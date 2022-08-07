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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42,2 тыс. человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 805 танков и 4 055 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 августа потери личного состава противника составляют около 42 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.08 ориентировочно составляют:

личного состава – около 42200 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1805 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 4055 (+4) ед,

артиллерийских систем - 958 (+3) ед,

РСЗО - 260 (+0) ед,

средства ПВО - 132 (+5) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6),

крылатые ракеты – 182 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед,

специальная техника – 86 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42,2 тыс. человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 805 танков и 4 055 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) уничтожение (7165) техника (1746) потери (4419)


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Топ комментарии
+17
Счастливе число 13, за 3 дні по даним нашого ГенШтабу було вражено 13 засобів кацапської ППО!!! Героям Слава!
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07.08.2022 09:59
+16
4 С-300 это жирный улов!!!
Браво! Бис!!! 🇺🇦
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07.08.2022 10:11
+11
Кацапи перед вторгненням закупили 45 000 пакетів для трупів,ще трошки і вже не буде куди їх складати,курва
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07.08.2022 10:11
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Правила форума Совет форумчан
На жаль на Росії цього гнилого іржавого говна ще ціла куєва куча.
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07.08.2022 09:57 Ответить
Станом на 2021 рік, загальна кількість танків, що були в строю у ЗС РФ, становила 3330 шт, знищено вже 1805 шт (без малого 60%). На базах зберігання ще 10 000 шт морально і фізично застарілих, а значною часткою, й мертвих. У нас Джавелінів більше. Як співав Тризубий Стас:
"Венсеремос! Венсеремос!
- Пам'ятаймо ці мужні слова!
Венсеремос! Не всеремось!
Як би того не хтіла москва".
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07.08.2022 11:24 Ответить
Все колись закінчиться - і іржаве говно и життя путлера і всі рашисти.
Головне не зупинятись, вірити в ЗСУ і зброю від США.
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07.08.2022 12:02 Ответить
Счастливе число 13, за 3 дні по даним нашого ГенШтабу було вражено 13 засобів кацапської ППО!!! Героям Слава!
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07.08.2022 09:59 Ответить
5+4+5= 14
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07.08.2022 15:47 Ответить
Кацапи перед вторгненням закупили 45 000 пакетів для трупів,ще трошки і вже не буде куди їх складати,курва
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07.08.2022 10:11 Ответить
вони економлять, чим більше з`їдять собаки тим менше пакетів використають)
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07.08.2022 10:20 Ответить
орки дохлі,собаки ситі)
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07.08.2022 10:49 Ответить
4 С-300 это жирный улов!!!
Браво! Бис!!! 🇺🇦
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07.08.2022 10:11 Ответить
супер. багато всього набили.
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07.08.2022 10:14 Ответить
По ходу дійсно м'ясний фарш почали кидати на передову: 300 дохлих та плюс 600-900 поранених на добу - це сумарно дві БТГр, виведені зі строю.
Щодня вони можуть виставляти приблизно одну нову БТГр.
Тобто, щоденні втрати вдвічі перевищують можливості поповнення.
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07.08.2022 10:34 Ответить
+300 ванек за добу гарний бонус!!!

А ще, на жаль не можна врахувати скільки їхніх частин тіл та лаптєй розвішано по дерєвах
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07.08.2022 10:42 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSiю може промити мозки рашистів-путіністів...
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07.08.2022 12:22 Ответить
у них бабы новых нарожают девиз
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07.08.2022 14:56 Ответить
 
 