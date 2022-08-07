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Новости Война
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Залужный поздравил военнослужащих Воздушных сил: Вы надежно защищаете наше небо и даете достойный отпор агрессору. ВИДЕО

Сегодня в Украине день Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в фейсбуке поздравил Воздушные силы с этим праздником, сообщает Цензор.НЕТ.

"Воздушные Силы надежно защищают украинское небо и дают достойный отпор в нем российскому агрессору. Спасибо за ваш профессионализм и преданность делу защиты Украины!" - отметил главнокомандующий.

"Вечная слава и память всем, кто навсегда ушел в небо... Вместе к Победе!" - добавил Залужный.

Поздравил военнослужащих Воздушных сил также командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Оборона страны - это залог успеха всех видов и родов Вооруженных Сил, а надежным щитом от ударов стратегической и тактической авиации, корабельных и береговых ракетных комплексов всех калибров и классов - являются именно Воздушные Силы. С началом полномасштабного вторжения Ваши способности и умения стали спасительным куполом как для нашей армии, так и гражданского населения страны", - отмечает Наев.

Он напоминает, что первыми ударами с воздуха враг пытался любой ценой уничтожить нашу противовоздушную оборону, чтобы добиться безоговорочного стопроцентного успеха. Но, несмотря на все враждебные прогнозы и убеждения об уничтожении, - Воздушные силы не только выстояли, но и сохранили свой потенциал и стратегические возможности.

"Вы уничтожили сотни ракет, самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, не дав противнику властвовать в небе. И враг начал Вас бояться! У врага появился страх! Страх быть уничтоженным! Он перестал заходить на нашу территорию в зону Вашего поражения. Именно это первая существенная и ощутимая победа! Своими профессиональными действиями и героическим мастерством вы доказали, кто на самом деле хозяин украинского неба. И так будет всегда!" - добавляет Наев.

Читайте также: ВСУ ежедневно сбивают российские беспилотники, иногда даже на западе страны, - Воздушные силы

Автор: 

поздравление (1062) Наев Сергей (347) Залужный Валерий (659) Воздушные силы (2390)


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Топ комментарии
+16
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07.08.2022 09:00
+13
Зі Святом Вас , наші Соколи !!❤️❤️
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07.08.2022 08:50
+9
Залужний, дай г1дну в1дс1ч Зеленському 1 його шоблу, щоб не заважали тоб1 робити свою справу, за яку ти в1дпов1даеш. Не б1йся, народ тебе не дасть скривдитит, а зеля без тебе, як г1мно на цидилку.
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07.08.2022 09:50
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Зі Святом Вас , наші Соколи !!❤️❤️
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07.08.2022 08:50 Ответить
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07.08.2022 09:00 Ответить
Залужний, дай г1дну в1дс1ч Зеленському 1 його шоблу, щоб не заважали тоб1 робити свою справу, за яку ти в1дпов1даеш. Не б1йся, народ тебе не дасть скривдитит, а зеля без тебе, як г1мно на цидилку.
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07.08.2022 09:50 Ответить
Через боневтіка оманського крутять-вертять Залужним як зеленим колаборантам заманеться, розставляють на вищих військових посадах сваіх, як робив ваня баканаф в СБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=199AVgXyTUM
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07.08.2022 11:14 Ответить
што ты написал?) связал слитого всеми зепридурка с Залужным
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07.08.2022 11:41 Ответить
Про це генерал Кривонос розповів. Ти хоча б його слухав перш ніж щось тут строчити?
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07.08.2022 15:15 Ответить
А куди подівались з'їхавши з розуму зрадойоби, котрі вже і пана Залужного в зрадники записали?
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07.08.2022 09:59 Ответить
Це хто?
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07.08.2022 10:17 Ответить
Соколики наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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07.08.2022 10:18 Ответить
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07.08.2022 11:55 Ответить
С праздником вас Герои.
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07.08.2022 16:04 Ответить
Дякуємо, хлопці.
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12.08.2022 10:27 Ответить
 
 