Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42,2 тыс. человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 805 танков и 4 055 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 августа потери личного состава противника составляют около 42 200 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.08 ориентировочно составляют:
личного состава – около 42200 (+300) человек ликвидировано,
танков - 1805 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 4055 (+4) ед,
артиллерийских систем - 958 (+3) ед,
РСЗО - 260 (+0) ед,
средства ПВО - 132 (+5) ед,
самолетов - 223 (+0) ед,
вертолетов - 191 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6),
крылатые ракеты – 182 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед,
специальная техника – 86 (+1).
"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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"Венсеремос! Венсеремос!
- Пам'ятаймо ці мужні слова!
Венсеремос! Не всеремось!
Як би того не хтіла москва".
Головне не зупинятись, вірити в ЗСУ і зброю від США.
Браво! Бис!!! 🇺🇦
Щодня вони можуть виставляти приблизно одну нову БТГр.
Тобто, щоденні втрати вдвічі перевищують можливості поповнення.
А ще, на жаль не можна врахувати скільки їхніх частин тіл та лаптєй розвішано по дерєвах