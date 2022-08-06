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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты хотят отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг страны, - Энергоатом

заес

В "Энергоатоме" предостерегают, что российские оккупационные войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, чтобы уничтожить ее инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Энергоатом.

"Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС - ее артиллерийские обстрелы - преследуют цель разрушения инфраструктуры станции, повреждения всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны.

Такими действиями рашисты перешли к новому сценарию – сценарию разрушений, создания ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся", - отмечается в сообщении.

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По словам представителей "Энергоатома", помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных из крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации.

В противном случае Россия реализует свой план по превращению ЗАЭС в военную базу ядерных террористов.

"Этому сейчас способствуют активные действия представителей Росатома, которые находятся на станции и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - отмечают в "Энергоатоме".

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По данным компании, помимо разрушения инфраструктуры Запорожской АЭС, план захватчиков также включает в себя дальнейшее полное обесточивание станции (блекаут) с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока.

Ситуацию значительно усложняет размещение захватчиками своей военной техники с оружием и взрывчаткой в ​​машинных залах энергоблоков №1 и №2, что является фактическим минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Все это в дополнение к минированию береговой линии ЗАЭС по линии пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища.

"Вскоре все это с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа", - предостерегают в "Энергоатоме".

Ранее российские оккупанты в результате обстрелов 5 августа серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС – сообщалось о рисках утечки водорода и распылении радиоактивных веществ.

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Энергомережа (3) Запорожская АЭС (712) атака на ЗАЭС (81)


