

06.08.2022 21:49 Ответить
На ці рила, нормальній людині, і дивитися гидко, не те, що слухати.
06.08.2022 22:40 Ответить
Это сразу было понятно, что пленных азовцев будут максимально использовать для давления. Кацапы прекрасно понимают, что им терять уже нечего, "пабеда любой ценой". Для них поражение = смена власти, возможно развал страны. Они итак уже зашкварились абсолютно везде, включая ядерный терроризм. А мы себе "любой ценой" позволить не можем, потому что у нас оружия нет в нужном количестве. И кацапы тоже это прекрасно знают.
06.08.2022 21:24 Ответить
Де судилище над членами терористичного утворення російська федерація?
06.08.2022 21:29 Ответить
Дебілоіди ватні не розуміють, шо якщо до цього дійде, то ми лише з ше більшою силою будемо бити рашистку погань!
06.08.2022 21:34 Ответить
Затевают только для своих лахтаков этот суд. Тема Азова там раскручена ещё с 14г! Мол всех переловили и будем судить. Там из ордло будут и зрители и обвинители. Всё для своего лохтората. Спланировать бы накануне авианалет на здание филармонии. Хотя могут и предусмотреть. Сложная тема.
06.08.2022 21:47 Ответить
Судилище над українськими військовополоненими, яке готують російські окупанти в Маріуполі, спрямоване на залякування українського суспільства. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки і саме для цього "зе" обманув "Азов" ,щоб вони здалися в полон ,для залякування і цього судилища.
06.08.2022 22:56 Ответить
Попіл спалених азовців стукає у серце. Збита корона і зірвані погони - найлегше, що може чекати на кодло узурпаторів.
06.08.2022 23:59 Ответить
Інформаційно-психологічна спецоперація з використанням полонених захисників Маріуполя продовжується у форматі вистави в багатьох актах на сцені з театральними декораціями драматургії середніх віків.
Таке враження, що тут не вистачає ешафоту і ката з важкою сокирою, щоби задум сценаристів і режисерів цього огидного дійства став завершеним.
На щось інше годі було сподіватись, адже весь цей бал Сатани - для остаточного спалення душ податного люду рашистської пітьми.

07.08.2022 00:06 Ответить
Хай ГУР краще пояснить хто і навіщо здачу в полон назвав "евакуацією гарантами якої виступають ООН і Червоний хрест".

і чому питання обміну засекретили?!
07.08.2022 00:53 Ответить
Для багатьох слово "Екстракція" вперше прозвучало у зверненні до Папи Римського Волини, командира морпіхів, які пробились на Азовсталь.
В тому і трагедія азовців, що вибору між наміром боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою з однієї сторони, і здачею в полон з іншої, у них не було.
На відміну від захисників ДАПу, які відбивали всі атаки ворога, допоки їх не підірвали фугасами, підло закладеними рашистами під несучі стіни ДАПу під час евакуації тіл загиблих своїх.
І справа навіть не у браку *********** і продовольтва у захисників Азовсталі, а у позиції значної частини побратимів азовців з інших підрозділів і загонів, які вже не мали сил захищати визначені їм позиції.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, безперервно обстрілюючи Азовсталь з усіх видів артилерії та наносячи бомбові удари 3-х і 5-ти тонними бомбами.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон не міг бути проігнорований азовцями, бо це призвело б до справжнього хаосу в лавах захисників Азовсталі, що могло призвести не тільки до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх у битві за Маріуполь.
07.08.2022 02:07 Ответить
На сайті всі дорослі люди. Запитайте себе, хто завжди намагається залякувати? І відповідь буде однозначною - той, кого самого залякували. Той, кого не хочу називати, є найбільшим в світі боягузом, якого з дитинства всі гнобили і найбільшого страху він натерпівся, коли в Берліні знесли стіну. Він і з росії зробив болото і думав, що те саме зробить з України. А тепер тремтить в агонії, розмірковуючи, яка кончина його чекає?
07.08.2022 13:21 Ответить
 
 