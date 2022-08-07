Залужный поздравил военнослужащих Воздушных сил: Вы надежно защищаете наше небо и даете достойный отпор агрессору. ВИДЕО

Сегодня в Украине день Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в фейсбуке поздравил Воздушные силы с этим праздником, сообщает Цензор.НЕТ.

"Воздушные Силы надежно защищают украинское небо и дают достойный отпор в нем российскому агрессору. Спасибо за ваш профессионализм и преданность делу защиты Украины!" - отметил главнокомандующий.

"Вечная слава и память всем, кто навсегда ушел в небо... Вместе к Победе!" - добавил Залужный.

Поздравил военнослужащих Воздушных сил также командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Оборона страны - это залог успеха всех видов и родов Вооруженных Сил, а надежным щитом от ударов стратегической и тактической авиации, корабельных и береговых ракетных комплексов всех калибров и классов - являются именно Воздушные Силы. С началом полномасштабного вторжения Ваши способности и умения стали спасительным куполом как для нашей армии, так и гражданского населения страны", - отмечает Наев.

Он напоминает, что первыми ударами с воздуха враг пытался любой ценой уничтожить нашу противовоздушную оборону, чтобы добиться безоговорочного стопроцентного успеха. Но, несмотря на все враждебные прогнозы и убеждения об уничтожении, - Воздушные силы не только выстояли, но и сохранили свой потенциал и стратегические возможности.

"Вы уничтожили сотни ракет, самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, не дав противнику властвовать в небе. И враг начал Вас бояться! У врага появился страх! Страх быть уничтоженным! Он перестал заходить на нашу территорию в зону Вашего поражения. Именно это первая существенная и ощутимая победа! Своими профессиональными действиями и героическим мастерством вы доказали, кто на самом деле хозяин украинского неба. И так будет всегда!" - добавляет Наев.

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