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Топ комментарии
+34
кто же все таки разминировал Чонгар и Перекоп?
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06.08.2022 21:17
+30
Сдали самый важный стратегический обьект без боя теперь чешите затылки придурки
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06.08.2022 21:27
+26
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06.08.2022 21:31
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кто же все таки разминировал Чонгар и Перекоп?
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06.08.2022 21:17 Ответить
вава
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06.08.2022 21:30 Ответить
наивный и все же вопрос..... а что Ростовская АЭС Нововоронежская Калужская в зоне недолетов ракет??? или самолетов ???!! Ой ли и что мешает
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06.08.2022 22:40 Ответить
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06.08.2022 21:31 Ответить
ну как бы ...для того чтобы что-то просто отключить не обязательно разхренячивать в хлам атомную станцию... ну это так...если подумать есть чем...
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06.08.2022 21:22 Ответить
Якщо їм прийдеться відступати, вони її у любому випадку зруйнують, вони не залишать такий об'єкт в робочому стані українцям...
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06.08.2022 21:26 Ответить
"умом рабсею не понять" - ну это так...если подумать есть чем...
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06.08.2022 23:06 Ответить
відкрутити їм голови
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06.08.2022 21:22 Ответить
Те що вони це хочуть зробити логічно, не зрозуміло чого досі не зробили?
Мабуть сподівались хапнути більше нашої земельки і станція забезпечувала б їх електроенергією, тепер бачать, що захопили і обмежать постачання тільки на окуповані території, або зовсім зупинять станцію.
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06.08.2022 21:23 Ответить
ото й вони так думають..типу - поезд стой - раз, два..
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06.08.2022 21:31 Ответить
Вони нам заес не віддадуть, їм начхати що з нею станеться, якщо не зможуть втримати знищать, їхні болота далеко.
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06.08.2022 21:24 Ответить
Не так и далеко. Всей Европе капец будет и огромной части рашки
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06.08.2022 21:26 Ответить
Всему Югу *********** будет пипец. А это в основном земледельческие районы. Что жрать будут?
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06.08.2022 22:00 Ответить
дада. на ЧАЭС посмотри и на расстояние до Киева,100км. и все живы после аварии и даже в сторону ЧАЭС элитные маетки понастроили.. да ***** кацапам,они далеко.
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06.08.2022 23:18 Ответить
ты долпайоп туча после аварии тогда пошла на беларусь
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07.08.2022 06:01 Ответить
Ростов близько. Якраз по розі вітрів
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06.08.2022 21:32 Ответить
Сдали самый важный стратегический обьект без боя теперь чешите затылки придурки
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06.08.2022 21:27 Ответить
Тоді десь 5 нацгвардійців загинуло. Тому ти пишеш куйню
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06.08.2022 21:30 Ответить
Такий об'єкт мав би охоронятися ешелоновано,це важливіше за атомні шахти.
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06.08.2022 21:33 Ответить
как бы это не звучало цинично,это что *****?!! в Северодонецке погибло тысячи и Северодонецку по значимости очень далеко до Энергодара. прийдет зима поймешь.
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06.08.2022 23:20 Ответить
не пистите кацапы
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07.08.2022 06:02 Ответить
бєз боя ти свій мозок здаєш. за станцію були бої. якщо не маєш пам'яті, то хоть май совість перед загиблими там.
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07.08.2022 02:01 Ответить
Перед тим, як шукати зраду розкажіть, а хто у 2015-2016 рр. надавав накази крутити кримськотатарських активістів, що підірвали опори ЛЕП на АРК?
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07.08.2022 02:05 Ответить
сгинь нечисть зеленомордая
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07.08.2022 06:03 Ответить
мдас..мавпи з гранатами мають більше айк'ю...
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06.08.2022 21:27 Ответить
От якби у нас був би нормальний президент, а не барига-довпойоп, то в ЗСУ вже була б сотня тактичних ракет грім-2, і ми б могли фігачити на 500 км вглиб парашиї. Однак ******* по парашиї тупо немає чим, тому і відбувається така фігня з АЕС. Не здивуюсь, що до тих бід які привів з собою клоун (пандемія, велика війна), добавиться ще й чорнобиль2.
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06.08.2022 21:29 Ответить
Хіба асфальту вже нема ?
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06.08.2022 22:39 Ответить
Браво! Отличный повод Амнистии разразиться очередным докладом.
А может уже стоит сделать вывод, что на войне надо ******* налево и направо, чтоб страх получили все, чтоб боялись даже подумать об начать движение в нашу сторону?
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06.08.2022 21:29 Ответить
Удар буде дуже відчутним для України . Деякі підприємства просто зупиняться і надовго. Для побутових потреб людей енергію найдуть.
Не думаю, що хтось або щось нам допоможе. Хіба що ЗСУ відіб' ють Енергодар.
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06.08.2022 21:43 Ответить
100%
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06.08.2022 21:49 Ответить
ну і де та Амеістія Інтернешл??
Чому мовчить??
За гроші Фуйла пеїхали у відпустку на Гаваї??
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06.08.2022 21:53 Ответить
Її треба було взірвати при відступі. Не реактори, звісно, а щось безпечніше.
Але при відступі наші все залишають кацапам цілим і неушкодженим
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06.08.2022 21:55 Ответить
И без света сидеть. Гений
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06.08.2022 22:34 Ответить
Вбивати потрібно представників росатому, бо це такі самі бойові одиниці, як і війська москалів. Вичисляти де живуть, куди ходять, де сплять і тд. і мочити дронами покидьків. І не звертати увагу, на усілякі амнесті, бо вони підігрують окупантам.
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06.08.2022 22:06 Ответить
Ну ось і хто дозволив дикунам ще й ядерну зброю створити?!
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06.08.2022 22:21 Ответить
"Нам ничего не угрожает", надо строить дорогу и перестать стрелять", "скоро будем делать шашлыки" ой, у нас захватили АЭС, как жи так?
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06.08.2022 22:33 Ответить
Рашисты строят свою подстанцию, которая позволит подключить ЗАЭС к их энергосистеме.
Они разрушают наши подстанции, что делать нам тоже вполне очевидно.
Надеюсь, что подарки из США, что прилетят в понедельник, обесточат и Крым и развалят эту стройку.
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06.08.2022 22:34 Ответить
а почему у тебя ник кацапский ? бот
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07.08.2022 06:05 Ответить
Рашисти захоплювали АЕС не для контролю за безперебійним постачанням електроенергії громадянам і підприємствам України, а для того, щоб вимкнути перед настанням холодів і паралізувати цілі регіони. Рашистам з 24.02 все байдуже і навіть, якщо там буде аварія, то й що, скажуть українські ДРГ скоїли акт тероризму. Ситуація чим далі, тим гірша. Зима як у нас кажуть, не за горами.
Цих покидьків, які розмінували Чонгар і дозволили захопити Південь треба на стовпах вішати, але на жаль влада їх приховує, хоча скоріше це сама влада і зробила, тому себе захищає. По факту державою керують зрадники і як всупереч їхнім планам перемогти рашку, складне питання.
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06.08.2022 22:52 Ответить
Взагалі хтось вимірює рівень радіації в Запорізькій області? Можливо,вже давно фонить Енергоатома,а ми дізнаємось про це пізніше? Ну,як з Чорнобилем було,за місять тільки роз'яснили що до чого.
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07.08.2022 00:38 Ответить
не баись кацуап вас мутантов радиация не берет - тем более вы алкаши
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07.08.2022 06:06 Ответить
хто кацапи? У вас паранойа?
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08.08.2022 13:27 Ответить
Практический выход один: перейти в наступление, окружить Энергодар с Васильевкой со станцией, перерезать российским захватчикам все пути сообщения и снабжения. Тогда и вести с ними переговоры о сдаче с целью передачу станции Украине. Все они тоже хотят все-таки жить, а не погибать за медальку от Путлера.
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07.08.2022 10:00 Ответить
 
 