Оккупанты хотят отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг страны, - Энергоатом
В "Энергоатоме" предостерегают, что российские оккупационные войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, чтобы уничтожить ее инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Энергоатом.
"Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС - ее артиллерийские обстрелы - преследуют цель разрушения инфраструктуры станции, повреждения всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны.
Такими действиями рашисты перешли к новому сценарию – сценарию разрушений, создания ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся", - отмечается в сообщении.
По словам представителей "Энергоатома", помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных из крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации.
В противном случае Россия реализует свой план по превращению ЗАЭС в военную базу ядерных террористов.
"Этому сейчас способствуют активные действия представителей Росатома, которые находятся на станции и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - отмечают в "Энергоатоме".
По данным компании, помимо разрушения инфраструктуры Запорожской АЭС, план захватчиков также включает в себя дальнейшее полное обесточивание станции (блекаут) с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока.
Ситуацию значительно усложняет размещение захватчиками своей военной техники с оружием и взрывчаткой в машинных залах энергоблоков №1 и №2, что является фактическим минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами крупнейшей в Европе атомной электростанции.
Все это в дополнение к минированию береговой линии ЗАЭС по линии пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища.
"Вскоре все это с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа", - предостерегают в "Энергоатоме".
Ранее российские оккупанты в результате обстрелов 5 августа серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС – сообщалось о рисках утечки водорода и распылении радиоактивных веществ.
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Мабуть сподівались хапнути більше нашої земельки і станція забезпечувала б їх електроенергією, тепер бачать, що захопили і обмежать постачання тільки на окуповані території, або зовсім зупинять станцію.
А может уже стоит сделать вывод, что на войне надо ******* налево и направо, чтоб страх получили все, чтоб боялись даже подумать об начать движение в нашу сторону?
Не думаю, що хтось або щось нам допоможе. Хіба що ЗСУ відіб' ють Енергодар.
Чому мовчить??
За гроші Фуйла пеїхали у відпустку на Гаваї??
Але при відступі наші все залишають кацапам цілим і неушкодженим
Они разрушают наши подстанции, что делать нам тоже вполне очевидно.
Надеюсь, что подарки из США, что прилетят в понедельник, обесточат и Крым и развалят эту стройку.
Цих покидьків, які розмінували Чонгар і дозволили захопити Південь треба на стовпах вішати, але на жаль влада їх приховує, хоча скоріше це сама влада і зробила, тому себе захищає. По факту державою керують зрадники і як всупереч їхнім планам перемогти рашку, складне питання.