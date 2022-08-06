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Новости Война
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Войска РФ заминировали энергоблоки ЗАЭС и завезли на территорию технику, - ГУР

заес

Украинская разведка подтвердила информацию, что российская армия заминировали энергоблоки Запорожской атомной электростанции.

Российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что сейчас международные организации, в частности МАГАТЭ, не контролируют ЗАЭС.

"Более того, обнародованы международные расследования, где четко показано, как россияне завозят оружие, технику и взрывчатку на территорию энергоблоков. Есть подтвержденная информация о заминировании энергоблоков российскими оккупационными войсками ЗАЭС в Энергодаре. Понятно, что это ядерный шантаж и опасность", - заявил Юсов.

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Представитель разведки подчеркнул, что россияне могут подтвердить свою непричастность к ядерному шантажу и артобстрелов ЗАЭС, передав контроль над ней МАГАТЭ и международной комиссии.

"МАГАТЭ не контролирует и ООН, и все структуры не контролируют ситуацию на Запорожской атомной электростанции", - цитирует Юсова Укринформ.

Он заявил, что весь мир должен бить тревогу, чтобы остановить возможное повторение различных сценариев - один из которых повторение "ядерной Оленовки".

армия РФ (19547) минирование (1446) разведка (4190) Запорожская АЭС (712)


