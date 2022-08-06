Войска РФ заминировали энергоблоки ЗАЭС и завезли на территорию технику, - ГУР

Украинская разведка подтвердила информацию, что российская армия заминировали энергоблоки Запорожской атомной электростанции.

Российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что сейчас международные организации, в частности МАГАТЭ, не контролируют ЗАЭС.

"Более того, обнародованы международные расследования, где четко показано, как россияне завозят оружие, технику и взрывчатку на территорию энергоблоков. Есть подтвержденная информация о заминировании энергоблоков российскими оккупационными войсками ЗАЭС в Энергодаре. Понятно, что это ядерный шантаж и опасность", - заявил Юсов.

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Представитель разведки подчеркнул, что россияне могут подтвердить свою непричастность к ядерному шантажу и артобстрелов ЗАЭС, передав контроль над ней МАГАТЭ и международной комиссии.

"МАГАТЭ не контролирует и ООН, и все структуры не контролируют ситуацию на Запорожской атомной электростанции", - цитирует Юсова Укринформ.

Он заявил, что весь мир должен бить тревогу, чтобы остановить возможное повторение различных сценариев - один из которых повторение "ядерной Оленовки".