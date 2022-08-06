Войска РФ заминировали энергоблоки ЗАЭС и завезли на территорию технику, - ГУР
Украинская разведка подтвердила информацию, что российская армия заминировали энергоблоки Запорожской атомной электростанции.
Российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он подчеркнул, что сейчас международные организации, в частности МАГАТЭ, не контролируют ЗАЭС.
"Более того, обнародованы международные расследования, где четко показано, как россияне завозят оружие, технику и взрывчатку на территорию энергоблоков. Есть подтвержденная информация о заминировании энергоблоков российскими оккупационными войсками ЗАЭС в Энергодаре. Понятно, что это ядерный шантаж и опасность", - заявил Юсов.
Представитель разведки подчеркнул, что россияне могут подтвердить свою непричастность к ядерному шантажу и артобстрелов ЗАЭС, передав контроль над ней МАГАТЭ и международной комиссии.
"МАГАТЭ не контролирует и ООН, и все структуры не контролируют ситуацию на Запорожской атомной электростанции", - цитирует Юсова Укринформ.
Он заявил, что весь мир должен бить тревогу, чтобы остановить возможное повторение различных сценариев - один из которых повторение "ядерной Оленовки".
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И вот оно до чего довело...
И вы придурки 73% -ные загнетесь тоже
Так если бы вы сами, уроды безмозглые пострадали, так вы всю страну втянули в этот цирк ужасов, которым нет конца.
Причем 3 года уже.
Вас будут ненавидеть потомки, если выживут, конечно...
1. Двійки з української у школі.
2. Двійки з математики у школі.
3 Двійки з логики по життю.
Человек сделавший все чтобы такие вещи могли произойти.
Хто ми? Ви щось вірішуєте?
всі запитання до найвеличнішого, якого вибрали 73% идіотів і з того часу пішов відлік занепаду України
Россияне собираются создать "запорожский ГУЛАГ" в Мелитополе и других захваченных населенных пунктах области. В частности, оккупанты планируют расстреливать учителей, "чтобы научить их любить РФ".
www.dialog.ua/ukraine/256649_1659802799
От тепер порахуйте без чого нас можуть залишити кацапи. Удар по економіці колосальний.
Але незважаючи на те, чи перейшов Зеленський до християнства, речник Асоціації єврейських організацій та общин В'ячеслав Ліхачов заявив виданню, що спонсором кампанії Зеленського є олігарх-єврей Ігор Коломойський.Народжений у Кривому Розі в єврейській сім'ї науковців, Зеленський не згадував про свою єврейську приналежність в інтерв'ю перед чи під час кампанії, яку критики називають нечіткою, зауважує автор
(Ізраїльська преса про Зеленського: єврейське походження, зв'язок із Коломойським та причини успіху).
В РФії незмінним президентом після єврея Ельцина став росіянин Епштейн(Путін, такий же росіянин як Зеленський українець)
Що ж евреї цікавий народ. Тільки в своїй державі Ізраїль вони ніколи не дозволять робити собі того що чинять в США, Німеччині, Україні, Росії, Франції , Італії на засадах ТМЖ
На Зе и всяких арахламиевс ярмаками нам надеяться нечего, только на ВСУ
Ні,світ не має право це пробачити рашистам.
Є надія,що всі це розуміють і роблять висновки на майбутне : раша - країна-терорист,яка повинна бути ізольована.