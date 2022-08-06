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Новости Агрессия России против Украины Война
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7 августа из Одессы и Черноморска выйдут четыре судна с украинским зерном

зерно

На воскресенье, 7 августа, в рамках международных соглашений запланирован выход из морских портов Украины четырех судов с украинским зерном

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировало 6 августа в твиттере министерство обороны Турции.

"Результат контактов министра обороны [Турции] Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в совместном координационном центре в Стамбуле – завтра выход четырех судов из украинских портов", – говорится в твите.

В минобороны Турции уточнили, что одно судно выйдет из порта в Одессе и три из порта в Черноморске.

Также читайте: Оккупанты минируют инфраструктуру Херсона, готовясь к наступлению ВСУ, - разведка

зерно (1070) корабль (2045) порт (739) Турция (3478)


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Топ комментарии
+11
А що від цього нашій державі!? Зерно викупили за безцінь! Що будемо їсти самі!!! Кінця війні не видно! Економіку, як і все, влада бездарно " завалила"!...
За цей гребаний вивіз,по домовленості, і Азовців відправили на люту смерть!
Винних - уже зараз знайти і судити, незалежно від статусу!
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06.08.2022 22:54
+9
Ну таке враження шо треба швидко вивезти,поки заэс нэ жахнуло.по потiм буде вже ***** нiкому не треба
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06.08.2022 22:42
+9
Идите вы на хрен со своим зерном,кормильцы хреновы, в стране такая гора проблем,о которых вы даже думать боитесь,не говоря уже о решении.
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06.08.2022 22:54
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Ну таке враження шо треба швидко вивезти,поки заэс нэ жахнуло.по потiм буде вже ***** нiкому не треба
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06.08.2022 22:42 Ответить
на юге враг накопил около 25тыс. войск(в основе дисантники)- готовится наступление на Николаев с выходом на Одессу -Т,Березовец
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06.08.2022 22:43 Ответить
С 25 к биомасы они только выход в мешки сделают не более а не николаев,а мечтать они могут много и вашингтон с пекином за 2 дня и сызрань с унитазами)
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06.08.2022 22:48 Ответить
АЕС будувалися при радянському союзі який весь час готувався до війни з США, АЕС витримає будь який удар окрім ядерного, так що можна не переживати
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06.08.2022 23:06 Ответить
так замінували ж орки..
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06.08.2022 23:11 Ответить
Так кацапську територію також дістане якщо АЕС вибухне
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06.08.2022 23:18 Ответить
Тогда где логика ?
Зачем они минируют то, что при подрыве достанет и их ?
Должен же быть вменяемый ответ, кроме банального - они тупые
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07.08.2022 07:47 Ответить
от і вся війна.
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06.08.2022 22:45 Ответить
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06.08.2022 22:57 Ответить
вся Одесса говорит о скором наступлении кацапов и о ******* приближающемся А ********* зэ-леная про зэрно расказывает
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06.08.2022 22:47 Ответить
Идите вы на хрен со своим зерном,кормильцы хреновы, в стране такая гора проблем,о которых вы даже думать боитесь,не говоря уже о решении.
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06.08.2022 22:54 Ответить
Розкажи про них, будь ласка. Зроби: 1..2..3..ітд
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07.08.2022 02:09 Ответить
А що від цього нашій державі!? Зерно викупили за безцінь! Що будемо їсти самі!!! Кінця війні не видно! Економіку, як і все, влада бездарно " завалила"!...
За цей гребаний вивіз,по домовленості, і Азовців відправили на люту смерть!
Винних - уже зараз знайти і судити, незалежно від статусу!
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06.08.2022 22:54 Ответить
Нашо їх шукати, вони в телевізорі
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06.08.2022 22:59 Ответить
Тупий думкою багатіє. А що може бути від експорту державі з майже мертвою економікою?.. Увімкни мізок.
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07.08.2022 02:11 Ответить
Вы непрофессиональные, бездарные придурки.
Если вы выжевете, пусть вам операции делают молодые неопытные , бездарные хирурги.
Маладые литса
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06.08.2022 23:05 Ответить
Пля Достали Этим зерном!!!Пусть НИГЕРЫ сами выращивают!!!ДА ВЫ РАЗБАГАТЕЕТЕ!!!А ЧТО ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ!!!ДУЛЯ С МАКОМ!!!
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06.08.2022 23:24 Ответить
"Вивозити чи не вивозити зерно морем" - питання взагалі не стоїть. Вивозити! Де ще ми можемо заробити 10 мільярдів баксів, що для нас зараз надзвичайно важливо. Щоб закрити питання потрібно знищити до останньої шлюпки увесь чорноморський флот, міст, Севастопольську і Новоросійську бази. 10 млрд. вистачить на міни, торпеди, ракети і т.п. засоби? Вони, звичайно виглядає дуже по-диванному, але ж саме це доведеться робити.
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07.08.2022 00:17 Ответить
Слухай, ну яких 10 мілліардів? До цього часу віриш владі?
Це не державне зерно. А зерно агрохолдингів. Вони і зароблять 10 мілліардів. Ще їм і ПДВ компенсують, тому що це експорт.
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07.08.2022 06:59 Ответить
 
 