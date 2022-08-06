7 августа из Одессы и Черноморска выйдут четыре судна с украинским зерном

На воскресенье, 7 августа, в рамках международных соглашений запланирован выход из морских портов Украины четырех судов с украинским зерном

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировало 6 августа в твиттере министерство обороны Турции.

"Результат контактов министра обороны [Турции] Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в совместном координационном центре в Стамбуле – завтра выход четырех судов из украинских портов", – говорится в твите.

В минобороны Турции уточнили, что одно судно выйдет из порта в Одессе и три из порта в Черноморске.

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