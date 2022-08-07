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Новости Война Российская агрессия
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Россияне начали проводить облавы на мужчин в ОРДЛО, мобилизованным выдают амуницию образца 1941 – 1945 годов, - ГУР

мобілізація,примусова

Оккупанты принудительно забирают мужчин с улиц в военкоматы.

Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, в ОРДЛО с 1 августа началась новая волна принудительной мобилизации. Россияне мобилизуют лиц, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел "отсрочку".

Так, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) русских оккупационных войск ведется формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов. В Луганске за 40 минут на рынке набрали два автобуса мужчин, большинство из которых — грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины прячутся.

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Тотальная принудительная мобилизация идет во многих населенных пунктах. Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.

В то же время, распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 - 1945 годов.

Автор: 

Минобороны (9404) оккупация (10187) разведка (4191) мобилизация (2800)


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Топ комментарии
+74
В якій амуніції "дідов харанілі" в такій і ватних онучків похоронять.
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07.08.2022 09:03
+64
Точно, а ведь когда-то было "Услышьте Донбасс". А теперь оказывается когда приходит "сильная рука" в Бомбассе мигом заканчиваются митинги, шествия, "референдумы", свои "особенные" требования и непоколебимый сильный дух шахтёров и металлургов мигом уходит куда-то в задницу, гонят как баранов на убой - 0 реакции. Где же вы "кормильцы" бамбасяне и где ваше очень ценное мнение по всем вопросам сразу?...
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07.08.2022 09:15
+63
А що ж "гордый нарид дамбасса" не протестует, как после победившего Майдана в 2014....
А, подождите, неужели то всё-таки было внешнее вторжение со стороны Раzzеюшки. Не может быть такого, это был "гражданский конфликт".
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07.08.2022 09:05
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В якій амуніції "дідов харанілі" в такій і ватних онучків похоронять.
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07.08.2022 09:03 Ответить
Краще і не напишеш ))))
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07.08.2022 09:39 Ответить
А шо! Ретрошмотки зараз в тренді. Кавалерійські штани, будьоновка, мосінка, обмотки і кальсони зразка 1894 року саме то. Справа за чепчиками і корсетами.
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07.08.2022 10:01 Ответить
Дідов навіть не завжди й хоронили. Їх навіть у 2021му ще потрохи викопували.
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07.08.2022 11:23 Ответить
Скажімо так, бо ті чоловіки чекали на руський мір. Ось він до них прийшов. Це бобре що машина часу працює.
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07.08.2022 18:17 Ответить
Як діди власовці
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07.08.2022 09:03 Ответить
А що ж "гордый нарид дамбасса" не протестует, как после победившего Майдана в 2014....
А, подождите, неужели то всё-таки было внешнее вторжение со стороны Раzzеюшки. Не может быть такого, это был "гражданский конфликт".
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07.08.2022 09:05 Ответить
Точно, а ведь когда-то было "Услышьте Донбасс". А теперь оказывается когда приходит "сильная рука" в Бомбассе мигом заканчиваются митинги, шествия, "референдумы", свои "особенные" требования и непоколебимый сильный дух шахтёров и металлургов мигом уходит куда-то в задницу, гонят как баранов на убой - 0 реакции. Где же вы "кормильцы" бамбасяне и где ваше очень ценное мнение по всем вопросам сразу?...
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07.08.2022 09:15 Ответить
Главное, что бамбас не ставят на калени. А палкой ваивать заганяют-єто другое.
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07.08.2022 10:23 Ответить
А постукати касками по асфальту.
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07.08.2022 10:39 Ответить
тоді ще були свої, а тераз хзх, кацапи, однім словом.
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07.08.2022 18:20 Ответить
ані хатєлі стать руSSкімі.... вони ними і стануть..
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07.08.2022 12:02 Ответить
Незабаром для нападу на Україну їм видаватимуть бейсбольні біти, це звичайно не смішний жарт, у них ще є поклади військового старья , вони його більше 100 років збирали, з 1917 року не інакше.
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07.08.2022 09:05 Ответить
Скоро у будьоновках ходитимуть у штикову.
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07.08.2022 09:10 Ответить
Дякую тобі діду, що давив московську гниду!
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07.08.2022 09:09 Ответить
як казав пьодирич - Бамбас, паражняк - ні гоніт!!))
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07.08.2022 09:12 Ответить
а гвинтівки Мосіна?... чи то цеглу в руки та здобути зброю в бою?...
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07.08.2022 09:14 Ответить
а чого відчувається невдоволення? це ж вам не кляті бандеровці, це русскіє братья.
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07.08.2022 09:16 Ответить
Так виглядає
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07.08.2022 09:16 Ответить
Так і зброя в них часом не новіша https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share
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07.08.2022 09:18 Ответить
Вони ж хотіли назад в СРСР
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07.08.2022 09:19 Ответить
Так,до выдачи жуковских двух половинок кирпичей остался один шаг.
