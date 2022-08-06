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Новости Война
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Цель Путина – полный контроль над Украиной. Сила оружия стран Запада должна остановить его, – глава МИД Эстонии Рейнсалу

рейнсалу,урмас

В Эстонии считают, что главной целью президента России Владимира Путина является полный контроль над Украиной. Для срыва его планов необходимы три условия.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Цель Путина - полный контроль над Украиной. Сила оружия и сила воли стран Запада должны остановить режим Путина на пути агрессии. Только немедленная и неизбежная расплата за преступные действия, сила украинской армии и сила воли западного мира сможет остановить убийцу", - подчеркнул Рейнаслу.

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По его словам, сейчас необходимо осознать, что война, которую инициировал Путин, является угрозой для всего мира.

путин владимир (31493) Эстония (1449) Рейнсалу Урмас (41)


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Топ комментарии
+4
Мета пукіна повне знищення української незламної нації-але дарма лапатний сцарь це розпочав...
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06.08.2022 21:15
+3
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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06.08.2022 21:23
+2
ми переможемо
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06.08.2022 21:26
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Мета пукіна повне знищення української незламної нації-але дарма лапатний сцарь це розпочав...
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06.08.2022 21:15 Ответить
наша МЕТА полный контроль на печью где будут сжигать ***** и его пособников вместе с двойниками...
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06.08.2022 22:41 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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06.08.2022 21:23 Ответить
ми переможемо
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06.08.2022 21:26 Ответить
Якщо рф досягне своєї мети то мільйони українців винесуть вирок єс і всім пособникам рф. Ви отримаєте справжній рагнарок чи як ви там це назвете.
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06.08.2022 21:27 Ответить
Я вас умоляю. тока не нужно пыжитьсяво все стороны, бо это почерк кацапа.
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06.08.2022 22:01 Ответить
Путин 1-й модели говорил о модернизации, но что-то пошло не так, Людмила Путина сказала, что её мужа нет в живых, а нынешний - совершенно другой человек, за которым стоят страшные люди...
Целью нынешней версии путина стало дограбить недограбленное
и спрятать концы в воду войны, насколько позволит IQ.
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06.08.2022 22:47 Ответить
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06.08.2022 23:20 Ответить
Одним из этапов маниакальных бредовых идей *********** это взятие Украины, затем всех остальных, Аляску и перекроив Мир доминировать вместе с Китаем, а потом может и его наклонить, у этих шизофреников со временем планы меняются.
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06.08.2022 23:33 Ответить
Путину надо посоветоваться с санитарами.
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07.08.2022 00:59 Ответить
 
 