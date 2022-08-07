Украинские воины уничтожили 4 ЗРС С-300, ЗРГК "Панцирь-С1", состав боеприпасов и 72 оккупанта, - ОК "Південь"

На южном направлении уничтожены склады оккупантов и вражеская техника.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Украинская штурмовая авиация с добавлением тактического бомбардировщика, истребителей и вертолетов в течение 6 августа нанесла 9 ударов по 3 опорным пунктам, по 4 скоплениям врага, вооружению и технике, по составу боеприпасов и радиолокационной станции.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач, в том числе отработали по силам противовоздушной обороны противника.

Подтверждено уничтожение 4 зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С1", 122-х мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированной и автомобильной техники. Уничтожен также полевой склад боеприпасов, ликвидировано 72 оккупанта. Окончательные потери врага – доразведываются.

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