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07.08.2022 09:19 Ответить
Це для скейту?
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07.08.2022 18:22 Ответить
Хотели русского мира - радуйтесь!
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07.08.2022 09:21 Ответить
#бануті! #бануті #бануті!
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07.08.2022 09:22 Ответить
в червоній армії форма змінилась 1 січня 1943 року . тож форма може бути 1939-1942 або 1943- 1945 це дуже різні зразки.
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07.08.2022 09:22 Ответить
а тобі не пох яку форму носили червоні окупанти,та в який їх знищувала Наша УПА!!??
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07.08.2022 09:59 Ответить
не люблю не точностей , бо вони переходять в брехню .
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07.08.2022 10:21 Ответить
В 1979 році після закінчення військовоЇ кафедри при Львівській Політехніці потрібно було випускникам проходити обов"язкові тримісячні військові збори. Так ось і видали нам форму п/ш зразка 43 року.
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07.08.2022 10:13 Ответить
Було таке і в 80-м. Якось вона називалась мабут партизани чи щось таке.
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07.08.2022 16:55 Ответить
Уточнюю: однострій 1943 року. Його досі видають в ОРДЛО.
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07.08.2022 13:28 Ответить
Так поезжайте на москву и на красной площади стучите касками ,бункерный может и услышит бонбас.
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07.08.2022 09:22 Ответить
ну хз, есть ли у Хйла какой-то план вообще. ведь в принципе, ели бы он хотел что-то строить - мог элементарно, за двадцать то лет плюс бабла и ресурсов не считая. да и Украину мог бы купить с потрохами, честно говоря, без оккупации Крыма и кучи трупов на душе. но, к сожалению, на то он именован Хйлом. поэтому полоний, убийства, отравления, изнасилования, пытки и т.п. никаких созиданий нет и не предвидится, тупо агония. желательно это было конечно знать и понимать до войны, хотя в чужой огород, как известно, не лезут.
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07.08.2022 20:59 Ответить
Утилизация Даунбасского биомусора упрощает задачу Украине после освобождения этих территорий.
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07.08.2022 09:29 Ответить
А я бы не брал, тем более после армагедона, и раньше об этом печатал, и в 14, 15 гг. И выяснилось тогда что есть на цензоре цензор. Там брать нечего. А бабла ввалять лярды надо. Что, нет иных мест и целых областей в стране, где нормальные всегда жили и никого не звали за сотни лет кстати???
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07.08.2022 11:16 Ответить
А в следующий заход *****, ты откажешься от Харькова и Запорожья? И так - до Чопа? Или таки есть граница - вот этот поселок "я б не брал", а вот тот, через дорогу , уже взял бы?
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08.08.2022 04:13 Ответить
Конспірологія : проти високорозвинутих і православних жителів бамбасу існує таємна і аморальна змова! Кацапи їх ловлять і женуть на забій, ЗСУ, в свою чергу, не ************. Розквітлі республіки лугандону викликають люту заздрість по усі боки кордонів. Світова закуліса нестерпіла процвітання і прогресу, от і маєм ,те що маєм.
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07.08.2022 09:47 Ответить
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07.08.2022 13:03 Ответить
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07.08.2022 09:59 Ответить
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07.08.2022 10:17 Ответить
ты смотри какие независимые, и слова пикнуть не могут
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07.08.2022 10:29 Ответить
Все по кругу , а потім понесуть на палках як дідов і викинуть на смітник в черговий раз
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07.08.2022 10:34 Ответить
Портянки вже розучились мотать )
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07.08.2022 10:36 Ответить
Маладиє рєспублікі стали м'ясом.
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07.08.2022 11:15 Ответить
ГУР після проспаного наступу рашки і про*обаного півдня України тепер звітує по любій хірні, як про подвиг, а настільки вона інформативна то "какая разніца".
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07.08.2022 11:29 Ответить
Вьется-вьется в рот он е.ется(знамя полковое)...Каамандиры вперде путь... - да в таком прикиде ломы будет даже в люди показываться , не то шо дидываивальными делами заниматься... Каарочи , кацапы лапти сплагиатитли 800 лет назад(у чудь, весь, мордвы), но до сих пор их так и не модернизировали.
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07.08.2022 11:31 Ответить
Так эти мобилизованные лугандонские впопучленцы и здохнут потом обиженными, потому что на обиженных воду возят.
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07.08.2022 12:19 Ответить
А нахера їм взагалі обмундирування-хай бігають в атаки у власному з цеглиною чи з дрючком в руці. Все одно більшість з цих "вояків" ВСУ переб'ють і добре
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07.08.2022 13:16 Ответить


Ще трошки і ми от таке побачимо. Московія, впевнено крокує у минуле.
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07.08.2022 13:25 Ответить
Дідиваівалі)))
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07.08.2022 13:28 Ответить
8 лет Бомбас дамбили но никто не умер. А теперь русские освободители пришли и забирают на убой тупорылых жителей Бомаса у которых за 8 лет не хватило ума выехать из территории контролируемой рашшкой. Нисколько не жаль этих дебилов-смерть на передовой у них будет быстрая а кому не повезет-станет калекой. Русский мир во всей красе
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07.08.2022 14:19 Ответить
Підозрюю, що вони в якості гарматного м'яса, там мобілузують тільки етнічних українців. То єсть тих кого не жаль і навпаки треба здихатись.