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Топ комментарии
+48
Ну шо, зебил, заглянул х.йлу в глаза?
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06.08.2022 22:05
+39
Проїбали Південь. Це - наслідок Зєліного договорняка, на який путін його кинув.
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06.08.2022 22:07
+29
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06.08.2022 22:16
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А начиналось все с того, что НАДА ТОЛЬКО ПИРИСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ
И вот оно до чего довело...
И вы придурки 73% -ные загнетесь тоже
Так если бы вы сами, уроды безмозглые пострадали, так вы всю страну втянули в этот цирк ужасов, которым нет конца.
Причем 3 года уже.
Вас будут ненавидеть потомки, если выживут, конечно...
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06.08.2022 22:47 Ответить
все почалось з:
1. Двійки з української у школі.
2. Двійки з математики у школі.
3 Двійки з логики по життю.
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06.08.2022 23:31 Ответить
Все значно гірше... Дегенерат. Від цього рятує тільки вчасний аборт.
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06.08.2022 23:55 Ответить
А мені подобається як керівники світової спільноти учать вас дописувачів цензора нет уму-розуму. Ви таки самі дебіли а не наш Зе та його гоп компанія разом з його одноплемінником у масковському Кремлі. 42% виборців разом із ОРДЛО захотіли ПАБАГАТОМУ та й вибрали собі клоуна. ,,Барига,, був поганий але при ,,Баризі,,були розроблені і БОГДАНА і НЕПТУНИ і гроші пішли на армію. А при Бубочці вирішили не випускати свій ГРІМ та НЕПТУНИ з БОГДАНОЮ а асфальтувати дороги, заглядати в ОЧКО Путіна та не готуватися до масового вторгнення
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07.08.2022 07:02 Ответить
Це буде гірше чим голодомор 1932-33р. путлер чи його клон, буде шантажувати і "ставити" ультиматуми всьомоу Світу, кацапи нелюди, буде наказ, завдадуть ударів тактичною ядеркою близько 50-100 кілотон і по іншим АЕС які розташовані на тереторій України.
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06.08.2022 22:49 Ответить
Оце вам безядерний статус від 1994 року лізе боком. Бо тільки повний дебіл погодиться на чиїсь запевнення про ваш захист маючи такого сусіда як РФія
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07.08.2022 07:06 Ответить
А подонок и отец криминала Кучма дает интервью.
Человек сделавший все чтобы такие вещи могли произойти.
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06.08.2022 22:50 Ответить
И что мешает ВСУ ******* пару-тройку Эскалибуров впритирку к стенам помещений энергоблоков 😁 Кацапы обосрутся, а энергоблокам ровным счётом ничего не будет, но быдло рязанское поймет, что нарвались на ещё более оторванных чем они,- только так можна разговоры разговаривать с кацапом, эти другой методы не понимают, заодно и ЕС зашевелится, - кому охота под радиоактивным дождичком искупаться в бархатный сезон😝😝😝😝😝😜🤪 Кстати, облачко то может и в Крым и в Краснодар занести, да и Стамбул не совсем далеко, может и дядька Эрдоган шевельнет мозговой извилиной, раньше чем в десна с ********** целоваться,- не все так страшно как кажется сначала
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06.08.2022 22:58 Ответить
Они сами те энергоблоки взорвут если их требования не выполнят.
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06.08.2022 23:05 Ответить
Наказати підірватти - одне, а підірвати - інше. Ті, хто підриватимуть, самі загинуть, далеко не втечуть.
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06.08.2022 23:14 Ответить
На кнопке сидишь и нарисовался сегодня на Цензоре заявить о намерениях.
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06.08.2022 23:41 Ответить
******** пыль глотать... радиоактивную 😁 Ты бы подорвал, если б тебе такой приказ дали🤔 Вот то-то да, жить то всем хоцццца, а вестись на понты узкоглазой гопоты с Улан-Удэ, - себя не уважать, гопника нужно бить сразу в ***** так, чтоб он со звоном все зубы высрал в ворованный унитаз, а ещё лучше, чтоб ими же удавился, только так, и ни иначе...Зуб даю... ********* 😝😝😝😝😝😜🤪
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06.08.2022 23:48 Ответить
Так пусть подрывают. Что мы можем сделать?
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07.08.2022 01:53 Ответить
І буде уже добре коли підірвуть. В ООН зачухають рєпу а хто буде допомагати годувати світ хлібом. Бо Запоріжжя це центр хліборобства Європи. А другий Чорнобиль закінчиться для РФії первентивним ядерним знищенням Маскви та Петербургу
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07.08.2022 07:10 Ответить
рузгєвоєну ат радіації памагаєт йод з боярой і мєморіальная таблічка на стєнє барака в урюпіно.
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07.08.2022 07:22 Ответить
Вони б не змогли нічого ********, якби ми їх не ********!!! Ми чого очікували??? Замінування Кремля??
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06.08.2022 23:02 Ответить
А де Amnesty International?
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06.08.2022 23:05 Ответить
Грызет объективность и готовится к ядерному взрыву.
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06.08.2022 23:11 Ответить
Чому його не ліквідують, воно ж наче кудись літає??
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06.08.2022 23:11 Ответить
тепер їх хрін з відти викуриш..
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06.08.2022 23:12 Ответить
Та запросто, лёгким движением руки, точнее рывком спускового рычага гаубицы 777🤗 Их выкуривать не надо,- надо выбивать, а не зелёные сопли жевать 😝😝😝😝😜🤪
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06.08.2022 23:52 Ответить
вас там ждут
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07.08.2022 00:05 Ответить
"якби ми їх не ********!!!"
Хто ми? Ви щось вірішуєте?
всі запитання до найвеличнішого, якого вибрали 73% идіотів і з того часу пішов відлік занепаду України
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06.08.2022 23:12 Ответить
Российские пропагандисты призывают в СМИ РФ расстреливать украинцев на оккупированных Москвой территориях, которые не любят Россию и отказываются сотрудничать с захватчиками.

Россияне собираются создать "запорожский ГУЛАГ" в Мелитополе и других захваченных населенных пунктах области. В частности, оккупанты планируют расстреливать учителей, "чтобы научить их любить РФ".

