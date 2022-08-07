Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42,2 тыс. человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 805 танков и 4 055 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 августа потери личного состава противника составляют около 42 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.08 ориентировочно составляют:

личного состава – около 42200 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1805 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 4055 (+4) ед,

артиллерийских систем - 958 (+3) ед,

РСЗО - 260 (+0) ед,

средства ПВО - 132 (+5) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6),

крылатые ракеты – 182 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед,

специальная техника – 86 (+1).

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"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.