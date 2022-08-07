361 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 703 - ранены, - Офис генпрокурора

Более 1064 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось 361. Возросло количество раненых более 703.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 371, Харьковской - 197, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 59, Херсонской - 55, Запорожской - 40. 5 августа в результате обстрела Березнеговатского района Николаевской области ранена 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью.

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