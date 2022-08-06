Цель Путина – полный контроль над Украиной. Сила оружия стран Запада должна остановить его, – глава МИД Эстонии Рейнсалу
В Эстонии считают, что главной целью президента России Владимира Путина является полный контроль над Украиной. Для срыва его планов необходимы три условия.
Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Цель Путина - полный контроль над Украиной. Сила оружия и сила воли стран Запада должны остановить режим Путина на пути агрессии. Только немедленная и неизбежная расплата за преступные действия, сила украинской армии и сила воли западного мира сможет остановить убийцу", - подчеркнул Рейнаслу.
По его словам, сейчас необходимо осознать, что война, которую инициировал Путин, является угрозой для всего мира.
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+4 Александр Чуднивец #474549
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+3 Alex Alex #500309
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+2 Кіт Семен
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Целью нынешней версии путина стало дограбить недограбленное
и спрятать концы в воду войны, насколько позволит IQ.