7 августа из Одессы и Черноморска выйдут четыре судна с украинским зерном
На воскресенье, 7 августа, в рамках международных соглашений запланирован выход из морских портов Украины четырех судов с украинским зерном
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировало 6 августа в твиттере министерство обороны Турции.
"Результат контактов министра обороны [Турции] Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в совместном координационном центре в Стамбуле – завтра выход четырех судов из украинских портов", – говорится в твите.
В минобороны Турции уточнили, что одно судно выйдет из порта в Одессе и три из порта в Черноморске.
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+9 Татьяна Москаленко #526378
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Зачем они минируют то, что при подрыве достанет и их ?
Должен же быть вменяемый ответ, кроме банального - они тупые
За цей гребаний вивіз,по домовленості, і Азовців відправили на люту смерть!
Винних - уже зараз знайти і судити, незалежно від статусу!
Если вы выжевете, пусть вам операции делают молодые неопытные , бездарные хирурги.
Маладые литса
Це не державне зерно. А зерно агрохолдингів. Вони і зароблять 10 мілліардів. Ще їм і ПДВ компенсують, тому що це експорт.