www.dialog.ua/ukraine/256649_1659802799
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06.08.2022 23:16 Ответить
Коли захопили АЕС проскакувала інформація, що кацапи з метою підписання капітуляції, можуть зупинити енергоблоки з метою розбалансувати енергосистему України і частину території загнати в блекаут як в Криму в 2015. Якщо в опалювальний сезон вони вимкнуть електроенергію, то страшно подумати про наслідки. Інформацію про живлення АЕС регіонів я не знайшов, чи апокаліпсис можливий не знаю. Знаю тільки, що зеленські-арахамії готували енергетичну капітуляцію з минулого року закуповуючи у рашки і білорусі електроенергію і вугілля.
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06.08.2022 23:21 Ответить
Ну шо ж, на договорняки нам идти нельзя, хуже войны с мокшами могут быть только договорняки. И если все действительно настолько серьезно, предлагаю шепнуть мокшам, что мы одни помирать не будем, и в случае чего уж очень постараемся нанести удары ракетами по их атомным станциям.
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06.08.2022 23:21 Ответить
чем нанести удары?
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07.08.2022 00:06 Ответить
Шантаж шантажем, на кожний болт можна знайти гайку. А в реальності, прочитав щойно у Вікіпедії, Запоріжська АЕС - це 20 відсотків всієї електроенергії України і половина атомної. Найбільша в Європі, третя в світі.
От тепер порахуйте без чого нас можуть залишити кацапи. Удар по економіці колосальний.
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06.08.2022 23:23 Ответить
не можуть залишити, а залишать.
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07.08.2022 07:25 Ответить
Тим краще для нас і для Європи. Ми варті такого свого вибору. Навіщо вибрали Арахамію? Що українця не було? Навіщо вибрали Зе? Що знову українця не було? Могли ж би вибрати президентом українку-шляхтянку Богомолець . Так ні треба було купитися на посули неукраїнців. Ви хочете чи не хочете а подумайте кого постійно вибирали на посаду президента при відсутності антисемітизму Україні Блюм, Кучман, Апфельгейм, Янкельман, Вельцман,
Але незважаючи на те, чи перейшов Зеленський до християнства, речник Асоціації єврейських організацій та общин В'ячеслав Ліхачов заявив виданню, що спонсором кампанії Зеленського є олігарх-єврей Ігор Коломойський.Народжений у Кривому Розі в єврейській сім'ї науковців, Зеленський не згадував про свою єврейську приналежність в інтерв'ю перед чи під час кампанії, яку критики називають нечіткою, зауважує автор
(Ізраїльська преса про Зеленського: єврейське походження, зв'язок із Коломойським та причини успіху).
В РФії незмінним президентом після єврея Ельцина став росіянин Епштейн(Путін, такий же росіянин як Зеленський українець)
Що ж евреї цікавий народ. Тільки в своїй державі Ізраїль вони ніколи не дозволять робити собі того що чинять в США, Німеччині, Україні, Росії, Франції , Італії на засадах ТМЖ
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07.08.2022 07:38 Ответить
Вопрос только когда и будет ли освобождена территория Украины
На Зе и всяких арахламиевс ярмаками нам надеяться нечего, только на ВСУ
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06.08.2022 23:29 Ответить
Эти 73 процентные в большинстве своём до сих пор не хотят признавать своей ошибки. Это понятно - сложно признать себя лохом. 3 года назад вокруг массовый психоз с горящими глазами и глупой ухмылкой. На мой вопрос: за кого вы голосуете, ведь война в стране? Ответ - а что, хуже уже не будет. Почему только у меня ощущение было, что, к сожалению, будет
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06.08.2022 23:30 Ответить
я вам скажу что мне они сейчас отвечают: а при твоем порошенко нам бы оружие вообще никто не дал и никто бы не поддерживал...
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07.08.2022 00:08 Ответить
При Порошенко никто бы не напал
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07.08.2022 00:26 Ответить
Когда будет освобождена территория Украины от фашистов **********, то их и след простынет на ЗАЭС, как и в Чернобыле.
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06.08.2022 23:36 Ответить
Народ, Sanya Paton - ******** кацапський, сере в темі. Банимо активніше.
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06.08.2022 23:36 Ответить
Больше всего ************* переживают за свою никчемную воровскую лживую шкурку и взрывать ядерную электростанцию не будут, план у них захватить Украину, а не себе могилу вырыть.
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06.08.2022 23:44 Ответить
Виходить,кацапи можуть захватить любу АЕС та почати тероризувати?
Ні,світ не має право це пробачити рашистам.
Є надія,що всі це розуміють і роблять висновки на майбутне : раша - країна-терорист,яка повинна бути ізольована.
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07.08.2022 09:32 Ответить
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