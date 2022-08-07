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Новости Война
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Украинские воины уничтожили 4 ЗРС С-300, ЗРГК "Панцирь-С1", состав боеприпасов и 72 оккупанта, - ОК "Південь"

зсу,артилерія

На южном направлении уничтожены склады оккупантов и вражеская техника.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Украинская штурмовая авиация с добавлением тактического бомбардировщика, истребителей и вертолетов в течение 6 августа нанесла 9 ударов по 3 опорным пунктам, по 4 скоплениям врага, вооружению и технике, по составу боеприпасов и радиолокационной станции.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач, в том числе отработали по силам противовоздушной обороны противника.

Подтверждено уничтожение 4 зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С1", 122-х мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированной и автомобильной техники. Уничтожен также полевой склад боеприпасов, ликвидировано 72 оккупанта. Окончательные потери врага – доразведываются.

Читайте также: Морские пехотинцы в течение суток уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт, склад с боекомплектом и военную технику

Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) потери (4419) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+28
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07.08.2022 10:15
+19
4 С-300 це значні втрати. Молодці!
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07.08.2022 10:23
+16
по зведенням, там С-300 було 12 штук )) За чиїми - зведеннями . ? . Хто краще розвідки ОК Південь , яка реально її проводить , а не віртуально , може знати обстановку ще краще ?

Млять , я фігею з вас хлопці . Кацапня там - в тєлєгі плаче за тими С300 крокодилячими сльозами , а вам - мало . .
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07.08.2022 10:49
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Класно! Молодці!
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07.08.2022 10:15 Ответить
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07.08.2022 10:15 Ответить
Мало. Бо по зведенням, там С-300 було 12 штук. А ще ті РСЗВ Смерчі, Урагани, Торнадо. Дістають до Миколаєва, падлюки. Кожного ранку і вдень буває.
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07.08.2022 10:19 Ответить
по зведенням, там С-300 було 12 штук )) За чиїми - зведеннями . ? . Хто краще розвідки ОК Південь , яка реально її проводить , а не віртуально , може знати обстановку ще краще ?

Млять , я фігею з вас хлопці . Кацапня там - в тєлєгі плаче за тими С300 крокодилячими сльозами , а вам - мало . .
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07.08.2022 10:49 Ответить
мало...Бо здохлих рашистів забагато не буває. А ЗСУ-чергова подяка за утилізацію біосміття.
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07.08.2022 11:18 Ответить
не пались кацап
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07.08.2022 11:16 Ответить
Було. Дві вже декілька днів назад викладували, як димлять посеред полей. Плюс ці чотири, це вже половини нема.
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07.08.2022 11:58 Ответить
Ого! Файнеполювання!
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07.08.2022 10:22 Ответить
Це мабуть підтвердження командуванням про знищення тих комплексів С-300 що зулупашені були позавчора ніби.
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07.08.2022 11:21 Ответить
Дуже хочеться вірити, але все частіше звіт нашого Генштабу нагадує стендап коношенкова..
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07.08.2022 10:22 Ответить
Ну то й слухай стендап конашенкова . . Що ти робиш тут .?
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07.08.2022 10:42 Ответить
кацап - ты спалился
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07.08.2022 11:17 Ответить
4 С-300 це значні втрати. Молодці!
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07.08.2022 10:23 Ответить
лупят Шрайками - противорадарными. а там пацаны такие ракеты делать умеют со времен Израильских войн с арабами. ГСН 100% отличит излучающую установку от надувного макета. Даже если излучатель отключат - в*бет по +- его координатам
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08.08.2022 23:22 Ответить
Котики наші, бережи вас Господь
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07.08.2022 10:26 Ответить
кобзон буде задоволений. чим більше на концерті шанувальників тим краще
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07.08.2022 10:51 Ответить
Дуже вдале полювання у наших захисників!
Тримати так надалі!!!
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07.08.2022 11:18 Ответить
Українська штурмова авіація із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів

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вот это радует больше всего
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07.08.2022 11:19 Ответить
Мабуть генерал Марченко почав працювати, перервав тишу на фронті
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07.08.2022 11:53 Ответить
"Тиша на фронті", це міф. з лютого ніяких "тиш на фронті" немає.
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07.08.2022 12:00 Ответить
Після знищення декількох складів *********** на півдні і підписання зернового перемир'я щоб офшорні зернотрейдери не втратили своїх надприбутків, на фронті триває тиша зі сторони жертви мокшанської агресії. Мабуть так вирішили зелені військові стратеги з опи оманського, як про найбільш ефективну стратегію
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07.08.2022 14:09 Ответить
 
 