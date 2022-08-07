Россияне начали проводить облавы на мужчин в ОРДЛО, мобилизованным выдают амуницию образца 1941 – 1945 годов, - ГУР

Оккупанты принудительно забирают мужчин с улиц в военкоматы.

Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, в ОРДЛО с 1 августа началась новая волна принудительной мобилизации. Россияне мобилизуют лиц, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел "отсрочку".

Так, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) русских оккупационных войск ведется формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов. В Луганске за 40 минут на рынке набрали два автобуса мужчин, большинство из которых — грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины прячутся.

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Тотальная принудительная мобилизация идет во многих населенных пунктах. Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.

В то же время, распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 - 1945 годов.