Вже всі мають бачити, що козломорда влада мобілізує в основному етнічні меншинства РФ і жителів окупованих територій України.
В Афганістані воювали в основному українці з України і Кубані.
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07.08.2022 14:24 Ответить
Забудьте про етнічних українців.На донбасі таке не працює.Там "совєтскій народ". Плотницький,мозговий,захарченко,качура -це хто?Етнічні українці.Всі хто вважав себе УКРАЇНЦЯМИ виїхали звідтіля.Залишились ті хто ЗА лаптєстан або кому байдуже.
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07.08.2022 14:38 Ответить
У них було сім років на визначення.Вони визначились і залишились в лугандоні т.м в "ОКУПАЦІІ". Дивно.Бо коли люди не хочуть виїзджати з окупаціі,то мабуть це для них і не окупація?Багато " хитродупих" лугсндонців отримали рашистські пашпорти та виїхавши в лаптєстан "захищають БАМБАС з-за порєбріка.Але,щось мені підказує,що і до них рашисти доберуться.Ото буде обсір так обсір.
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07.08.2022 14:29 Ответить
Сержант Голопупенко @4IhWMvdplXkBrZh

Макеевский "Эпицентр". 40 мобиков забрали на мясо. Работать некому.
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07.08.2022 15:22 Ответить
Єсліб вони були укаінцями то пішлиб в партизани,а так колоборанти на мясо,це вам за 14 рік.
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07.08.2022 15:32 Ответить
Насрати на них.Був вибір або виїхати і стати до лав ЗСУ або стати зрадником і вмерти як лайно вони вибрали друге.
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07.08.2022 15:32 Ответить
Донбасята підуть у розвідку боєм, можна їх простими дрючками озброїти, їм і так не повернутись.
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07.08.2022 16:09 Ответить
Опять желаемое за действительное. Сто раз печатал---там все наоборот. Там самые мотивированые, именно с ордло. И результат кстати есть. Что не видно? Мотивация отомстить, на войне, очень подходящая, давно все знают. Конечно не без исключений. Даже обрыстович это приметил в недавних своих заморочках. Там главный враг был, есть, будет, и потом останется. На два поколения вперед. И в других странах так было.
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07.08.2022 16:20 Ответить
ну так в полон не брати.
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07.08.2022 18:34 Ответить
@

Ой, ой, ой. І звідкіля ж така інформація?
Натомість, перехоплені мобільні розмови ордло-орків чомусь того не підтверджують.
І косять від призову там не гірше, ніж наша зелена братва.

А щодо "інших країн", це ви що - Афган чи Косово мали на меті?
Так там були вмотивовані НАЦІОНАЛІСТИ, це ви їх з линири-динировцями порівнюєте?

Порівняли, божий дар з яєшнею.

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07.08.2022 19:22 Ответить
«Собаці собача смерть. «»Я тебе породив я тебе і вб'ю «»
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07.08.2022 16:21 Ответить
I love dumbass
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07.08.2022 17:14 Ответить
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07.08.2022 17:46 Ответить
А чому б їм не почати облави в москві, с-петербурзі...
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07.08.2022 18:06 Ответить
Пуля - дура, штык - молодец!
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07.08.2022 18:56 Ответить
Надо Лнры и днры в легион свобода набирать. агитируйте пусть на сторону украины переходят
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08.08.2022 00:34 Ответить
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08.08.2022 00:59 Ответить
"Возмущение нарастает"? Так стреляйте своих обхезаных "командиров", и идите в расположение ВСУ, мосинку за спину, руки вверх. Какие проблемы то?
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08.08.2022 04:09 Ответить
В ордло спершу вручали повістки на вулицях,у нас з цього ,,стебались" ,потім у нас почали вручати на вулицях і блокпостах,всі взвили.зараз у них ловлять,скоро їв нас почнуть.у воєнкомів днр і україни- одна ,,школа". Зараз на півдні піде ,,заруба". То нікого їв нас не пропустять.буде і максими і дп,іптр.відро з болтами у нас на жаль ще з радянською бородою.
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09.08.2022 10:37 Ответить
 
 