Россияне начали проводить облавы на мужчин в ОРДЛО, мобилизованным выдают амуницию образца 1941 – 1945 годов, - ГУР
Оккупанты принудительно забирают мужчин с улиц в военкоматы.
Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
По данным разведки, в ОРДЛО с 1 августа началась новая волна принудительной мобилизации. Россияне мобилизуют лиц, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел "отсрочку".
Так, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) русских оккупационных войск ведется формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов. В Луганске за 40 минут на рынке набрали два автобуса мужчин, большинство из которых — грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины прячутся.
Тотальная принудительная мобилизация идет во многих населенных пунктах. Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.
В то же время, распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 - 1945 годов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А, подождите, неужели то всё-таки было внешнее вторжение со стороны Раzzеюшки. Не может быть такого, это был "гражданский конфликт".
Ще трошки і ми от таке побачимо. Московія, впевнено крокує у минуле.
Вже всі мають бачити, що козломорда влада мобілізує в основному етнічні меншинства РФ і жителів окупованих територій України.
В Афганістані воювали в основному українці з України і Кубані.
Макеевский "Эпицентр". 40 мобиков забрали на мясо. Работать некому.
Ой, ой, ой. І звідкіля ж така інформація?
Натомість, перехоплені мобільні розмови ордло-орків чомусь того не підтверджують.
І косять від призову там не гірше, ніж наша зелена братва.
А щодо "інших країн", це ви що - Афган чи Косово мали на меті?
Так там були вмотивовані НАЦІОНАЛІСТИ, це ви їх з линири-динировцями порівнюєте?
Порівняли, божий дар з яєшнею.